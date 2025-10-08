INTERNAȚIONAL
Donald Trump i-a „solicitat în mod expres” Turciei să convingă Hamas să negocieze pacea cu Israelul, afirmă Erdogan
Președintele american Donald Trump „i-a solicitat în mod expres” Turciei să îi convingă pe liderii Hamas să negocieze pacea cu Israelul, a declarat miercuri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, informează AFP, potrivit Agerpres.
„În timpul vizitei noastre în SUA și a celei mai recente noastre discuții telefonice (…), el (Donald Trump) a solicitat în mod expres ca noi să ne întâlnim cu Hamas și să-l convingem”, a declarat Erdogan în fața unor jurnaliști turci, potrivit unor declarații ale sale transmise de președinția turcă.
„I-am contactat rapid pe omologii noștri (…), iar Hamas a răspuns că este gata pentru pace și pentru negocieri”, a adăugat președintele Erdogan, amintind că o delegație turcă, condusă de șeful serviciilor de informații al țării, participă la negocierile indirecte în curs de la Sharm el-Sheikh, în Egipt, între negociatori israelieni și cei ai Hamas.
Săptămâna trecută, Erdogan i-a transmis lui Trump, într-o convorbire telefonică, că Turcia susține eforturile de pace în regiune, însă pentru ca acestea să aibă succes, Israelul trebuie să își oprească atacurile.
„Luptăm de ani de zile pentru a pune capăt băii de sânge din Fâșia Gaza și a asigura securitatea celor oprimați. Am fost în contact cu Hamas de-a lungul întregului proces și suntem în continuare”, a insistat Erdogan.
Citiți și: Doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului. În Egipt au început negocierile menite să ducă la o încetare a focului în Fâșia Gaza
Președintele american Donald Trump a declarat că Hamas este „pregătit pentru o pace durabilă”, după ce gruparea a emis vineri o declarație în care parea să fie de acord cu multe dintre condițiile acordului de pace anunțat săptămâna aceasta de SUA și Israel.
Hamas a afirmat în declarația sa că va elibera toți ostaticii și-a confirmat „disponibilitatea de a intra imediat, prin intermediul mediatorilor, în negocieri pentru a discuta detaliile”. Hamas a acceptat, de asemenea, să predea controlul asupra Fâșiei Gaza unui organism palestinian independent, un punct important în planul de pace.
Planul de pace al SUA pentru Fâșia Gaza, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.
Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.
Trump și Carney, întâlnire la Casa Albă. Negocieri ”complicate” în privința obținerii unui acord comercial SUA-Canada
Premierul Canadei, Mark Carney, a fost primit marți în Biroul Oval de către președintele american, Donald Trump, în cadrul unei vizite oficiale menite să repornească negocierile comerciale dintre cele două țări. Casa Albă a transmis că întrevederea își propune „consolidarea legăturii istorice dintre Statele Unite și Canada.”
Întâlnirea, care a durat mai bine de o oră, s-a desfășurat într-o atmosferă vizibil mai calmă decât alte reuniuni bilaterale ale președintelui american. Potrivit BBC, partea publică a întrevederii „s-a încheiat fără niciun dezacord public”, fiind considerată „o victoria de către delegația canadiană.”
Atât Trump, cât și Carney au avut un schimb de complimente, semnalând o încercare de detensionare a relațiilor bilaterale. Deși ambele părți par optimiste în privința perspectivelor unu acord „există în mod evident încă obstacole de depășit”, mai notează BBC.
Donald Trump a descris relația dintre cele două țări ca fiind un „conflict natural”, iar negocierile ca fiind „complicate.”
„Cred că vor pleca foarte mulțumiți. Vom trata oamenii în mod echitabil. Vom trata în mod special Canada în mod echitabil”, a declarat președintele Trump, citat de Reuters.
Zelenski acuză Rusia că folosește drone pentru a sabota și destabiliza Europa: „Niciuna dintre acțiunile ei distructive nu va rămâne fără răspuns din partea lumii”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că vrea să destabilizeze Europa folosind drone pentru acțiuni de sabotaj și perturbare, informează dpa, preluat de Agerpres.
În mesajul său video de marţi seara, Zelenski a spus că Moscova îşi foloseşte aşa-numita „flotă fantomă” nu doar pentru a finanța războiul prin transport de petrol cu tancuri petroliere, ci şi pentru sabotaj și diverse eforturi de a submina stabilitatea pe întreg continentul european.
„Recentele lansări de drone de pe tancuri petroliere constituie un astfel de exemplu”, a subliniat Zelenski, citând informații ale serviciilor secrete ucrainene.
