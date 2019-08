Donald Trump, la Summitul G7: Dorim să vedem un Iran puternic. Nu vrem să schimbăm regimul de la Teheran

Președinția franceză a informat că discuţiile asupra programului nuclear iranian între ministrul de externe al Iranului şi oficiali francezi în marja summitului G7 “au fost pozitive” şi “vor continua”, realtează Agerpres, potrivit AFP.

Întrevederea a durat în jur de trei ore, iniţial cu ministrul francez de externe Le Drian, apoi cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, timp de jumătate de oră, la Primăria din Biarritz.

Totodată, ministrul iranian al afacerilor externe, Mohammad Javad Zarif, a anunţat pe Twitter că a avut o întrevedere cu preşedintele francez Emmanuel Macron, în marja summitului G7 care se desfăşoară la Biarritz, în sud-vestul Franţei, unde a sosit într-o vizită-surpriză duminică după-amiaza pentru a discuta asupra dosarului nuclear.

Iran’s active diplomacy in pursuit of constructive engagement continues.

Met @EmmanuelMacron on sidelines of #G7Biarritz after extensive talks with @JY_LeDrian & Finance Min. followed by a joint briefing for UK/Germany.

Road ahead is difficult. But worth trying. pic.twitter.com/oXdACvt20T

— Javad Zarif (@JZarif) August 25, 2019