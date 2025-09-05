CHINA
Donald Trump, comentariu la adresa triunghiului Xi-Putin-Modi: “Am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, exprimându-și nemulțumirea față de New Delhi și Moscova în timp ce Beijingul promovează o nouă ordine mondială.
„Se pare că am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei. Fie ca ele să aibă un viitor lung și prosper împreună!”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de o fotografie a celor trei lideri împreună la summitul găzduit de Xi în China.
Întrebat despre postarea lui Trump, Ministerul de Externe al Indiei a declarat reporterilor din New Delhi că nu are niciun comentariu. Ministerul de Externe chinez și reprezentanții Kremlinului nu au răspuns imediat unei solicitări de reacții din partea Reuters.
Xi a găzduit peste 20 de lideri ai unor țări non-occidentale în cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), la Tianjin, un port chinez, printre care și președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi.
Putin și Modi au fost văzuți ținându-se de mână la summit în timp ce se îndreptau spre Xi, înainte ca cei trei lideri să stea unul lângă altul.
Trump a răcit relațiile SUA cu India pe fondul tensiunilor comerciale și al altor dispute. În această săptămână, Trump a declarat că este „foarte dezamăgit” de Putin, dar că nu este îngrijorat de legăturile tot mai strânse dintre Rusia și China.
Trump a fost frustrat de incapacitatea sa de a convinge Rusia și Ucraina să ajungă la un final al războiului lor, la mai bine de trei ani după ce forțele ruse au invadat Ucraina.
El le-a spus reporterilor joi seară, la Casa Albă, că intenționează să vorbească în curând cu Putin.
Președintele american le-a spus joi liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Rusia să finanțeze războiul în Ucraina, și le-a cerut să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca Beijingul să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
Liderul de la Casa Albă a comentat faptul că președintele chinez Xi Jinping a fost flancat de liderul rus Vladimir Putin și de cel nord-coreean Kim Jong Un la parada militară de la Beijing, pe care China a organizat-o pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. El i-a salutat sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un, spunând că aceștia “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing, și a cerut onorarea “sângelui” vărsat de SUA pentru a ajuta China să își asigurarea libertatea în cel de-al Doilea Război Mondial.
Deși Xi Jinping și Vladimir Putin au atacat Occidentul, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic, Trump nu s-a arătat îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China.
Adrian Năstase răspunde criticilor MAE privind prezența la parada de la Beijing: Am participat ca persoană privată. Cândva va trebui să explic importanța memoriei în politica externă
Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară și nu a reprezentat conducerea politică actuală, apreciind totodată că Ministerul Afacerilor Externe “nu a înțeles că evenimentul nu a avut loc la Moscova”.
“La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Așa cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska. Cândva va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă“, a scris Năstase pe blog.
El a precizat că se află în aceste zile la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un eveniment de amploare, organizat cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial. Alături de Adrian Năstase s-a aflat și Viorica Dăncilă.
Într-o postare pe Facebook, și Ambasada Chinei a mulțumit foștilor premieri ai României “pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație”.
Citiți și România nu este reprezentată de politicieni care se așează onorați lângă Putin, transmite MAE după prezența foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing: “Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reacționat dur după ce foștii prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară organizată la Beijing cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.
Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene. Potrivit listei de invitați, la parada militară de la Beijing au mai fost prezenți și vicepremierul Bulgariei, precum și foști prim-miniștri ai Belgiei și Greciei.
„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a declarat șefa diplomației române.
Țoiu a subliniat că, deși Năstase și Dăncilă au participat la eveniment în calitate de persoane private, calitatea lor de foști șefi de guvern a fost probabil un criteriu al invitației, ceea ce „indică o intenție de a arăta influența asupra României”.
Totuși, a adăugat ministrul, „Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”.
În mesajul său, Oana Țoiu a reafirmat orientarea fermă a României către valorile occidentale și parteneriatele strategice.
„România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a conchis șefa diplomației române.
Flancat de Putin și Kim la parada de la Beijing, Xi Jinping proclamă că “marea renaștere a națiunii chineze este de neoprit”: Lumea se confruntă cu o alegere între pace și război
Președintele chinez Xi Jinping a avertizat că lumea se confruntă cu o alegere între pace și război, în timp ce a condus cea mai mare paradă militară organizată vreodată de China, flancat de Vladimir Putin și Kim Jong-un, marcând printr-o demonstrație de forță o săptămână de gesturi diplomatice considerate o sfidare la adresa Occidentului, relatează The Guardian.
Putin și Kim, liderii autoritari ai Rusiei și Coreei de Nord, s-au numărat printre zecile de șefi de stat prezenți la paradă – o impresionantă desfășurare de tehnică militară și personal, menită să marcheze 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, pe care China îl numește Războiul de Agresiune al Japoniei.
Însă, imaginea fără precedent a celor trei discutând și strângându-și mâinile pe covorul roșu a fost cea care, potrivit analiștilor, a transmis un mesaj de sfidare la adresa Occidentului, într-un context în care tarifele comerciale și politica imprevizibilă a președintelui american Donald Trump tensionează relațiile SUA atât cu aliați, cât și cu rivali.
— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) September 3, 2025
„Astăzi, omenirea se confruntă cu alegerea între pace sau război, dialog sau confruntare, câștig reciproc sau joc de sumă nulă”, a declarat Xi în fața unei mulțimi de peste 50.000 de spectatori adunați în Piața Tiananmen, adăugând că poporul chinez „stă ferm de partea corectă a istoriei”.
El a afirmat că China este o mare națiune care „nu este niciodată intimidată de tirani”, o aluzie voalată la SUA și aliații săi, și a avertizat că China este „de neoprit”, înainte să înceapă demonstrația masivă de forță militară.
“Marea renaștere a națiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii și dezvoltării umane va triumfa cu siguranță”, a proclamat el un discurs.
The great rejuvenation of the Chinese nation is irresistible!
The noble cause of peace and development of humanity will prevail! pic.twitter.com/FrNoyt9Q0D
— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) September 3, 2025
China a prezentat parada drept o demonstrație de unitate cu alte țări, iar prezența lui Kim marchează prima dată când acesta apare la un eveniment împreună cu Xi și Putin. Este doar a doua vizită raportată în afara țării în ultimii șase ani pentru liderul nord-coreean.
Military parade, Chinese style pic.twitter.com/1huPPoJdsV
— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) September 3, 2025
Citiți și Trump îi salută sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un care “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing și cere onorarea “sângelui” vărsat de SUA în victoria Chinei în cel de-al Doilea Război Mondial
Evenimentul a atras o reacție aproape imediată din partea lui Trump.
„Îi urez președintelui Xi și minunatului popor al Chinei o zi de sărbătoare măreață și de durată”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.
„Transmiteți, vă rog, cele mai calde salutări din partea mea lui Vladimir Putin și lui Kim Jong-un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii.”
Prezența lui Putin la Beijing a coincis cu un atac aerian masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, în urma căruia au fost răniți cel puțin patru lucrători feroviari și care a determinat Polonia să ridice avioane de apărare.
Citiți și România nu este reprezentată de politicieni care se așează onorați lângă Putin, transmite MAE după prezența foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing: “Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”
Printre ceilalți invitați s-au numărat președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, și șeful juntei din Myanmar, Min Aung Hlaing. Niciun lider occidental major nu a fost prezent. Kim a fost însoțit de fiica sa, Kim Ju-ae, potrivit imaginilor difuzate de presa de stat nord-coreeană. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene.
Analiștii politici spun că parada a fost concepută pentru a demonstra influența lui Xi asupra unor națiuni care caută să remodeleze ordinea globală condusă de Occident. Ea a avut loc la doar câteva zile după ce orașul chinez Tianjin a găzduit un summit major al liderilor Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, la care a participat de asemenea Putin.
La summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai care a avut loc la Tianjin, președintele chinez Xi Jinping și cel rus Vladimir Putin au atacat Occidentul, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic.
Trump îi salută sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un care “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing și cere onorarea “sângelui” vărsat de SUA în victoria Chinei în cel de-al Doilea Război Mondial
Președintele american Donald Trump a declarat marți că omologul său chinez, Xi Jinping, “conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin, și nord-coreean, Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing pentru o uriașă paradă militară care comemorează sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.
“Marea întrebare la care trebuie să se răspundă este dacă președintele Xi al Chinei va menționa sau nu sprijinul masiv și „sângele” pe care Statele Unite ale Americii le-au acordat Chinei pentru a o ajuta să-și asigure LIBERTATEA față de un invadator străin foarte ostil. Mulți americani au murit în lupta Chinei pentru victorie și glorie. Sper că sunt onorați și amintiți pe bună dreptate pentru curajul și sacrificiul lor!”, a scris Trump, pe Truth Social, despre parada militară de la Beijing.
El le-a urat “președintelui Xi și minunatului popor chinez să aibă o zi de sărbătoare minunată și de neuitat”.
“Vă rog să transmiteți salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii“, a spus liderul de la Casa Albă, în ceea ce a părut a fi un ton sarcastic.
La summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai care a avut loc la Tianjin, președintele chinez Xi Jinping și cel rus Vladimir Putin au atacat Occidentul, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic.
Ulterior, în timpul unui interviu radio cu prezentatorul Scott Jennings, Trump nu s-a arătat îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China.
“Avem, de departe, cele mai puternice forțe militare din lume și ei nu vor folosi niciodată forțele lor militare împotriva noastră. Credeți-mă, acesta ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face vreodată”, a adăugat el, citat de Agerpres.
Liderul american s-a adresat țării marți după-amiază din Biroul Oval pentru a anunța că va muta sediul Comandamentului pentru Spațiu al SUA din statul Colorado în statul Alabama. În acel context a fost întrebat și despre războiul Rusiei în Ucraina, dar a preferat să rămână evaziz asupra măsurilor ce vor fi luate după ce summitul său cu Putin din Alaska nu s-a soldat cu o evoluție a negocierilor pentru pace.
Totuși, Trump s-a arătat din nou “foarte dezamăgit” de Putin.
Donald Trump, comentariu la adresa triunghiului Xi-Putin-Modi: "Am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei"
