Donald Trump i-a „solicitat în mod expres” Turciei să convingă Hamas să negocieze pacea cu Israelul, afirmă Erdogan

Președintele american Donald Trump „i-a solicitat în mod expres” Turciei să îi convingă pe liderii Hamas să negocieze pacea cu Israelul, a declarat miercuri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, informează AFP, potrivit Agerpres.

„În timpul vizitei noastre în SUA și a celei mai recente noastre discuții telefonice (…), el (Donald Trump) a solicitat în mod expres ca noi să ne întâlnim cu Hamas și să-l convingem”, a declarat Erdogan în fața unor jurnaliști turci, potrivit unor declarații ale sale transmise de președinția turcă.

„I-am contactat rapid pe omologii noștri (…), iar Hamas a răspuns că este gata pentru pace și pentru negocieri”, a adăugat președintele Erdogan, amintind că o delegație turcă, condusă de șeful serviciilor de informații al țării, participă la negocierile indirecte în curs de la Sharm el-Sheikh, în Egipt, între negociatori israelieni și cei ai Hamas.

Săptămâna trecută, Erdogan i-a transmis lui Trump, într-o convorbire telefonică, că Turcia susține eforturile de pace în regiune, însă pentru ca acestea să aibă succes, Israelul trebuie să își oprească atacurile.

„Luptăm de ani de zile pentru a pune capăt băii de sânge din Fâșia Gaza și a asigura securitatea celor oprimați. Am fost în contact cu Hamas de-a lungul întregului proces și suntem în continuare”, a insistat Erdogan.

Președintele american Donald Trump a declarat că Hamas este „pregătit pentru o pace durabilă”, după ce gruparea a emis vineri o declarație în care parea să fie de acord cu multe dintre condițiile acordului de pace anunțat săptămâna aceasta de SUA și Israel.

Hamas a afirmat în declarația sa că va elibera toți ostaticii și-a confirmat „disponibilitatea de a intra imediat, prin intermediul mediatorilor, în negocieri pentru a discuta detaliile”. Hamas a acceptat, de asemenea, să predea controlul asupra Fâșiei Gaza unui organism palestinian independent, un punct important în planul de pace.

Planul de pace al SUA pentru Fâșia Gaza, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.

Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.