Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachete Tomahawk pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, sugerează premierul Finlandei: „Putin crede doar în putere”
Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachetele americane de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo.
Într-un interviu acordat Politico, Orpo a avertizat că Rusia reprezintă o „amenințare permanentă” la adresa securității europene și a îndemnat președintele SUA să acorde Ucrainei armele de care are nevoie pentru a se apăra și pentru a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor.
Comentariile lui Orpo au venit în contextul în care Trump a anunțat sancțiuni drastice împotriva companiilor petroliere de stat rusești, cea mai importantă măsură pe care a luat-o în calitate de președinte pentru a exercita presiuni asupra lui Putin în legătură cu războiul din Ucraina.
„Putin crede doar în putere”, a declarat Orpo la sosirea sa la Bruxelles pentru summitul liderilor Uniunii Europene, într-un moment crucial al războiului de peste trei ani pe care Ucraina îl poartă împotriva invadatorilor ruși. „Dacă vrem să oprim războiul, trebuie să fim la același nivel sau chiar mai puternici” decât Rusia, a spus Orpo.
SUA pare să-și piardă răbdarea cu Kremlinul. Miercuri, Trezoreria SUA a anunțat sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Moscova, Rosneft și Lukoil, invocând „lipsa unui angajament serios al Rusiei față de procesul de pace”.
„Astăzi este o zi foarte importantă în ceea ce privește acțiunile noastre. Acestea sunt sancțiuni enorme. Sperăm că nu vor dura mult. Sperăm că războiul va fi încheiat”, a declarat Trump reporterilor miercuri.
Trump și-a arătat frustrarea față de tergiversările lui Putin în negocierile pentru încetarea războiului. „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar apoi nu se ajunge nicăieri. Pur și simplu nu se ajunge nicăieri”, a spus el.
Trump a adăugat însă că nu dorește să permită Ucrainei să utilizeze rachetele americane Tomahawk. Este nevoie de „un an de antrenament intens” pentru a învăța cum să lansezi aceste rachete „extrem de complexe”, a spus Trump, iar asta înseamnă o așteptare prea lungă.
Finlanda este una dintre cele mai influente țări din UE în relația cu Trump, după ce președintele său, Alexander Stubb, a stabilit o legătură cu liderul american pe terenul de golf. Finlandezii sunt printre cei mai fermi europeni când vine vorba de securitate, deoarece au o frontieră de 1.300 de kilometri cu Rusia.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că Putin a arătat deschidere față de negocieri de pace doar atunci când Trump a sugerat că va permite Ucrainei să utilizeze rachete Tomahawk. De îndată ce liderul american a renunțat la această ideea, Rusia a renunțat cu privire la discuțiile pace.
Deci, ar trebui Trump să-i dea lui Zelenski rachetele pe care le dorește? „Sper cu adevărat că vor putea obține capacitățile de care au nevoie pentru a riposta la atacurile Rusiei și pentru a se apăra”, a spus Orpo. „Știm că aceasta este o chestiune între Zelenski și Statele Unite și sper cu adevărat că vor găsi o soluție”, a continuat oficialul finlandez.
Joi, liderii UE din Bruxelles intenționează să facă progrese în ceea ce privește un plan de confiscare a activelor financiare înghețate ale Rusiei pentru un „împrumut de reparații” către Ucraina.
O întrebare este ce fel de condiții ar trebui să impună UE pentru acest împrumut, care ar putea ajunge la 140 de miliarde de euro, suficient pentru a menține Ucraina în luptă timp de doi sau trei ani.
Bugetul UE 2026: Gheorghe Falcă obține creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar
Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), în calitate de raportor pentru avizul Comisiei pentru Transport și Turism (TRAN), a susținut și obținut creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar, în bugetul UE pentru 2026, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
„Mobilitatea militară rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană, într-un context geopolitic marcat de tensiuni și de necesitatea consolidării capacității de reacție. Fondurile suplimentare vor permite adaptarea infrastructurii civile la nevoile logistice militare, prin modernizarea drumurilor, căilor ferate, porturilor și a coridoarelor multimodale. Parlamentul a decis, de asemenea, majorarea creditelor pentru mobilitatea militară cu 35 milioane de euro peste nivelul propus de Comisie, recunoscând cererea ridicată și capacitatea mare de absorbție, în special în regiunile de la frontiera cu Ucraina și Federația Rusă”, a declarat eurodeputatul Gheorghe Falcă.
El a mai obținut și o creștere semnificativă a bugetului pentru infrastructura feroviară, cu accent pe proiectele transfrontaliere și pe dezvoltarea coridoarelor TEN-T.
„Obiectivul este clar: construirea unui spațiu unic european feroviar, cu trenuri interoperabile, infrastructură modernă și fără blocaje la frontiere. Europa are nevoie de o rețea feroviară care să funcționeze unitar, la fel ca piața internă. Pentru ca libertatea de circulație să fie deplină, spațiul Schengen trebuie să funcționeze și pe calea ferată”, a explicat eurodeputatul liberal.
Eurodeputatul Falcă subliniază și faptul că Parlamentul European a solicitat „crearea de centre europene de securitate maritimă în Marea Neagră, Marea Nordului și Marea Baltică, ca reacție prioritară la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.
„Aceste centre vor trebui să coordoneze acțiunile existente ale Uniunii și NATO, inclusiv în materie de deminare, și să gestioneze resursele financiare destinate sprijinirii infrastructurii maritime strategice. Localizarea lor în regiunile Mării Negre, Mării Nordului și Mării Baltice este esențială pentru protejarea securității Uniunii și consolidarea cooperării cu NATO”, explică eurodeputatul român.
Potrivit acestuia, votul dat de Parlamentul European pentru aprobarea bugetului UE de anul viitor vine să confirme mesajul: „O Europă sigură, interconectată și competitivă începe cu investiții inteligente în infrastructura sa de transport – pe uscat, pe mare și în aer – pentru o Uniune capabilă să se apere și să se miște liber, fără bariere”, a transmis, de la Strasbourg, Gheorghe Falcă.
Țările UE au adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în ajunul summitului de la Bruxelles: Pentru prima dată, măsurile UE “lovesc sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război”
Corespondență din Bruxelles
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administra’ia Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Anunțul a fost făcut de ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmussen, a cărui țară deține președinția Consiliului UE, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
“Sub președinția daneză, UE a convenit astăzi asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni. Un pas decisiv către stoparea celei mai importante surse de venituri a Rusiei, petrolul și gazul, plus măsuri suplimentare privind flota fantomă. Împreună cu noile sancțiuni impuse de SUA, acest lucru va avea un impact sever asupra economiei rusești”, a scris Rasmussen, pe X.
La rândul său, șefa Comisiei Europene a subliniat că prin acest pachet de măsuri restrictive “menținem presiunea asupra agresorului”.
“Pentru prima dată lovim sectorul de gaz al Rusiei, care reprezintă inima economiei sale de război. Nu vom ceda până când poporul ucrainean nu va avea parte de o pace justă și durabilă”, a promis Ursula von der Leyen.
Decizia luată de statele membre a depășit veto-ul tradițional al Ungariei și reticența Slovaciei, ambele țări fără ieșire la mare și fără alte oportunități de a se aproviziona cu gaz și petrol decât sursele din Federația Rusă.
Astfel, un summit preconizat a fi tensionat debutează cu un acord major între statele membre.
La summitul Consiliului European de la Bruxelles este prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a salutat decizia statelor membre și a mulțumit și președintelui american Donald Trump pentru decizia fermă și bine țintită de a sancționa giganții petrolieri ruși.
Pachetul de sancțiuni al UE — al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7.
Acest pachet a fost anunțat de Comisia Europeană după o convorbire telefonică între președinta Ursula von der Leyen și președintele american Donald Trump, cu liderul de la Casa Albă declarând că va fi de acord cu sancțiuni „majore” împotriva Rusiei doar dacă țările NATO își vor încheia complet dependența de petrolul rusesc.
Din plenul PE, Victor Negrescu atrage atenția că Europa are nevoie de un buget curajos, „care investește în oameni, oferă stabilitate și nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă”
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat, în poziția legislativului european, măsuri concrete pentru o Europă mai sigură, mai echitabilă și mai bine pregătită pentru provocările viitorului.
„Bugetul Uniunii Europene pentru 2026 nu este doar despre cifre, ci despre direcția în care merge Europa”, a declarat Victor Negrescu în plenul Parlamentului European.
Victor Negrescu a subliniat că unul dintre proiectele-cheie pe care le-a propus și care a fost adoptat de legislativul european este crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, o inițiativă esențială pentru protejarea rutelor energetice și comerciale, dar și pentru întărirea prezenței europene într-o zonă strategică pentru întreaga Uniune.
„Totodată, am spus nu austerității și am cerut mai multe resurse pentru IMM-uri, tineri, sănătate, combaterea atacurilor cibernetice și noi proiecte pilot, precum cel prin care am propus finanțarea rutei Via Transilvanica”, a adăugat vicepreședintele Parlamentului European.
Referindu-se la viitorul buget european, Victor Negrescu a insistat asupra nevoii unei abordări curajoase.
„Europa are nevoie de un buget curajos, care investește în oameni, oferă stabilitate și protecție cetățenilor săi și nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă”, a concluzionat deputatul european.
