Donald Trump l-a desemnat interimar pe Patrick Shanahan pentru postul de secretar al apărării

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică pe contul său de Twitter preluarea provizorie de la 1 ianuarie a postului de secretar al apărării, de către actualul secretar adjunct al acestei instituţii, Patrick Shanahan, după ce Jim Mattis și-a dat demisia de la conducerea Pentagonului, transmite agenţia EFE, citat Agerpress.

Patrick Shanahan este subsecretar al apărării din iulie 2017 şi anterior a lucrat timp de mai mulţi ani pentru compania Boeing, experienţă evidenţiată şi de Trump în mesajul transmis duminică.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 decembrie 2018



”Sunt încântat să anunţ că subsecretarul nostru foarte talentat Patrick Shanahan va prelua ca interimar postul de secretar al apărării începând din 1 ianuarie 2019. Patrick are o mare listă de reuşite ca subsecretar al apărării şi mai înainte la Boeing. El va fi genial !”, a scris liderul de la Casa Albă pe Twitter.

Jim Mattis şi-a dat joi demisia de la conducerea Pentagonului, la o zi după ce Casa Albă a anunţat retragerea trupelor americane din Siria, proclamând totodată înfrângerea grupării jihadiste Statul Islamic în această ţară. Tot atunci s-a anunţat că el va rămâne interimar în acest post până la finele lunii februarie, dar între timp preşedintele Trump a decis să grăbească înlocuirea lui.

Întreaga descriere a secreatului aici:

,,Patrick M. Shanahan became the 33rd Deputy Secretary of Defense on July 19, 2017.Mr. Shanahan most recently served as Boeing senior vice president, Supply Chain & Operations. A Washington state native, Shanahan joined Boeing in 1986 and spent over three decades with the company.”

,,Patrick M. Shanahan a devenit al 33-lea Secretar adjunct al Apărării, la 19 iulie 2017.Mr. Shanahan a fost recent vicepreședinte Boeing, Supply Chain & Operations. Un nativ din statul Washington, Shanahan s-a alăturat companiei Boeing în 1986 și a petrecut peste trei decenii împreună cu compania.”