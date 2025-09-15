INTERNAȚIONAL
Donald Trump cere țărilor europene să își înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei și să oprească importurile de petrol rusesc
Președintele american, Donald Trump, a cerut duminică țărilor europene să își înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei și și-a reiterat solicitarea ca acestea să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia ca măsură de presiune pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează EFE, potrivit Agerpres.
„Europa cumpără petrol din Rusia. Nu vreau să cumpere petrol, iar sancțiunile pe care le impune nu sunt suficient de dure. Sunt dispus să impun sancțiuni, dar va trebui să le înăsprească proporțional cu ceea ce fac eu”, a declarat Trump reporterilor în New Jersey.
Președintele american a reiterat astfel mesajul pe care îl exprimase deja într-o scrisoare trimisă sâmbătă statelor membre NATO în care a avertizat că nu va impune noi sancțiuni Moscovei în timp ce unii aliați continuă să achiziționeze țiței rusesc.
„Sunt dispus să impun sancțiuni importante Rusiei atunci când toate statele NATO vor conveni și vor începe să facă același lucru și când toate statele vor înceta să cumpere petrol din Rusia”, a scris președintele american.
Turcia, Ungaria și Slovacia continuă să importe petrol rusesc, deși majoritatea țărilor europene au încetat să facă acest lucru după declanșarea invaziei ruse în Ucraina în 2022.
Atât Statele Unite, cât și țările europene mențin sancțiuni financiare și comerciale severe împotriva Rusiei, care au avut impact asupra economiei acesteia, deși nu au reușit să oprească războiul.
Într-o discuție cu liderii țărilor ce fac parte din Coaliția de Voință, ce a avut loc la începutul acestei luni, Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
Lucrul acesta a fost reiterat săptămâna aceasta de secretarul american al Energiei, Chris Wright, cu ocazia vizitei sale la Bruxelles pentru a discuta cu oficiali despre modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina.
ROMÂNIA
Ministrul Alexandru Nazare afirmă că interesul american se concentrează asupra unor domenii strategice: infrastructură, energie, tehnologie și sănătate
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a efectuat în aceste zile o serie de întâlniri oficiale la Washington. Printre cele mai importante s-a numărat cea de la Departamentul de Comerț al Statelor Unite, unde a avut discuții cu reprezentanții Programului pentru Dezvoltarea Dreptului Comercial (CLDP) – o structură specializată care sprijină țările partenere în reforme legislative și instituționale menite să îmbunătățească mediul de afaceri, investițiile și comerțul.
„Întâlnirea are o relevanță aparte, întrucât marchează consolidarea dialogului cu noua administrație de la Washington, într-un context în care România nu a mai avut, în ultima perioadă, contacte oficiale la acest nivel”, a scris Nazare, pe Facebook.
În cadrul discuțiilor, Alexandru Nazare a prezentat oportunitățile de investiții pe care România le oferă, în special prin parteneriate public–private. Potrivit ministrului, interesul american s-a concentrat asupra unor domenii strategice:
Infrastructură – modernizarea rețelelor de transport și logistică
Energie – diversificare și securitate energetică
Tehnologie – inovație și digitalizare
Sănătate – spitale și infrastructură critică
„Pentru România, această deschidere înseamnă mai mult decât capital și know-how: înseamnă consolidarea parteneriatului economic cu Statele Unite, deschiderea către noi investiții și locuri de muncă și confirmarea poziției noastre de partener strategic și de încredere în regiune”, a concluzionat ministrul Finanțelor.
ROMÂNIA
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de două ori în trei zile: România cere Moscovei să nu-i mai încalce spațiul aerian, o violare a suveranității țării
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică pentru a doua oară în trei zile la sediul Ministerului Afacerilor Externe, de această dată în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025.
Convocarea a venit din dispoziția ministrului afacerilor externe Oana Țoiu.
“Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României. Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale. S-a solicitat părții ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian al României“, se arată într-un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE, mai punctează sursa citată. De altfel, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen au denunțat incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României, punctând că reprezintă o amenințare gravă la adresa securității regionale
Ambasadorul Rusiei în România a mai fost convocat la MAE și joi, când România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a evocat și caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România. Atunci, MAE a subliniat că aceste atacuri “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”. Totodată, diplomatul rus a fost convocat la Ministerul de Externe și pe 29 august, după atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei care au lovit și sediul Delegației UE la Kiev.
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.
Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, subliniind că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Frontierele estice ale Europei erau deja în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
NATO
Radoslaw Sikorski: Incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a reprezentat o încercare a Kremlinului de a testa reacția NATO
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacția NATO, escaladând treptat situația fără a provoca o ripostă pe scară largă.
El a făcut aceste declarații într-un interviu acordat publicației The Guardian la Kiev.
Sikorski a confirmat că, deși dronele utilizate în incursiune erau capabile să transporte muniție, cele care au ajuns în Polonia nu erau încărcate cu explozibili.
„Interesant este că toate erau nefuncționale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanșa un război”, a spus Sikorski.
El a respins sugestiile potrivit cărora apărarea aeriană poloneză nu ar fi fost pregătită pentru incursiune, dat fiind faptul că unele dintre drone au parcurs sute de kilometri în interiorul teritoriului polonez și că, potrivit relatărilor, doar trei sau patru din cele aproximativ 19 drone au fost doborâte.
„Dronele nu și-au atins țintele și au provocat pagube minore proprietăților, nimeni nu a fost rănit. Dacă s-ar fi întâmplat în Ucraina, conform definițiilor ucrainene, acest lucru ar fi considerat un succes de 100%”, a spus el.
Sikorski a respins sugestia lui Donald Trump că „ar fi putut fi o greșeală”, spunând că erau implicate prea multe drone. „Poți să crezi că una sau două au deviat de la țintă, dar 19 greșeli într-o singură noapte, în șapte ore, îmi pare rău, nu cred”, a spus el.
Un roi de 19 drone au pătruns în spațiul aerian al țării în noaptea de 9 spre 10 septembrie, în timpul unui atac cu rachete și drone de amploare asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au declarat că unele drone au fost doborâte preventiv, iar resturile au fost recuperate ulterior în partea centrală și estică a țării.
După ce i-a testat capacitatea defensivă, Moscova a urmărit să vadă și care este abilitatea Poloniei de a combate dezinformarea, într-o dovadă că războiul declanșat de Kremlin în Ucraina se poartă pe mai multe planuri, nu doar în spațiul convențional.
Polonia a publicat explicații detaliate cu privire la dezinformarea pe care a identificat-o pe rețelele sociale și canalele de știri, dezvăluind modul în care Rusia a combinat o campanie de dezinformare cu intruziunile sale fizice pe teritoriul NATO și consecințele ulterioare, informează Politico Europe.
Printre narațiunile identificate se numărau afirmații conform cărora Ucraina ar fi permis dronelor să pătrundă în spațiul aerian polonez pentru a atrage Polonia în război, incidentul ar fi fost o „piesă de teatru” orchestrată de Kiev și Varșovia, Belarus ar fi avertizat Polonia cu privire la sosirea dronelor și chiar că armata poloneză se pregătea să atace Belarus.
Scopul dezinformării, a afirmat Polonia, era de a redirecționa responsabilitatea pentru încălcarea spațiului aerian de la Rusia către Ucraina și de a prezenta armata și serviciile de securitate poloneze ca fiind slabe și confuze.
Acesta a fost primul episod în care un aliat NATO a fost nevoit să recurgă la arsenalul defensiv pentru a a doborî drone rusești.
Uniunea Europeană a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”.
În plus, țara noastră s-a alăturat protestului țărilor aliate și l-a convocat la MAE pe ambasadorul Rusiei la București pentru a-i trasmite nemulțumirea fermă față de caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România.
Mai mult, peste 40 de țări, inclusiv SUA, România, Ucraina și R. Moldova, și-au exprimat „profunda îngrijorare” la ONU cu privire la incursiunea dronelor Rusiei în Polonia.
Alăturarea Statelor Unite în condamnarea acțiunilor nesăbuite ale Rusiei vine să liniștească aliații din cadrul NATO, după ce președintele american Donald Trump a reacționat într-un mod care a părut că minimizează gravitatea incidentului, spunând că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei aliate ar fi fost o „eroare” din partea Moscovei.
Premierul polonez Donald Tusk a fost nevoit să îl contrazică pe liderul american și să spună că „atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare”, ci un act făcut cu bună știință.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
Citiți și: MApN explică de ce piloții nu au doborât drona rusească care a încălcat spațiul aerian al României: “Au evaluat riscurile colaterale”
Alianța a decis să lanseze operațiunea „Santinela Estică”, o misiune de descurajare și apărare a teritoriului aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
