Donald Trump face apel la protestatari să meargă acasă. Twitter i-a restricționat contul liderului de la Casa Albă

România a reacționat miercuri seară la la protestele violente din capitala SUA, unde manifestanții pro-Trump au luat cu asalt Capitoliul, unde Congresul american era reunit pentru a valida victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut.

“Violențele de la Capitol Hill din Washington DC sunt îngrijorătoare și inacceptabile. Avem încredere în democrația americană, care trebuie să rămână un model în lume și ne exprimăm încrederea că situația va fi dezescaladată în curând pentru a permite validarea votului”, se arată într-un mesaj al Ministerului român al Afacerilor Externe, publicat pe Twitter.

The violence at t/Capitol Hill in Washington DC is concerning and unacceptable. We trust the #US democracy, which should remain a world model, and express confidence the situation will de-escalate soon in order to allow for t/resumption of t/certification of t/electoral votes.

