Donald Trump l-a numit consilier pentru securitate națională pe Robert O’Brien, actual negociator al Departamentului de Stat pentru eliberarea de ostatici

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că îl va numi pe negociatorul său pentru eliberarea de ostatici, Robert O’Brien, în postul strategic de consilier pentru securitate naţională de la Casa Albă, după demiterea lui John Bolton.

“Sunt bucuros să anunţ că îl voi numi pe Robert O’Brien, care în cadrul Departamentului de Stat a obţinut numeroase succes în calitate de trimis special al preşedintelui pentru eliberarea de ostatici, în postul de consilier pentru securitate naţională“, a scris Trump pe contul său de Twitter.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!

