Donald Trump cere tranzit liber pentru navele americane prin canalele Panama și Suez: „Aceste canale nu ar exista fără SUA”

„Uniunea Europeană este alături de Canada”, a transmis duminică Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, după incidentul tragic de la Vancouver, unde mai multe persoane au fost ucise și numeroase altele rănite, după ce un șofer a intrat în mulțimea care participa la un festival stradal filipinez.

„Suntem îngroziți de scenele tragice din Vancouver, unde s-au pierdut vieți și au fost răniți mulți oameni la un festival. În timp ce ancheta continuă, gândurile noastre sunt alături de victime, de familiile acestora, de comunitatea filipino-canadiană și de întregul Vancouver. UE este alături de Canada”, a scris Kaja Kallas, pe X.

— Kaja Kallas (@kajakallas) April 27, 2025