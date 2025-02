Donald Trump lansează critici la adresa lui Emmanuel Macron și Keir Starmer înainte de vizita acestora în SUA: „Nu au făcut nimic” pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul de externe al Poloniei Radek Sikorski s-au întâlnit vineri la Washington, aceasta reprezentând prima vizită la Departamentul de Stat a unui înalt oficial european după ce Rubio a preluat mandatul de șef al diplomației SUA, discuțiile axându-se pe războiul dintre Rusia și Ucraina și necesitatea ca aliații din NATO să crească fără întârziere bugetele militare.

Sikorski este primul ministru de externe european care îl întâlnește pe Rubio după ce secretarul de stat american s-a întâlnit la Riad cu omologul său rus Serghei Lavrov, cu care a convenit înființarea unor mecanisme de consultări pentru normalizarea relațiilor bilaterale, încheierea războiului în Ucraina și oportunități economice și de investiții post-conflict.

“Secretarul de stat Rubio a subliniat hotărârea președintelui Trump de a pune capăt în mod durabil conflictului din Ucraina. Secretarul de stat Rubio și ministrul afacerilor externe Sikorski au reafirmat importanța relațiilor dintre SUA și Polonia și au discutat despre modalitățile de a consolida în continuare parteneriatul nostru, în special în domeniul apărării și al energiei. Secretarul de stat Rubio și-a exprimat profunda apreciere pentru exemplul pe care Polonia îl dă prin cheltuielile sale în domeniul apărării și pentru poziția de lider pe care continuă să o aibă în cadrul Alianței”, a transmis Departamentul de Stat într-un comunicat dat publicității după întrevedere.

“Confirm!”, a replicat, pe X, șeful diplomației poloneze, distribuind comunicatul de presă emis de partea americană.

El a precizat că discuțiile despre cooperarea transatlantică strânsă au fost “bune”. Alianța noastră este încă puternică”, a completat Sikorski.

Întrevederea Sikorski – Rubio este urmată sâmbătă de o întâlnire la Washington între președintele american Donald Trump și cel polonez Andrzej Duda, devenind astfel primul lider european primit de Trump la Casa Albă, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer sunt așteptați săptămâna viitoare pe fondul tensiunilor transatlantice apărute ca urmare a avansării dialogului dintre SUA și Rusia privind războiul din Ucraina și alte teme internaționale dominante.

Unul dintre punctele comune pe care președintele conservator polonez le are cu premierul centrist Donald Tusk și cu ministrul de externe Sikorski este acela că președinția poloneză în exercițiu a Consiliului UE este una dedicată și relației transatlantice.

De asemenea, grație implicării Poloniei, o dronă iraniană Shaded întrebuințată de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei a fost prezentată la conferința conservatoare CPAC, una care a reunit forțele de dreapta, dar și de extremă-dreapta, din Statele Unite, Europa și alte colțuri ale lumii.

“Împreună ne opunem eficient axei răului”, a spus Sikorski.

We have a Shahed Drone on display here at CPAC.

The Shahed Drone has been used against and killed U.S. troops in the middle east in addition to countless civilians across the region.

This drone serves as a reminder of how barbaric the Iranian regime is, and serves as a message… pic.twitter.com/eypJzbBaeF

— CPAC (@CPAC) February 22, 2025