Informațiile oficiale cu privire la originile dronelor recent reperate în mai multe țări europene, printre care Danemarca și Germania, nu au fost deocamdată confirmate. Rusia a negat orice implicare.
Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului Federal de Securitate al Rusiei, a sugerat că forțele ucrainene folosesc chiar ele astfel de drone pentru a provoca și a atrage Europa într-un război contra Rusiei. Ucraina produce și ea drone cu rază lungă de acțiune.
„Împărtășim informațiile pe care le avem cu partenerii noștri și este crucial ca ei să facă pași tangibili ca răspuns la acțiunile Rusiei”, a declarat liderul ucrainean, adăugând că vor exista pe viitor alte reuniuni și negocieri, atât publice, cât și în spatele ușilor închise. El nu a oferit mai multe detalii.
„Rușii trebuie să știe că niciuna dintre acțiunile lor distructive – toate lucrurile josnice pe care ei le fac – nu va rămâne fără un răspuns din partea lumii”, a mai subliniat Zelenski.
Săptămâna trecută, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.
Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
Rusia și-a intensificat incursiunile în spațiul aerian al UE în septembrie, mai întâi în Polonia cu aproximativ 20 de drone, apoi în România. Ulterior, la 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei bombardiere MiG-31, care au rămas în spațiul aerian eston timp de 12 minute, incident ce a determinat autoritățile de la Tallin să ceară activarea Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord.
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio o primește miercuri la Washington pe șefa diplomației române Oana Țoiu pentru prima întâlnire la nivel înalt SUA – România cu administrația Trump
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio se va întâlni miercuri la Washington cu ministrul de externe Oana Țoiu, potrivit agendei publice a Departamentului de Stat și a Ministerului Afacerilor Externe.
Întâlnirea va avea loc la ora locală 14:30, la Departmentul de Stat, respectiv la 21:30 ora României și va fi închisă presei.
Programul vizitei include consultări politico-diplomatice ale ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, cu secretarul de Stat american, Marco Rubio și o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor membre ale American Romanian Business Council (AMRO), potrivit agendei difuzate de MAE de la București.
Șefa diplomației române se află la doua vizită în SUA în mai puțin de două săptămâni, după ce în perioada 18-29 septembrie s-a aflat la Washington și la New York, pentru discuții cu membri ai Congresului SUA, cu think tank-uri americane, cu mediul academic și pentru participarea la Adunarea Generală a ONU.
Oana Ţoiu a anunţat în luna iulie că se va deplasa în luna septembrie în New York, la Adunarea Generală a ONU, şi în Washington, pentru a face pregătirile cu privire la întâlnirea bilaterală dintre președintele american Donald Trump şi preşedintele român Nicuşor Dan, prin vizita șefului statului român în SUA.
În același context, consilierul prezidenţial pentru securitate națională Cristian Diaconescu a precizat că există o invitaţie oficială din partea preşedintelui SUA Donald Trump, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, subliniind faptul că „trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”.
Cei doi președinți s-au intersectat la finalul lunii iunie pentru prima oară, cu ocazia summitului NATO de la Haga, unde s-au salutat și au făcut un schimb de amabilități, iar președintele român a precizat că SUA, prin șeful diplomației Marco Rubio, au felicitat România pentru încheierea alegerilor prezidențiale. Ei au avut la finalul lunii mai și prima lor convorbire telefonică, la o zi după instalarea lui Nicușor Dan în funcția de șef al statului român, context în care Nicușor Dan a afirmat că Statele Unite sunt cel mai apropiat aliat și partener strategic vital al României.
Relațiile cu Statele Unite, pe care România îl consideră principalul partener strategic și la nivelul noii administrații a președintelui Dan, au oferit senzația unei răciri după instalarea lui Trump la Casa Albă, noua administrație inversând decizia administrației Biden de a primi România în programul Visa Waiver.
Pe fondul discursului vicepreședintelui american J.D. Vance la Conferința de Securitate de la Munchen, în care a dat exemplul anulării alegerilor prezidențiale din România în 2024 ca semnal al erodării democrației în Europa, au existat speculații că măsura privind Visa Waiver reprezintă o sancțiune politică la adresa României.
Totuși, Oana Țoiu a avut pe 31 iulie o primă convorbire telefonică cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, axată pe aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, în urma căreia șefa diplomației române a precizat că vizita sa din luna septembrie de la New York va pregăti vizita în Statele Unite a președintelui Nicușor Dan de la începutul anului viitor. Potrivit celor două părți, întâlnirea a vizat consolidarea cooperării bilaterale în domenii esențiale precum apărarea, energia, comerțul și migrația, în contextul provocărilor regionale de securitate.
