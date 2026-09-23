Donald Trump l-a lăudat pe premierul britanic în prima întâlnire față în față: Relația cu Marea Britanie este „mai bună” sub conducerea sa. Este „un om de afaceri înnăscut”

Donald Trump a afirmat că relația sa cu Marea Britanie este „mai bună” sub conducerea premierului britanic Andy Burnham decât sub cea a lui Keir Starmer, în ciuda tensiunilor dintre cele două țări pe o serie de chestiuni spinoase, printre care reglementarea inteligenței artificiale, Insulele Chagos și războiul din Iran, informează The Guardian.

La prima lor întâlnire față în față, președintele SUA l-a lăudat pe Burnham, care stătea nervos lângă el, calificându-l drept un „om de afaceri înnăscut” și afirmând că, în opinia sa, acesta are „multe atuuri de partea sa” și că este un prim-ministru „excelent”, potrivit Politico Europe.

În declarațiile făcute reporterilor, Burnham a afirmat că a „stabilit o relație bună” cu Trump și că au „aprofundat-o astăzi” în urma discuțiilor pe teme precum comerțul și imigrația.

Întrebat de BBC dacă Burnham este un om cu care ar putea face afaceri, Trump a răspuns: „Da, cred că este un om de afaceri înnăscut; am avut multe discuții chiar înainte de această întâlnire și am vorbit de numeroase ori la telefon.

Burnham a declarat ulterior că i-a explicat lui Trump că Marea Britanie a trecut prin „prea multe turbulențe” în ultima perioadă, dar că este timpul să „schimbăm povestea” în una pozitivă.

Președintele SUA a adăugat că Marea Britanie este o țară cu „un patriotism deosebit” și că, în opinia sa, aceasta „așteaptă o conducere bună, așteaptă succesul”.

În aparență, întâlnirea dintre cei doi lideri a decurs lin, dar unele aspecte asupra cărora există disensiuni au putut fi vizibile.

Președintele SUA și-a exprimat clar opoziția față de acordul „groaznic” al Regatului Unit de a ceda Insulele Chagos către Mauritius și de a plăti pentru a închiria înapoi o bază militară comună britanico-americană pe cea mai mare insulă a arhipelagului, Diego Garcia, informează BBC.

Întrebat de jurnaliști dacă acordul este „mort”, Burnham a declarat ulterior că Marea Britanie va „depune eforturi susținute” pentru a găsi o soluție între părțile implicate și că este „încrezător că o vom găsi colaborând cu partenerii noștri americani”.

O altă disensiune este cea legată de reglementarea inteligenței artificiale.

Marți, la New York, Burnham a profitat de un mic dejun cu personalități din lumea afacerilor, printre care și Tim Cook de la Apple, pentru a solicita stabilirea unui set global de standarde convenite privind această tehnologie.

La nici o oră distanță, Trump a folosit discursul său de la tribuna Adunării Generale a ONU pentru a condamna încercările „globaliste” de a reglementa ceea ce el a numit „superinteligența”.

Burnham a petrecut aproape o oră într-o cameră cu liderul lumii libere (și câte o delegație de câte opt persoane de fiecare parte), dar se pare că nu a abordat deloc subiectul IA cu Trump. Downing Street a refuzat în repetate rânduri să confirme că acesta a adus în discuție acest subiect, iar în comunicatul oficial nu s-a făcut nicio mențiune în acest sens.

După ce totul s-a încheiat, Burnham a profitat de discursul său în fața Adunării Generale a ONU pentru a aduce în atenția comunității internaționale preocupările sale legate de costul vieții la nivel național.

De asemenea, el a anunțat înființarea unui „centru național pentru apărarea informațională” (fără a oferi prea multe detalii) care să combată dezinformarea; el a prezentat Marea Britanie ca un „mediator imparțial” în ceea ce privește controlul inteligenței artificiale.

Au existat și alte potențiale complicații. Burnham a declarat că va lua cuvântul în apărarea Insulelor Falkland, la câteva săptămâni după ce Trump a alimentat pretențiile vechi ale Argentinei asupra suveranității acestora, sugerând că nu ar interveni dacă Argentina ar încerca să le invadeze.

Burnham a dezvăluit, de asemenea, că i-a adresat lui Trump o solicitare cu privire la tarifele vamale americane și la efectul acestora asupra unei anumite fabrici din nord-estul Angliei (nu a precizat care anume). În ciuda excepțiilor obținute de Starmer, industria britanică — în special sectorul auto — este în continuare afectată de tarifele lui Trump.

Dar multe dintre lucrurile care ar fi putut merge prost nu s-au întâmplat — cel puțin deocamdată. Trump nu a folosit timpul petrecut în fața camerelor de filmat pentru a aduce în discuție progresul dificil al Marii Britanii în ceea ce privește alocarea a 3,5% din PIB pentru apărare.

Burnham a declarat ulterior că a făcut presiuni asupra lui Trump pentru a promova un „armistițiu energetic” între Ucraina și Rusia.

Deși Burnham nu l-a invitat pe liderul SUA în Marea Britanie, cei doi au pregătit terenul pentru o altă vizită la unul dintre complexele de golf ale lui Trump. „I-am spus că am îndoieli în privința jocului de golf cu el, având în vedere că propria mea performanță recentă probabil nu a fost la nivelul așteptat”, a declarat Burnham pentru posturile de televiziune.