MAREA BRITANIE
Donald Trump este „figura care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor, care poate pune capăt conflictului” din Ucraina, susține ministrul britanic al Apărării
Ministrul britanic al Apărării a insistat că Donald Trump este capabil să-l convingă pe Vladimir Putin să participe la negocierile de pace privind Ucraina, chiar dacă tratativele continuă să stagneze.
Întrebat de Politico dacă un armistițiu în Ucraina ar fi mai dificil de realizat decât cel din Gaza, John Healey a răspuns că nu se poate face o comparație între cele două situații, cu o singură excepție.
„Președintele Trump este figura care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor, care poate pune capăt conflictului”, a declarat acesta, în timpul unui zbor din Norvegia spre Paris, în timp ce se îndrepta spre o întâlnire cu noul ministru francez al apărării. Trump a jucat un rol cheie în negocierea armistițiului fragil dintre Israel și Hamas.
Healey a subliniat că activitatea coaliției celor dispuși să acționeze – alianță formată din țările care s-au angajat să ofere securitate în cazul unui armistițiu – este „actualizată periodic, astfel încât să putem simți cu adevărat că suntem pregătiți, atunci când va veni momentul păcii, să intervenim și să contribuim la asigurarea acesteia”.
Sediul coaliției este acum operațional la Paris și include personal militar britanic de rang înalt.
Healey a făcut aceste declarații după o reuniune a Forței Expediționare Comune la Bodø, unde s-a semnat un nou parteneriat cu Ucraina.
We will stand with Ukraine for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦
Today in Bodø, Norway, all ten @JEFnations signed an enhanced partnership with Ukraine.
A clear signal to Putin: your aggression will be met with our strength. pic.twitter.com/2mYGWkmn6g
— John Healey (@JohnHealey_MP) November 5, 2025
Putin nu a renunțat la poziția sa de când a fost anulată întâlnirea planificată cu Trump în Ungaria, iar președintele SUA a decis să sancționeze cele mai mari două companii petroliere din Rusia. De atunci, tensiunile dintre SUA și Rusia nu au făcut decât să crească, ambele părți amenințând cu reluarea testelor cu arme nucleare.
La recenta sa întâlnire cu Xi Jinping, Trump a declarat că SUA și China colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar „uneori, trebuie să-i lași să se lupte”.
INTERNAȚIONAL
Consolidarea Parteneriatului Strategic și cooperarea în domeniul securității regionale, principalele teme ale dialogului strategic România-Marea Britanie desfășurat la București
Ministrul de stat britanic pentru Europa, America de Nord și Teritoriile de peste Mări, Stephen Doughty, a efectuat miercuri, 29 octombrie, o vizită la București, în cadrul Dialogului strategic România–Marea Britanie, desfășurat în baza Declarației comune semnate în 2023 privind implementarea Parteneriatului Strategic bilateral.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, programul a inclus o întâlnire cu ministrul afacerilor externe Oana Țoiu și consultări în cadrul Dialogului Strategic cu secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu.
Întrevederea ministrului afacerilor externe cu ministrul de stat britanic a oferit ocazia unui schimb de opinii pe tema consolidării Parteneriatului Strategic româno-britanic, precum și pentru identificarea oportunităților de aprofundare a acestuia.
„Marea Britanie este unul dintre cei mai valoroși parteneri strategici ai României, iar discuția noastră a confirmat acest lucru, subiectul securității regionale fiind unul discutat pe larg. Avem aceeași viziune pentru pace și securitate și un angajament comun puternic pentru securitatea euro-atlantică care se traduce în mod special prin participarea UK, în cadrul NATO, la misiunile de pe teritoriul României”, a declarat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu.
Demnitarul român a punctat interesul pentru amplificarea cooperării economice, prin sprijinirea comunităților de afaceri și antreprenorilor din ambele state, inclusiv a companiilor românești care decid să fie prezente pe piața britanică.
Oana Țoiu a evidențiat importanța fundamentală pentru ansamblul relațiilor bilaterale a comunității românești din Marea Britanie, arătând că dincolo de rolul de punte de legătură esențială între cele două societăți, prezența acestei numeroase și dinamice comunități creează importante oportunități în domenii din cele mai diverse și, cu precădere, pe linie economică, culturală și academică.
Reuniunea Dialogului Strategic între oficialul britanic și secretarul de stat Clara Staicu a oferit cadrul pentru realizarea unei analize aprofundate a cooperării bilaterale pe palierele prevăzute în Declarația comună din 2023, inclusiv demersuri de consolidare a cooperării economice, investiționale, în materie de securitate și apărare, combaterea amenințărilor hibride și a dezinformării, precum și în privința relațiilor interumane.
Au avut loc discuții pe marginea relațiilor UE – Marea Britanie, a cooperării în cadrul NATO, a situației de securitate regionale și europene, a războiului din Ucraina și a impactului acestuia asupra statelor din regiune, inclusiv asupra Republicii Moldova.
Clara Staicu a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică și a salutat contribuția Marii Britanii în sprijinul consolidării posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO.
De asemenea, a punctat susținerea României pentru consolidarea cooperării între Uniunea Europeană și Regatul Unit.
