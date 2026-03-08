Donald Trump îi transmite lui Starmer că SUA nu au nevoie de portavioane britanice în Orientul Mijlociu: „Nu avem nevoie de oameni care să se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja”

Președintele SUA, Donald Trump, i-a comunicat lui Keir Starmer că Washingtonul nu are nevoie de portavioane britanice în atacurile sale împotriva Iranului, acuzându-l pe premierul britanic că încearcă să „se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja”, informează Politico Europe.

Comentariile lui Trump de sâmbătă seara au venit în contextul în care SUA și Israelul au continuat să lanseze atacuri aeriene asupra Iranului. Criticile sale au venit și în contextul în care portavionul HMS Prince of Wales se pregătește să navigheze spre Golful Persic, potrivit presei britanice.

Guvernul britanic „se gândește în sfârșit serios să trimită două portavioane în Orientul Mijlociu”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare. „Nu-i nimic, domnule prim-ministru Starmer, nu mai avem nevoie de ele, dar vom ține minte”, a spus el.

„Nu avem nevoie de oameni care să se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja!”, a adăugat Trump.

Marea Britanie pregătește un portavion înaintea unei posibile desfășurări în Orientul Mijlociu, a declarat Ministerul Apărării.

Angajații Marinei Regale din Portsmouth pregătesc HMS Prince of Wales, nava amiral a marinei, ceea ce înseamnă că aceasta ar putea fi desfășurată mai rapid dacă se va lua decizia de a o mobiliza în regiune.

The Guardian relatează că nu s-a luat încă o decizie cu privire la desfășurarea acestui portavion, un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării declarând că HMS Prince of Wales ar putea întreprinde și alte misiuni planificate.

Echipajele au fost alertate cu privire la o posibilă desfășurare în Orientul Mijlociu, potrivit Sky News, care a relatat, de asemenea, că termenul de mobilizare a navei a fost redus de la 10 zile la cinci. Nava de război ar trebui să fie escortată de alte nave și de un submarin.

Dacă va fi dislocat, portavionul se va alătura distrugătorului HMS Dragon, care este, de asemenea, trimis în regiune.

Conflictul a izbucnit în regiune după atacurile aeriene americane și israeliene, care l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, împreună cu alți lideri de rang înalt.