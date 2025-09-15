Donald Trump cere țărilor europene să își înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei și să oprească importurile de petrol rusesc

Președintele american, Donald Trump, a cerut duminică țărilor europene să își înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei și și-a reiterat solicitarea ca acestea să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia ca măsură de presiune pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Europa cumpără petrol din Rusia. Nu vreau să cumpere petrol, iar sancțiunile pe care le impune nu sunt suficient de dure. Sunt dispus să impun sancțiuni, dar va trebui să le înăsprească proporțional cu ceea ce fac eu”, a declarat Trump reporterilor în New Jersey.

Președintele american a reiterat astfel mesajul pe care îl exprimase deja într-o scrisoare trimisă sâmbătă statelor membre NATO în care a avertizat că nu va impune noi sancțiuni Moscovei în timp ce unii aliați continuă să achiziționeze țiței rusesc.

„Sunt dispus să impun sancțiuni importante Rusiei atunci când toate statele NATO vor conveni și vor începe să facă același lucru și când toate statele vor înceta să cumpere petrol din Rusia”, a scris președintele american.

Turcia, Ungaria și Slovacia continuă să importe petrol rusesc, deși majoritatea țărilor europene au încetat să facă acest lucru după declanșarea invaziei ruse în Ucraina în 2022.

Atât Statele Unite, cât și țările europene mențin sancțiuni financiare și comerciale severe împotriva Rusiei, care au avut impact asupra economiei acesteia, deși nu au reușit să oprească războiul.

Într-o discuție cu liderii țărilor ce fac parte din Coaliția de Voință, ce a avut loc la începutul acestei luni, Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.

Lucrul acesta a fost reiterat săptămâna aceasta de secretarul american al Energiei, Chris Wright, cu ocazia vizitei sale la Bruxelles pentru a discuta cu oficiali despre modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina.