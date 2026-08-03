Donald Trump anunță reluarea negocierilor cu Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că luni vor începe noi negocieri cu Iranul, după ce a decis să amâne atacul asupra Republicii Islamice pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului, care a intrat în a șasea lună, informează Euronews.

Trump a declarat duminică reporterilor că discuțiile vor viza Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie pentru aprovizionarea globală cu energie, care a devenit un punct de conflict, precum și denuclearizarea Iranului.

La rândul său, Iranul a declarat că se apropie de un acord cu Omanul privind o nouă rută prin strâmtoare, unde un petrolier a semnalat duminică o explozie în apropiere, subliniind instabilitatea continuă a acestei căi navigabile strategice.

Prețurile petrolului au scăzut luni la deschiderea piețelor asiatice, după ce Trump a anunțat noile negocieri, West Texas Intermediate înregistrând o scădere de 4,7%, până la 80,72 dolari (69,99 euro) pe baril.

Washingtonul și Teheranul se află în război din 28 februarie, când SUA și Israelul au lansat atacuri surpriză împotriva Iranului, deși luni întregi de eforturi diplomatice intermitente au dus la perioade de relativă acalmie.

După reluarea atacurilor luna trecută, s-au intensificat temerile că luptele ar putea escalada din nou. Trump amenințase că va lovi Iranul „foarte dur” și, potrivit unor informații, lua în considerare noi atacuri, inclusiv împotriva infrastructurii energetice, ambasadele SUA din întreaga regiune fiind în stare de alertă.

Trump a renunțat la această amenințare sâmbătă, afirmând că „tușa” unui acord este deja conturată.

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„Acum, ceea ce facem este să purtăm discuții cu ei sub forma unor negocieri. Acestea vor începe mâine (n.r. luni) după-amiază”, a declarat Trump reporterilor la bordul avionului Air Force One duminică, fără a oferi detalii cu privire la locul de desfășurare sau la participanții la discuții.

Președintele SUA a afirmat că a fost rugat atât de Iran, cât și de partenerii SUA – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar – să amâne atacurile, despre care a susținut că ar fi fost „cel mai mare atac de după cel de-al Doilea Război Mondial”.

Presa iraniană a negat că Teheranul i-ar fi cerut lui Trump să nu lanseze atacuri.

Un acord anterior de încetare a focului, care includea redeschiderea Strâmtorii Ormuz, a eșuat, iar de atunci Iranul și-a întărit controlul asupra acestei căi navigabile.

Donald Trump a declarat la începutul conflictului că războiul era necesar pentru a face față programului nuclear al Iranului. Țările occidentale acuză Iranul că urmărește obținerea unei bombe nucleare, deși Teheranul insistă că programul are un caracter exclusiv civil.