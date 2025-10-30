ROMÂNIA
Donald Trump dă asigurări că reducerea trupelor americane în România “nu este foarte importantă, nu este mare lucru”
Președintele american Donald Trump a apreciat joi că reducerea desfășurării de trupe americane în România “nu este foarte importantă”, transmite AFP, potrivit Agerpres.
El a răspuns astfel la întrebările jurnaliștilor aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One.
„Ar trebui să întrebi… Adică, ți-aș putea spune, dar nu e foarte important, nu e mare lucru”, a răspuns președintele SUA.
România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. În același timp, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.
În același timp, Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”.
O reacție a venit și din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel, senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
NATO
Ministru francez al apărării, în România, la o zi după anunțul reducerii forțelor SUA în România: Parisul asigură că apărarea flancului estic va rămâne “fiabilă”. Germania consideră că decizia SUA arată încrederea în capacitatea Europei
Franța și Germania au reacționat miercuri la planurile Statelor Unite de a-și reduce contingentul militar din România, subliniind că această decizie nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci o adaptare firească a prezenței americane în Europa și o dovadă a încrederii Washingtonului în aliații săi europeni.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului german al Apărării, Mitko Mueller, decizia americană „nu este neobișnuită” și reflectă „încrederea Statelor Unite în capacitățile partenerilor și aliaților lor militari europeni”, relatează agenția Ukrinform.
Oficialul german a amintit că la recentele summituri NATO și reuniuni ale miniștrilor Apărării, Washingtonul a reafirmat sprijinul deplin pentru apărarea Europei, dar și dorința ca aliații europeni să își asume un rol mai important în menținerea securității continentului. În privința României, Meyer a subliniat că retragerea unor unități americane era „de așteptat”, întrucât „prezența lor acolo nu era menită să fie permanentă”.
De la Paris, Ministerul francez al Apărării a transmis că apărarea flancului estic al NATO „va rămâne fiabilă” și că statele europene, inclusiv Franța și Germania, vor continua să sprijine eforturile Alianței pentru descurajare și securitate în regiune, scrie și Digi24.
De altfel, ministrul francez al forțelor armate, Catherine Vautrin, se află joi în România. Pe agenda vizitei figurează discuții bilaterale cu omologul român Ionuț Moșteanu și vizitarea contingentelor dislocate în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu, unde este amplasat grupul de luptă al NATO din România, condus de Franța.
INTERNAȚIONAL
Consiliul Europei recomandă României să instituie „un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli”
Organismul de combatere a rasismului al Consiliului Europei, Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), a publicat un raport privind România, în care evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește cadrele juridice și instituționale, precum și politicile și practicile de prevenire și combatere a discursurilor rasiste și anti-LGBTI, a infracțiunilor motivate de ură și a discriminării grupurilor aflate în situații de vulnerabilitate, precum romii, persoanele LGBTI, migranții și persoanele provenite din medii migrante.
Potrivit unui comunicat, ECRI formulează 15 recomandări pentru România.
Acest organism al Consiliului Europei cere țării noastre ca „autoritățile să instituie un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBTI în școli și să colecteze date defalcate pe gen cu privire la astfel de incidente, inclusiv cu privire la motivele comportamentului de hărțuire”.
De asemenea, Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) recomandă ca, „în următorii doi ani, să se elaboreze un cadru juridic care să reglementeze în mod explicit condițiile și procedura de recunoaștere legală a genului și să stabilească orientări clare pentru furnizarea de servicii medicale de afirmare a genului”.
ECRI constată că, de la ultimul raport din 2019, țara noastră a înregistrat progrese.
Astfel, funcțiile și competențele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării sunt în mare măsură conforme cu recomandările generale ale ECRI privind organismele pentru promovarea egalității, dar resursele sale financiare și umane rămân insuficiente, arată comunicatul.
Organismul de combatere a rasismului al Consiliului Europei observă progrese și când vine vorba de „promovarea educației incluzive și în stabilirea unei proceduri de tratare a cazurilor de violență școlară, inclusiv hărțuirea și hărțuirea cibernetică”.
„A fost adoptată o lege penală specifică privind măsurile de prevenire și combatere a discriminării romilor, iar autoritățile au adoptat o abordare mai coordonată în combaterea discursurilor și infracțiunilor motivate de ură, inclusiv prin adoptarea a două strategii de prevenire și combatere a antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursurilor motivate de ură. Eforturile de îmbunătățire a incluziunii romilor au continuat, inclusiv inițiativele de regularizare a așezărilor informale și adoptarea unei noi legislații care interzice segregarea școlară”, mai subliniază comunicatul.
În pofida acestor progrese, ECRI își exprimă îngrijorarea cu privire la mai multe chestiuni.
„Bullying-ul este, potrivit rapoartelor, o problemă gravă și răspândită în școli. Aspectele legate de orientarea sexuală, identitatea de gen și caracteristicile sexuale nu sunt incluse în programa școlară. Potrivit rapoartelor, discriminarea împotriva persoanelor LGTBI persistă. Cuplurile de același sex nu beneficiază încă de nicio recunoaștere legală. Cadrul juridic nu definește în mod clar condițiile și procedurile pentru recunoașterea legală a genului și nu există orientări specifice pentru furnizarea de servicii medicale de afirmare a genului”, arată ECRI.
Alt motiv care stârnește îngrijorarea organismului de combatere a rasismului al Consiliului Europei este „prezența tot mai mare a discursurilor de incitare la ură în discursul politic, în mass-media și online”.
„Situația romilor rămâne dificilă în toate aspectele vieții, multe așezări improvizate fiind situate în apropierea unor zone puternic poluate, iar numeroși elevi romi frecventează instituții de învățământ care practică segregarea”, conchide comunicatul.
Rapoartele evaluează situația din România până la jumătatea lunii martie 2025. ECRI va evalua punerea în aplicare a recomandărilor prioritare în următorii doi ani.
INTERNAȚIONAL
Consolidarea Parteneriatului Strategic și cooperarea în domeniul securității regionale, principalele teme ale dialogului strategic România-Marea Britanie desfășurat la București
Ministrul de stat britanic pentru Europa, America de Nord și Teritoriile de peste Mări, Stephen Doughty, a efectuat miercuri, 29 octombrie, o vizită la București, în cadrul Dialogului strategic România–Marea Britanie, desfășurat în baza Declarației comune semnate în 2023 privind implementarea Parteneriatului Strategic bilateral.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, programul a inclus o întâlnire cu ministrul afacerilor externe Oana Țoiu și consultări în cadrul Dialogului Strategic cu secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu.
Întrevederea ministrului afacerilor externe cu ministrul de stat britanic a oferit ocazia unui schimb de opinii pe tema consolidării Parteneriatului Strategic româno-britanic, precum și pentru identificarea oportunităților de aprofundare a acestuia.
„Marea Britanie este unul dintre cei mai valoroși parteneri strategici ai României, iar discuția noastră a confirmat acest lucru, subiectul securității regionale fiind unul discutat pe larg. Avem aceeași viziune pentru pace și securitate și un angajament comun puternic pentru securitatea euro-atlantică care se traduce în mod special prin participarea UK, în cadrul NATO, la misiunile de pe teritoriul României”, a declarat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu.
Demnitarul român a punctat interesul pentru amplificarea cooperării economice, prin sprijinirea comunităților de afaceri și antreprenorilor din ambele state, inclusiv a companiilor românești care decid să fie prezente pe piața britanică.
Oana Țoiu a evidențiat importanța fundamentală pentru ansamblul relațiilor bilaterale a comunității românești din Marea Britanie, arătând că dincolo de rolul de punte de legătură esențială între cele două societăți, prezența acestei numeroase și dinamice comunități creează importante oportunități în domenii din cele mai diverse și, cu precădere, pe linie economică, culturală și academică.
Reuniunea Dialogului Strategic între oficialul britanic și secretarul de stat Clara Staicu a oferit cadrul pentru realizarea unei analize aprofundate a cooperării bilaterale pe palierele prevăzute în Declarația comună din 2023, inclusiv demersuri de consolidare a cooperării economice, investiționale, în materie de securitate și apărare, combaterea amenințărilor hibride și a dezinformării, precum și în privința relațiilor interumane.
Au avut loc discuții pe marginea relațiilor UE – Marea Britanie, a cooperării în cadrul NATO, a situației de securitate regionale și europene, a războiului din Ucraina și a impactului acestuia asupra statelor din regiune, inclusiv asupra Republicii Moldova.
Clara Staicu a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică și a salutat contribuția Marii Britanii în sprijinul consolidării posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO.
De asemenea, a punctat susținerea României pentru consolidarea cooperării între Uniunea Europeană și Regatul Unit.
Secretarul de stat Clara Staicu și ministrul de stat Stephen Doughty au subliniat importanța continuării tendinței de dinamizare a contactelor și cooperării bilaterale în perioada următoare, în vederea valorificării pârghiilor oferite de nivelul strategic al relației bilaterale.
