Donald Trump anunță „progrese semnificative” în direcția încheierii războiului din Ucraina, după „întâlnirea extrem de productivă” a emisarului său cu Putin

Președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile desfășurate miercuri la Kremlin între emisarul său special, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina.

Întâlnirea de trei ore a avut loc cu doar două zile înainte de termenul-limită impus de Trump pentru ca Rusia să accepte un acord de pace, sub amenințarea unor noi sancțiuni.

„Emisarul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire extrem de productivă cu președintele rus Vladimir Putin,” a scris Trump pe Truth Social. „S-au realizat progrese semnificative! Ulterior, i-am informat pe câțiva dintre aliații noștri europeni. Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie, iar noi vom lucra în acest sens în zilele și săptămânile următoare”, a adăugat președintele american.

Trump nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor. Analiștii privesc cu prudență declarațiile liderului de la Casa Albă, în contextul în care afirmații anterioare privind disponibilitatea lui Putin de a negocia s-au dovedit neproductive. Kremlinul a oferit puține semnale că ar fi dispus să facă concesii sau să își revizuiască obiectivele strategice.

Totuși, în ultimele zile au circulat zvonuri neconfirmate potrivit cărora Rusia ar putea propune o suspendare reciprocă a atacurilor cu rază lungă de acțiune, ca ofertă către Trump. Nu este clar dacă această idee a fost discutată în cadrul întâlnirii de miercuri.

Într-o declarație făcută miercuri după-amiază, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a reiterat că „s-au înregistrat progrese importante” în cadrul întâlnirii dintre Witkoff și Putin, adăugând că Trump este „deschis” la o întâlnire atât cu Putin, cât și cu Zelenski, relatează Politico.

„Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski. Președintele Trump dorește ca acest război brutal să ia sfârșit”, a declarat Leavitt.

Miercuri seara, Trump a vorbit telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în drum spre Kiev după o vizită în zonele de front din nord-estul țării.

„Poziția noastră comună este foarte clară: războiul trebuie să se încheie. Și trebuie să se întâmple într-un mod cinstit,” a scris Zelenski pe rețelele sociale. „La apel au participat și lideri europeni și le sunt recunoscător fiecăruia pentru sprijin. Am discutat despre ce s-a spus la Moscova. Ucraina trebuie să-și apere independența. Cu toții avem nevoie de o pace durabilă și de încredere. Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care l-a început”, a adăugat liderul de la Kiev.

Right on my way from our brigades here in Sumy region, I spoke with President Trump. This conversation happened after President Trump’s representative, Steve Witkoff, visited Moscow.

Our joint position with our partners is absolutely clear – the war must end. And it must be done… pic.twitter.com/NOxZPAdSr2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2025