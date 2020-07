Donald Trump îl felicită pe președintele Poloniei, Andrsej Duda, pentru realegerea sa ”istorică” : Aștept cu nerăbdare să continuam munca noastră împreună

Preşedintele american Donald Trump l-a felicitat pe omologul său polonez Andrzej Duda pentru realegerea ”istorică” a acestuia în funcţie, în urma scrutinului desfăşurat duminică.

”Felicitări prietenului meu președinte Andrzej Duda al Poloniei pentru realegerea sa istorică! Aștept cu nerăbdare să continuăm munca noastră împreună în numeroase domenii, inclusiv apărarea, comerțul, energia și telecomunicațiile!”, a transmis Donald Trump pe contul oficial de Twitter.

Congratulations to my friend President @AndrzejDuda of Poland on his historic re-election! Looking forward to continuing our important work together across many issues, including defense, trade, energy, and telecommunications security!