Secretarul de stat Clara Staicu și ministrul de stat Stephen Doughty au subliniat importanța continuării tendinței de dinamizare a contactelor și cooperării bilaterale în perioada următoare, în vederea valorificării pârghiilor oferite de nivelul strategic al relației bilaterale.
MAREA BRITANIE
Turcia va achiziționa 20 de avioane Typhoon din Marea Britanie printr-un acord de 8 miliarde lire sterline. Recep Tayyip Erdogan: „Un nou simbol al relației strategice” dintre „doi aliați apropiați”
Turcia și Marea Britanie au semnat luni un acord în valoare de 8 miliarde de lire sterline (aproximativ 9 miliarde de euro) pentru 20 de avioane Eurofighter Typhoon, informează Euronews, BBC și The Guardian.
Acordul pentru consolidarea capacităților aeriene ale Turciei a fost semnat la Ankara, în timpul primei vizite a prim-ministrului britanic Keir Starmer în această țară, și reprezintă prima comandă nouă de avioane Typhoon din Marea Britanie din 2017.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a salutat acordul ca fiind „un nou simbol al relației strategice dintre noi, ca doi aliați apropiați”.
„Țările noastre se află la capetele opuse ale Europei, dar suntem parteneri puternici, colaborând mai strâns ca niciodată”, a declarat Starmer în timpul ceremoniei de semnare, alături de președintele turc Recep Tayyip Erdogan.
„Acest lucru va consolida securitatea în cadrul NATO, va aprofunda cooperarea noastră bilaterală în domeniul apărării și va stimula creșterea economică aici și în Regatul Unit, asigurând 20.000 de locuri de muncă britanice. Sunt mândru că avioanele britanice Typhoon vor constitui o parte vitală a Forțelor Aeriene Turcești pentru mulți ani de acum înainte”, a adăugat Starmer.
Turcia consideră achiziționarea de avioane Eurofighter și alte avioane de vânătoare avansate ca o soluție provizorie până când avionul de vânătoare KAAN de generația a cincea, dezvoltat la nivel național, va deveni operațional. Acest lucru este preconizat să se întâmple nu mai devreme de 2028.
Turcia, membră a alianței militare NATO, încearcă, de asemenea, să reintre în programul de avioane de vânătoare F-35 condus de SUA. Aceasta a fost exclusă în 2019 din cauza achiziționării sistemelor de apărare antirachetă S-400 fabricate în Rusia, care au fost considerate un risc pentru securitatea programului F-35.
Erdogan a ridicat problema vânzării avioanelor de vânătoare F-35 în cadrul unei întâlniri recente cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.
Dincolo de dorința de consolidare a relațiilor în sectorul militar, vizita lui Starmer are loc în contextul în care procurorii turci au formulat luni noi acuzații împotriva primarului Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, aflat în închisoare, acuzându-l pe politicianul considerat un adversar important al lui Erdogan de implicare în activități de „spionaj”.
İmamoğlu a fost arestat în martie sub acuzația de corupție, pe care o neagă cu tărie.
Principalul partid de opoziție din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), a criticat guvernele europene pentru reacțiile lor moderate la ceea ce consideră a fi o represiune politică a guvernului împotriva lui İmamoğlu și a altor primari de opoziție închiși. Guvernul lui Erdogan insistă că instanțele funcționează în mod independent.
Purtătorul de cuvânt al lui Starmer, Tom Wells, a declarat că Marea Britanie se așteaptă ca Turcia „să își respecte obligațiile internaționale și statul de drept, inclusiv dreptul la un proces echitabil”, adăugând că Londra a ridicat problema arestărilor cu guvernul.
MAREA BRITANIE
Marea Britanie dorește o alianță cu UE pentru a limita dominația Chinei pe piața mondială a oțelului și pentru a evita tarifele
Marea Britanie face eforturi pentru a forma o alianță occidentală cu Uniunea Europeană pentru a limita dominația Chinei pe piața mondială a oțelului, au declarat pentru Politico mai multe persoane familiarizate cu discuțiile.
Speranța Londrei este că o abordare coordonată ar putea ajuta Regatul Unit să evite noile tarife pe care Bruxelles intenționează să le impună – o taxă de 50% menită să protejeze producătorii din UE de supraproducția industrială a Chinei.
Marea Britanie, care se află la mila măsurilor comerciale ale UE după Brexit, încearcă în prezent să obțină derogări de la aceste măsuri.
Ideea luată în considerare este ca Regatul Unit și UE să formeze o alianță occidentală a oțelului — care ar putea include și Washingtonul — care ar alinia politicile tarifare și ar acorda membrilor tarife preferențiale pentru comerțul cu oțel.
Un înalt oficial al UE a declarat la începutul acestei luni că blocul „nu are altă opțiune” decât să-și apere industria, avertizând că Europa se află „într-o situație dificilă din cauza acestei probleme a supracapacităților”. Cu toate acestea, oficialul a lăsat deschisă posibilitatea unor discuții cu Londra, îndemnând ambele părți să se așeze la masa negocierilor.
