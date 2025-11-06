Donald Trump este „figura care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor, care poate pune capăt conflictului” din Ucraina, susține ministrul britanic al Apărării

Ministrul britanic al Apărării a insistat că Donald Trump este capabil să-l convingă pe Vladimir Putin să participe la negocierile de pace privind Ucraina, chiar dacă tratativele continuă să stagneze.

Întrebat de Politico dacă un armistițiu în Ucraina ar fi mai dificil de realizat decât cel din Gaza, John Healey a răspuns că nu se poate face o comparație între cele două situații, cu o singură excepție.

„Președintele Trump este figura care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor, care poate pune capăt conflictului”, a declarat acesta, în timpul unui zbor din Norvegia spre Paris, în timp ce se îndrepta spre o întâlnire cu noul ministru francez al apărării. Trump a jucat un rol cheie în negocierea armistițiului fragil dintre Israel și Hamas.

Healey a subliniat că activitatea coaliției celor dispuși să acționeze – alianță formată din țările care s-au angajat să ofere securitate în cazul unui armistițiu – este „actualizată periodic, astfel încât să putem simți cu adevărat că suntem pregătiți, atunci când va veni momentul păcii, să intervenim și să contribuim la asigurarea acesteia”.

Sediul coaliției este acum operațional la Paris și include personal militar britanic de rang înalt.

Healey a făcut aceste declarații după o reuniune a Forței Expediționare Comune la Bodø, unde s-a semnat un nou parteneriat cu Ucraina.

We will stand with Ukraine for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦 Today in Bodø, Norway, all ten @JEFnations signed an enhanced partnership with Ukraine. A clear signal to Putin: your aggression will be met with our strength. pic.twitter.com/2mYGWkmn6g — John Healey (@JohnHealey_MP) November 5, 2025

Putin nu a renunțat la poziția sa de când a fost anulată întâlnirea planificată cu Trump în Ungaria, iar președintele SUA a decis să sancționeze cele mai mari două companii petroliere din Rusia. De atunci, tensiunile dintre SUA și Rusia nu au făcut decât să crească, ambele părți amenințând cu reluarea testelor cu arme nucleare.

La recenta sa întâlnire cu Xi Jinping, Trump a declarat că SUA și China colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar „uneori, trebuie să-i lași să se lupte”.