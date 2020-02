Donald Trump este pregătit să negocieze acordul comercial cu UE: ”Uniunea Europeană a fost creată ca să ne trateze foarte urât. Și și-a făcut treaba”

Președintele american Donald Trump și-a reluat, luni, teza potrivit căreia Uniunea Europeană a fost creată pentru ”a trata foarte urât” Statele Unite, însă a afirmat că viitorul acord comercial de amploare pe care Washington-ul ar urma să-l negocieze este cel cu Europa.

Liderul de la Casa Albă a făcut aceste declarații în timpul unei reuniuni de afaceri cu guvernatorii statelor americane. Întrebat de Pete Ricketts, guvernatorul statului Nebraska, care va fi agenda comercială a președintelui SUA după negocierile de succes privind acordul cu Mexic și Canada și înțelegerile cu China și Japonia, Trump a admis că ”următorul ar putea fi cel cu Europa”.

”Europa ne-a tratat foarte urât. Uniunea Europeană a fost creată ca să ne trateze foarte urât. Și și-a făcut treaba”, a spus Trump, precizând că același lucru s-a întâmplat și în cazul NATO, unde SUA erau tratate ”foarte prost”, însă, în urma implicării sale, aliații europeni și-au crescut bugetele militare cu peste 130 de miliarde de dolari.

”NATO se ducea în jos ca o navetă spațială. Liderii noștri din trecut mergeau acolo, țineau un discurs și plecau. Am fost acolo, am rostit un discurs și le-am spus: trebuie să plătiți mai mult. Pentru că Statele Unite plăteau tot. În esență, plăteam aproape 100 la sută. Și le-am spus: „Nu aveți de ales.” Și ei plătesc mai mult. Au plătit 130 de miliarde de dolari. Cred că cel mai mare fan al meu din întreaga lume este secretarul general Stoltenberg, șeful NATO. Și mi-a spus că el nu-l poate crede asta, pentru că timp de 20 de ani a scăzut. (…) Dar am strâns 130 de miliarde de dolari la prima mea întâlnire și am strâns 400 de miliarde de dolari la cea de-a doua întâlnire. Acum (n.r. – NATO este în formă bună. Dar, știți, au profitat de noi o mulțime de țări – o mulțime de aliați, sincer. Uneori, aliații fac o treabă mai bună decât inamicul, pentru că de dușmanii te ferești, nu?”, a spus Trump.

Astfel, liderul de la Casa Albă a admis că negocierea unui acord cu UE ”ar putea fi următorul lucru în care vom discuta cu ei foarte serios și ei vor trebui să discute cu noi pentru că în ultimii 10-12 ani am avut un deficit enorm cu Europa”.

”Au bariere care sunt incredibile. (…) Așa că vom începe (n.r. – negocierile). Ei știu asta și sunt pregătiți pentru asta”, a continuat liderul american.

Prospecțiunile unui potențial acord comercial UE-SUA au revenit în atenția internațională după întrevederea dintre președintele Donald Trump și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care a avut loc în luna ianuarie la Forumul Economic Mondial de la Davos. Cu ocazia respectivă, Trump a afirmat că Statele Unite doresc un acord comercial cu Uniunea Europeană.

Însă, președintele american nu se află la primele afirmații extrem de critice la adresa Uniunii Europene. În iulie anul trecut, la împlinirea unui an de la Declarația Trump-Juncker care a împiedicat un război comercial între UE și SUA, liderul de la Casa Albă declara că ”Uniunea Europeană a fost formată să ne bată economic”.

Statele Unite și Uniunea Europeană s-au aflat aproape, în timpul precedentei administrații americane și a configurației instituționale europene anterioare, de convenirea unui Parteneriatului Transatlantic pentru Investiții și Comerț (TTIP), un proiect nesusținut de administrația Trump, în condițiile în care președintele american a căutat și a obținut retragerea din diferite acorduri similare, cum ar fi Parteneriatul Transpacific, sau renegocierea unor înțelegeri de acest tip, precum NAFTA.