Donald Trump își menține angajamentul de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina: „Cred că vom rezolva totul”

Președintele american Donald Trump a declarat că își menține angajamentul de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuții față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat joi CBS News, citat de Reuters.

„Am urmărit, am văzut și am vorbit despre asta cu președintele Putin și președintele Zelenski. Ceva se va întâmpla, dar ei nu sunt încă pregătiți. Dar ceva se va întâmpla. Vom realiza acest lucru”, a declarat Trump într-un interviu telefonic acordat CBS News miercuri, potrivit Agerpres.

Trump a declarat miercuri mai devreme că intenționează să poarte discuții despre războiul din Ucraina în următoarele zile, după ce la summitul său din Alaska cu Putin, din august, nu a reușit să facă progrese.

Un oficial al Casei Albe a declarat că se așteaptă ca Trump să vorbească la telefon joi cu Zelenski. Totodată, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citată de Reuters, Zelenski urmează să aibă o întâlnire individuală cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, joi, la Paris.

La rândul său, Putin s-a declarat miercuri pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar doar dacă președintele ucrainean va veni la Moscova. El a insistat totodată că orice astfel de întâlnire trebuie să fie bine pregătită și să ducă la rezultate tangibile. Ministrul de externe al Ucrainei a respins sugestia ca Moscova sa fie locul desfășurării unei astfel de reuniuni.

Trump a declarat pentru CBS News că este nemulțumit de carnagiul dintre Rusia și Ucraina, dar va continua să insiste asupra unui acord de pace.

„Cred că vom rezolva totul. Sincer, (războiul) cu Rusia, am crezut, (că) va fi mai ușor decât cele pe care le-am oprit, dar pare a fi ceva puțin mai dificil decât altele”, a spus el.

Trump este nemulțumit că nu reușește să pună capăt luptelor, care au început odată cu invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, după ce inițial președintele american a prezis că va putea pune capăt rapid războiului când va prelua mandatul în ianuarie.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a apreciat miercuri că se așteaptă ca reuniunea Coaliției de Voință de la Paris să clarifice angajamentul europenilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.

De altfel, summitul de joi va fi urmat de o discuție cu președintele american Donald Trump, care a declarat miercuri în fața presei că nu are niciun mesaj nou să-i transmită omologului său rus Vladimir Putin și „ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde așteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina.