Donald Trump este convins că înființarea mai multor spitale de psihiatrie este soluția pentru reducerea atacurilor armate

Președintele american Donald Trump pare să creadă că cel mai bun răspuns la problema violenței cauzată de arme în SUA este reprezentat de concentrarea asupra bolilor mintale – mai exact, pe construirea de instituții de profil, relatează Digi24.

Înainte de organizarea campaniei pentru realegerea sa, în New Hampshire, joi, președintele american a fost întrebat de un reporter la ce acțiuni executive se gândește pentru a amelioara situația provocată de utilizarea necorespunzătoare a armelor de foc, informează POLITICO, într-o postare pe Twitter.

Reporter: What executive actions are you prepared to take on guns?

Trump: I do want people to remember the words ‘mental illness’. These people are mentally ill.. I think we have to start building institutions again.. We can’t let these people be on the streets pic.twitter.com/t4kBmw00JZ

