RUSIA
Donald Trump consideră că propunerea lui Putin de a prelungi cu un an tratatul New Start reprezintă „o idee bună”
Președintele american Donald Trump a calificat drept „o idee foarte bună” propunerea omologului rus Vladimir Putin de a prelungi voluntar cu un an tratatul de dezarmare nucleară New Start, conform Reuters și AFP, citate de Agerpres.
„Mi se pare o idee bună”, le-a spus duminică Trump reporterilor, întrebat de un jurnalist de la Casa Albă despre oferta lui Putin.
Acesta din urmă a propus în urmă cu două săptămâni prelungirea cu un an a limitelor prevăzute de această înțelegere care a fost prelungită ultima dată în 2021 și care expiră în februarie, anul viitor.
Tratatul New START, semnat în 2010 de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev – ultimul tratat major dintre SUA şi Rusia -, limitează arsenalele celor două ţări la 800 numărul de lansatoare şi bombardiere grele şi la 1.550 numărul focoaselor nucleare, adică o reducere de aproape 30% comparativ cu limita anterioară stabilită în 2002.
Vasili Nebenzia, ambasadorul Rusiei la ONU, a menționat săptămâna trecută că Moscova încă așteptă răspunsul lui Trump la propunerea lansată de Putin de menținere voluntară a limitelor armelor nucleare strategice desfășurate.
Președintele american a vorbit în ianuarie despre dorința sa privind o „denuclearizare” negociată cu Moscova și Beijing. El vrea, de asemenea, construirea unui gigantic scut antirachetă american, „Domul de aur”.
Pe de altă parte, vorbind într-un videoclip difuzat duminică, președintele rus a avertizat că o eventuală decizie a Statelor Unite de a furniza rachete Tomahawk cu rază lungă Ucrainei pentru lovituri în profunzimea teritoriului Rusiei ar distruge relația dintre Moscova și Washington.
În urmă cu o săptămână, vicepreședintele american J.D. Vance anunța că Statele Unite analizează solicitarea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.
Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri și ar fi un atu puternic în arsenalul Ucrainei în timp ce această țară ripostează împotriva atacurilor cu rachete și drone ale Rusiei.
RUSIA
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri
Autoritățile din unele țări încearcă să „interzică” opoziția politică, pe acei adversari care se bucură de mai multă încredere din partea cetățenilor, dar acest lucru nu funcționează, a declarat președintele rus Vladimir Putin, la clubul de discuții Valdai din stațiunea Sochi de la Marea Neagră, referindu-se ulterior la România.
„Unele țări încearcă să-și interzică adversarii politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încrederea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta. Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”, a spus Putin, conform TASS.
Datele cercetărilor sociologice din țările europene arată o respingere tot mai mare a ambițiilor exorbitante ale elitelor politice din aceste state, a menționat el.
„Establishment-ul nu este dispus să renunțe la putere, își înșală fățiș propriii cetățeni, tensionează situația pe plan extern și recurge la orice fel de tertipuri în interiorul propriilor țări – din ce în ce mai mult la limita sau chiar dincolo de lege. Însă transformarea fără sfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”, a subliniat liderul rus.
Este pentru prima dată când Vladimir Putin se referă la contextul alegerilor prezidențiale anulate în România, chiar și indirect. Totodată, mențiunile liderului rus la interdicțiile unor oameni politici ar putea fi înțeleasă ca o referire la Călin Georgescu, fostul candidat surpriză la alegerile din România, suspectat că ar fi beneficiat de scheme de susținere electorală din partea Rusiei.
Nu este însă prima dată când Rusia transmite un mesaj, fie și voalat, de susținere pentru Georgescu. În luna martie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat UE că duce un război împotriva lui Călin Georgescu și a liderilor europeni care îl susțin pe președintele american Donald Trump.
Comentariul liderului rus a fost făcut în timp ce președintele Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni joi, la Copenhaga, un document privind ingerințele Rusiei care au condus la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.
Discuția în care președintele a prezentat principalele concluzii din raportul Procurorului General privind alegerile de anul trecut, cu accent pe modul în care rețelele sociale au fost folosite de Federația Rusă pentru a dezinforma și a influența opinia publică din România, a avut loc în cadrul unui panel dedicat securității și rezilienței, prezidat de președintele Franței și de prim-ministrul Albaniei. Nicușor Dan dezvăluise marți că va prezenta liderilor europeni dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
El a explicat că raportul detaliază un mecanism dovedit de Parchet, prin care firme din Rusia finanțau site-uri aparent inofensive pentru a canaliza publicul către surse de propagandă.
Procurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Drept reacție, președintele Nicușor Dan a apreciat că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale.
În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.
Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura.
ROMÂNIA
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de două ori în trei zile: România cere Moscovei să nu-i mai încalce spațiul aerian, o violare a suveranității țării
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică pentru a doua oară în trei zile la sediul Ministerului Afacerilor Externe, de această dată în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025.
Convocarea a venit din dispoziția ministrului afacerilor externe Oana Țoiu.
“Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României. Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale. S-a solicitat părții ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian al României“, se arată într-un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE, mai punctează sursa citată. De altfel, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen au denunțat incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României, punctând că reprezintă o amenințare gravă la adresa securității regionale
Ambasadorul Rusiei în România a mai fost convocat la MAE și joi, când România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a evocat și caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România. Atunci, MAE a subliniat că aceste atacuri “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”. Totodată, diplomatul rus a fost convocat la Ministerul de Externe și pe 29 august, după atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei care au lovit și sediul Delegației UE la Kiev.
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.
Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, subliniind că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Frontierele estice ale Europei erau deja în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
CHINA
Donald Trump, comentariu la adresa triunghiului Xi-Putin-Modi: “Am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, exprimându-și nemulțumirea față de New Delhi și Moscova în timp ce Beijingul promovează o nouă ordine mondială.
„Se pare că am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei. Fie ca ele să aibă un viitor lung și prosper împreună!”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de o fotografie a celor trei lideri împreună la summitul găzduit de Xi în China.
Întrebat despre postarea lui Trump, Ministerul de Externe al Indiei a declarat reporterilor din New Delhi că nu are niciun comentariu. Ministerul de Externe chinez și reprezentanții Kremlinului nu au răspuns imediat unei solicitări de reacții din partea Reuters.
Xi a găzduit peste 20 de lideri ai unor țări non-occidentale în cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), la Tianjin, un port chinez, printre care și președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi.
Putin și Modi au fost văzuți ținându-se de mână la summit în timp ce se îndreptau spre Xi, înainte ca cei trei lideri să stea unul lângă altul.
Trump a răcit relațiile SUA cu India pe fondul tensiunilor comerciale și al altor dispute. În această săptămână, Trump a declarat că este „foarte dezamăgit” de Putin, dar că nu este îngrijorat de legăturile tot mai strânse dintre Rusia și China.
Trump a fost frustrat de incapacitatea sa de a convinge Rusia și Ucraina să ajungă la un final al războiului lor, la mai bine de trei ani după ce forțele ruse au invadat Ucraina.
El le-a spus reporterilor joi seară, la Casa Albă, că intenționează să vorbească în curând cu Putin.
Președintele american le-a spus joi liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Rusia să finanțeze războiul în Ucraina, și le-a cerut să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca Beijingul să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
Liderul de la Casa Albă a comentat faptul că președintele chinez Xi Jinping a fost flancat de liderul rus Vladimir Putin și de cel nord-coreean Kim Jong Un la parada militară de la Beijing, pe care China a organizat-o pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. El i-a salutat sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un, spunând că aceștia “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing, și a cerut onorarea “sângelui” vărsat de SUA pentru a ajuta China să își asigurarea libertatea în cel de-al Doilea Război Mondial.
Deși Xi Jinping și Vladimir Putin au atacat Occidentul, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic, Trump nu s-a arătat îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
Donald Trump consideră că propunerea lui Putin de a prelungi cu un an tratatul New Start reprezintă „o idee bună”
Iulian Chifu: Pacea în Gaza și singularizarea lui Putin în agresiunea din Ucraina
Papa Leon al XIV-lea salută „progresele semnificative” către pace în Gaza și reiterează apelul pentru un armistițiu
Kallas: Rusia maschează eșecul ofensivei sale din vară cu atacuri teroriste asupra civililor și infrastructurii ucrainene. Nu se va opri până când nu va fi forțată să o facă
În cadrul evenimentului Tech Transfer, ICI București a prezentat proiectul Enkivers, o inițiativă în domeniul securității digitale europene și primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală
Victor Negrescu a inițiat, cu sprijinul mai multor eurodeputați, o scrisoare către președintele Consiliului European, prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova
Învingător în alegerile legislative din Cehia, Andrej Babiš se declară loial Europei și afirmă că își dorește ca aceasta „să funcționeze bine”
Ministrul german de Interne semnalează obstacole juridice în calea creării de „centre de returnare” pentru migranți în afara UE
România are nevoie de un pact pentru educație și cercetare asumat de factorul politic, afirmă ministrul Daniel David: Măsurile trebuie să corespundă practicilor UE și OCDE
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Trending
- NATO1 week ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- ROMÂNIA1 week ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- ROMÂNIA6 days ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- NATO6 days ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- ROMÂNIA1 week ago
Ministrul Economiei cere Comisiei Europene limitarea importurilor de ciment din afara UE: România are un specific diferit și trebuie tratată echitabil