Un alt oficial al UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre discuțiile în curs, a declarat că ideea unui „club” al oțelului circulă de „destul de mult timp”, dar că acum pare „mai atractivă”. Acesta a adăugat că UE și Marea Britanie cooperează deja în cadrul unor foruri multilaterale, precum Forumul global privind capacitatea excedentară de oțel.
Cele două părți au convenit deja să-și alinieze viitoarele taxe pe carbon aplicate importurilor de oțel și alte produse fabricate prin procese de producție extrem de poluante.
Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a solicitat o coordonare mai strânsă în ceea ce privește oțelul din China la începutul acestei luni, avertizând că „normele comerciale internaționale actuale sunt inadecvate” și punând la îndoială „voința politică a membrilor străini de a lua măsuri”.
În prezent, Marea Britanie exportă jumătate din producția sa de oțel către UE, ceea ce face ca viitoarele tarife vamale ale blocului european să reprezinte o amenințare serioasă pentru producătorii britanici.
Gareth Stace, directorul UK Steel, a declarat că „guvernul trebuie să se concentreze pe asigurarea unor derogări esențiale pentru Marea Britanie în cadrul cotelor UE și pe întărirea propriilor măsuri de protecție comercială”. Însă șeful grupului de lobby a adăugat că o alianță mai largă ar putea contribui la rezolvarea problemelor legate de supracapacitatea globală și la menținerea importurilor puternic subvenționate în afara Marii Britanii.
Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „Continuăm colaborarea cu UE în urma anunțului recent al acesteia. De asemenea, colaborăm cu parteneri internaționali pentru a găsi soluții care să abordeze problema supracapacității la nivel mai larg”.
Comisia Europeană a prezentant la începutul acestei luni o propunere pentru protejarea sectorului siderurgic al UE împotriva efectelor negative ale excesului de capacitate la nivel mondial, un pas esențial pentru asigurarea viabilității pe termen lung a unei industrii de importanță strategică.
Industria siderurgică din UE este al treilea producător mondial de oțel. Aceasta asigură direct aproximativ 300 000 de locuri de muncă și susține indirect aproximativ 2,5 milioane de locuri de muncă, cu unități de producție a oțelului în peste 20 de state membre ale UE. Oțelăriile susțin multe economii regionale, ceea ce subliniază importanța lor socioeconomică și politică.
Respectând angajamentele asumate în Planul de acțiune al UE pentru oțel și metale, propunerea menține principiul comerțului liber și consolidează colaborarea cu partenerii globali pentru a combate excesul de capacitate, prin:
- limitarea volumelor de import fără taxe vamale la 18,3 milioane de tone pe an (o reducere de 47 % față de cotele de oțel pentru 2024),
- dublarea nivelului taxelor vamale în afara cotelor la 50 % (față de 25 % în cadrul măsurii de salvgardare) și
- consolidarea trasabilității piețelor de oțel prin introducerea unei cerințe privind topirea și turnarea, pentru a preveni eludarea măsurilor.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
România, reconfirmată ca partener de încredere în NATO. Ministrul Economiei: Să fim nu doar beneficiar de securitate, ci și producător de securitate
Donald Trump este „figura care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor, care poate pune capăt conflictului” din Ucraina, susține ministrul britanic al Apărării
ICI București este partener instituțional și contributor științific la evenimentul „Virtual Eating”, sub egida UMF Grigore T. Popa din Iași
Nu există apărare puternică fără o industrie puternică, afirmă Mark Rutte la Forumul NATO pentru industrie de la București: Rusia nu mai produce mai multă muniție decât aliații NATO la un loc
Zelenski cere sprijin internațional sporit pentru protejarea infrastructurii energetice a Ucrainei
Eurodeputatul Dan Motreanu sprijină măsurile Comisiei Europene de reînnoire a generațiilor în agricultură: Va exista o mai bună direcționare a fondurilor în favoarea tinerilor fermieri
Nicușor Dan și Mark Rutte au deschis Forumul NATO pentru industria de apărare: Reînarmarea nu este o alegere a NATO sau a României, ci o necesitate. România este mai apărată ca oricând
Confederația Patronală Concordia organizează vineri, 7 noiembrie, Summit-ul ”Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”
Germania: Cancelarul Merz a prezidat prima reuniune a noului Consiliu de Securitate Națională, axată pe “amenințările hibride” din partea Rusiei
Cătălin Predoiu participă la reuniune ministerială a Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei de la Atena. Acesta va avea întâlniri cu oficiali ai administrației americane
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Trending
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
- U.E.1 week ago
Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte
- NATO1 week ago
Oficial: România și aliații NATO au fost informați de decizia SUA de redimensionare a trupelor în Europa. În jur de 1.000 soldați americani vor rămâne în România
- NATO3 days ago
Mark Rutte vine miercuri și joi în România pentru prima dată ca secretar general NATO. Liderul Alianței și Nicușor Dan vor deschide Forumul NATO pentru industrie
- NATO1 week ago
Ministrul francez al apărării, în România, la o zi după anunțul reducerii forțelor SUA în România: Parisul asigură că apărarea flancului estic va rămâne “fiabilă”. Germania consideră că decizia SUA arată încrederea în capacitatea Europei