Donald Trump îl nominalizează pe Mike Waltz pentru funcția de ambasador al SUA la ONU

Statele Unite și Ucraina au semnat miercuri un acord privind împărțirea profiturilor și redevențelor provenite din viitoarea vânzare a mineralelor și pământurilor rare ucrainene, consfințind un parteneriat despre care președintele american Donald Trump a declarat că va oferi un stimulent economic pentru ca SUA să continue să investească în apărarea Ucrainei și în reconstrucția acesteia după ce va intermedia un acord de pace cu Rusia. Acordul a fost semnat de secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, și de ministrul ucrainean al economiei, Yulia Svyrydenko.

Anunțul a fost făcut de Trezoreria SUA, care a precizat că Statele Unite și Ucraina au semnat un acord de instituire a Fondului de investiții pentru reconstrucție Statele Unite-Ucraina.

Potrivit unui comunicat difuzat de Departamentul Trezoreriei, Washington-ul descrie acest acord drept un “parteneriat economic istoric” care “semnalează în mod clar angajamentul administrației Trump față de o Ucraină liberă, suverană și prosperă”.

On April 30, the United States and Ukraine signed an agreement to establish the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund.

This historic economic partnership clearly signals the Trump Administration’s commitment to a free, sovereign, and prosperous Ukraine. pic.twitter.com/cKUACUhet9

