Donald Trump, comentariu la adresa triunghiului Xi-Putin-Modi: “Am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, exprimându-și nemulțumirea față de New Delhi și Moscova în timp ce Beijingul promovează o nouă ordine mondială.

„Se pare că am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei. Fie ca ele să aibă un viitor lung și prosper împreună!”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de o fotografie a celor trei lideri împreună la summitul găzduit de Xi în China.

Întrebat despre postarea lui Trump, Ministerul de Externe al Indiei a declarat reporterilor din New Delhi că nu are niciun comentariu. Ministerul de Externe chinez și reprezentanții Kremlinului nu au răspuns imediat unei solicitări de reacții din partea Reuters.

Xi a găzduit peste 20 de lideri ai unor țări non-occidentale în cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), la Tianjin, un port chinez, printre care și președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi.

Putin și Modi au fost văzuți ținându-se de mână la summit în timp ce se îndreptau spre Xi, înainte ca cei trei lideri să stea unul lângă altul.

Trump a răcit relațiile SUA cu India pe fondul tensiunilor comerciale și al altor dispute. În această săptămână, Trump a declarat că este „foarte dezamăgit” de Putin, dar că nu este îngrijorat de legăturile tot mai strânse dintre Rusia și China.

Trump a fost frustrat de incapacitatea sa de a convinge Rusia și Ucraina să ajungă la un final al războiului lor, la mai bine de trei ani după ce forțele ruse au invadat Ucraina.

El le-a spus reporterilor joi seară, la Casa Albă, că intenționează să vorbească în curând cu Putin.

Președintele american le-a spus joi liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Rusia să finanțeze războiul în Ucraina, și le-a cerut să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca Beijingul să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.

Liderul de la Casa Albă a comentat faptul că președintele chinez Xi Jinping a fost flancat de liderul rus Vladimir Putin și de cel nord-coreean Kim Jong Un la parada militară de la Beijing, pe care China a organizat-o pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. El i-a salutat sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un, spunând că aceștia “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing, și a cerut onorarea “sângelui” vărsat de SUA pentru a ajuta China să își asigurarea libertatea în cel de-al Doilea Război Mondial.

Deși Xi Jinping și Vladimir Putin au atacat Occidentul, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic, Trump nu s-a arătat îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China.