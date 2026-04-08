Donald Trump anunță o încetare a focului de două săptămâni între SUA și Iran 

Președintele Donald Trump a anunțat marți seara că Statele Unite au ajuns la un acord de încetare a focului pe o perioadă de două săptămâni cu Iranul, înaintea unui termen limită iminent, evitând astfel ceea ce președintele descrisese anterior ca fiind un atac care ar fi dus la dispariția unei „întregi civilizații”, informează Politico.

„Motivul pentru care am făcut acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind pacea pe termen lung cu Iranul și pacea în Orientul Mijlociu”, a scris Trump pe Truth Social. „Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului și considerăm că aceasta constituie o bază viabilă pentru negocieri.”

Trump — care a afirmat că încetarea focului depindea de deschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran — a adăugat că „aproape toate punctele de divergență din trecut au fost soluționate de comun acord între Statele Unite și Iran”, dar a precizat că perioada de încetare a focului de două săptămâni „va permite finalizarea și punerea în aplicare a acordului”.



„O zi importantă pentru pacea mondială! Iranul își dorește acest lucru, s-au săturat! La fel și toți ceilalți! Statele Unite ale Americii vor contribui la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz. Vor avea loc multe acțiuni pozitive! Se vor face mulți bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucție. Vom încărca provizii de tot felul și vom <<sta pe acolo>> pentru a ne asigura că totul merge bine. Sunt încrezător că așa va fi. La fel cum trăim noi în SUA, aceasta ar putea fi Epoca de Aur a Orientului Mijlociu!!!”, a scris ulterior Donald Trump pe Truth Social.

Armistițiul a fost anunțat la doar câteva ore după ce prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, l-a îndemnat pe Trump să prelungească termenul limită pentru Iran cu două săptămâni, printr-o postare pe X.

Sharif a scris că „eforturile diplomatice pentru soluționarea pașnică a războiului în curs din Orientul Mijlociu progresează constant, puternic și cu fermitate, având potențialul de a duce la rezultate substanțiale în viitorul apropiat”.

La scurt timp după anunțul lui Trump, ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a declarat într-un comunicat că Iranul își va înceta operațiunile defensive „dacă atacurile împotriva Iranului vor fi oprite”.

„Timp de două săptămâni, va fi posibilă trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, prin coordonarea cu Forțele Armate ale Iranului și ținând seama de limitările tehnice”, a adăugat el.

Vestea vine după ce președintele american Donald Trump a amenințat marți dimineața că „o întreagă civilizație va muri în această seară, fără a mai putea fi readusă la viață” dacă Iranul nu va ajunge la un acord cu SUA. El declarase anterior că deschiderea Strâmtorii Ormuz este o „prioritate foarte importantă” în cadrul negocierilor.

Intensificarea retoricii președintelui a stârnit îngrijorări cu privire la posibilitatea ca SUA sau Israelul să folosească arme nucleare împotriva Iranului, însă liderii internaționali și-au exprimat speranța că SUA și Iranul vor ajunge la un acord în ultimul moment, înainte de termenul limită de la ora 20:00 (ora Coastei de Est).

Un oficial al Casei Albe, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta planuri sensibile, a declarat pentru Politico că Israelul a acceptat încetarea focului pentru două săptămâni.