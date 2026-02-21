Donald Trump impune o nouă taxă vamală globală de 10% după ce Curtea Supremă i-a anulat politica tarifară comercială

Președintele american Donald Trump a anunțat impunerea unei noi taxe vamale globale de 10%, înlocuind astfel tarifele anulate de Curtea Supremă a SUA. Decizia vine după ce instanța a stabilit că administrația a depășit atribuțiile prezidențiale în adoptarea politicii comerciale, informează BBC.

Trump a calificat hotărârea drept „teribilă” și i-a criticat pe judecătorii care i-au respins măsurile comerciale, numindu-i „proști”.

Într-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, Curtea Supremă a stabilit că președintele și-a depășit competențele în momentul în care a impus tarifele globale anunțate anul trecut. Hotărârea reprezintă o victorie importantă pentru companiile și statele americane care au contestat măsurile, deschizând posibilitatea rambursării unor sume de ordinul miliardelor de dolari. Totodată, decizia introduce noi incertitudini în peisajul comerțului global.

Într-o declarație făcută vineri de la Casa Albă, Trump a indicat că eventualele rambursări nu vor avea loc fără litigii, afirmând că se așteaptă ca disputa să fie tranșată în instanță pe parcursul mai multor ani.

Președintele a declarat că va apela la alte temeiuri legale pentru a continua politica tarifară, despre care susține că stimulează investițiile și producția în Statele Unite. „Avem alternative – alternative excelente și vom fi mult mai puternici datorită lor”, a spus acesta.

Procesul în fața Curții Supreme s-a concentrat asupra taxelor vamale impuse anul trecut asupra importurilor din aproape toate țările lumii. Inițial, tarifele au vizat Mexicul, Canada și China, fiind ulterior extinse la zeci de parteneri comerciali, într-un demers pe care Trump l-a prezentat drept „Ziua Eliberării”, în aprilie anul trecut.

Casa Albă a invocat Legea privind puterile economice internaționale în caz de urgență din 1977 (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA), care conferă președintelui autoritatea de a „reglementa” comerțul în situații de urgență.

Măsurile au generat reacții critice atât în SUA, cât și în străinătate, din partea companiilor afectate de creșterea bruscă a taxelor la import, și au alimentat temerile privind majorarea prețurilor.

Avocații statelor și ai întreprinderilor mici care au contestat măsurile au susținut în fața instanței că legea invocată de președinte nu menționează în mod explicit termenul „tarife” și că Congresul nu a intenționat să transfere puterea de a impune taxe sau să ofere președintelui o „putere nelimitată de a desființa” acorduri comerciale și reguli tarifare existente.

În opinia sa, președintele Curții Supreme, John Roberts, a susținut această interpretare. „Atunci când Congresul a delegat competențele privind tarifele, a făcut-o în termeni expliciți și sub limite stricte”, a afirmat el.

„Dacă Congresul ar fi intenționat să confere puterea distinctă și extraordinară de a impune tarife, ar fi făcut-o în mod expres, așa cum a procedat în mod constant în alte acte normative privind tarifele”, a adăugat Roberts.