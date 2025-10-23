Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachete Tomahawk pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, sugerează premierul Finlandei: „Putin crede doar în putere”

Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachetele americane de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo.

Într-un interviu acordat Politico, Orpo a avertizat că Rusia reprezintă o „amenințare permanentă” la adresa securității europene și a îndemnat președintele SUA să acorde Ucrainei armele de care are nevoie pentru a se apăra și pentru a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor.

Comentariile lui Orpo au venit în contextul în care Trump a anunțat sancțiuni drastice împotriva companiilor petroliere de stat rusești, cea mai importantă măsură pe care a luat-o în calitate de președinte pentru a exercita presiuni asupra lui Putin în legătură cu războiul din Ucraina.

„Putin crede doar în putere”, a declarat Orpo la sosirea sa la Bruxelles pentru summitul liderilor Uniunii Europene, într-un moment crucial al războiului de peste trei ani pe care Ucraina îl poartă împotriva invadatorilor ruși. „Dacă vrem să oprim războiul, trebuie să fim la același nivel sau chiar mai puternici” decât Rusia, a spus Orpo.

SUA pare să-și piardă răbdarea cu Kremlinul. Miercuri, Trezoreria SUA a anunțat sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Moscova, Rosneft și Lukoil, invocând „lipsa unui angajament serios al Rusiei față de procesul de pace”.

„Astăzi este o zi foarte importantă în ceea ce privește acțiunile noastre. Acestea sunt sancțiuni enorme. Sperăm că nu vor dura mult. Sperăm că războiul va fi încheiat”, a declarat Trump reporterilor miercuri.

Trump și-a arătat frustrarea față de tergiversările lui Putin în negocierile pentru încetarea războiului. „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar apoi nu se ajunge nicăieri. Pur și simplu nu se ajunge nicăieri”, a spus el.

Trump a adăugat însă că nu dorește să permită Ucrainei să utilizeze rachetele americane Tomahawk. Este nevoie de „un an de antrenament intens” pentru a învăța cum să lansezi aceste rachete „extrem de complexe”, a spus Trump, iar asta înseamnă o așteptare prea lungă.

Finlanda este una dintre cele mai influente țări din UE în relația cu Trump, după ce președintele său, Alexander Stubb, a stabilit o legătură cu liderul american pe terenul de golf. Finlandezii sunt printre cei mai fermi europeni când vine vorba de securitate, deoarece au o frontieră de 1.300 de kilometri cu Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că Putin a arătat deschidere față de negocieri de pace doar atunci când Trump a sugerat că va permite Ucrainei să utilizeze rachete Tomahawk. De îndată ce liderul american a renunțat la această ideea, Rusia a renunțat cu privire la discuțiile pace.

Deci, ar trebui Trump să-i dea lui Zelenski rachetele pe care le dorește? „Sper cu adevărat că vor putea obține capacitățile de care au nevoie pentru a riposta la atacurile Rusiei și pentru a se apăra”, a spus Orpo. „Știm că aceasta este o chestiune între Zelenski și Statele Unite și sper cu adevărat că vor găsi o soluție”, a continuat oficialul finlandez.

Joi, liderii UE din Bruxelles intenționează să facă progrese în ceea ce privește un plan de confiscare a activelor financiare înghețate ale Rusiei pentru un „împrumut de reparații” către Ucraina.

O întrebare este ce fel de condiții ar trebui să impună UE pentru acest împrumut, care ar putea ajunge la 140 de miliarde de euro, suficient pentru a menține Ucraina în luptă timp de doi sau trei ani.