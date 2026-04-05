Donald Trump, mesaj furibund la adresa Iranului: „Deschideți nenorocita de Strâmtoare, ticăloși nebuni, sau veți trăi în iad”

Președintele Donald Trump a amenințat duminică, încă o dată, că va lovi infrastructura civilă a Iranului dacă acesta nu ia măsuri pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, evocând spectrul posibilității ca SUA să comită în această țară ceea ce se consideră crime de război, informează Politico.

„Marți va fi Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, totul într-un singur eveniment, în Iran. Nu va mai fi nimic asemănător!!! Deschideți nenorocita de Strâmtoare (n.r. Ormuz), ticăloși nebuni, sau veți trăi în iad – VEȚI VEDEA!”, a reacționat nervos Trump, pe Truth Social.

El a adăugat: „Slavă lui Allah”.

Trump a lansat o amenințare similară joi, reiterând promisiunea făcută la începutul săptămânii de a lovi „centralele electrice, sondele petroliere și Insula Kharg” din Iran, o mică bucată de pământ prin care trec aproape toate exporturile de petrol ale Iranului.

Experții au avertizat că astfel de atacuri ar putea constitui crime de război, dreptul internațional interzicând, în general, atacurile împotriva infrastructurii civile, cum ar fi centralele electrice și stațiile de desalinizare.

Citiți și: Donald Trump amenință că va „distruge complet” infrastructura energetică „și, posibil, stațiile de desalinizare” din Iran dacă nu se ajunge la un acord „în scurt timp”

Întrebată luni despre aceste amenințări, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Statele Unite „vor acționa întotdeauna în limitele legii”.

Cea mai recentă escaladare a retoricii lui Trump survine la doar o zi după ce acesta a acordat Iranului un termen de 48 de ore pentru a redeschide strâmtoarea, sub amenințarea că va urma „un adevărat iad”, oficialii iranieni amenințând, la rândul lor, că vor lansa atacuri asupra infrastructurii americane din Orientul Mijlociu, ca represalii.

Între timp, ministrul egiptean de externe a purtat discuții telefonice separate cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ministrul iranian de externe, Abbas Aragchi, pentru a discuta propuneri privind dezamorsarea conflictului dintre SUA și Israel pe de o parte și Iran pe de altă parte, arată Deutsche Welle.

Într-o declarație dată duminică, Ministerul de Externe egiptean a precizat că diplomatul de rang înalt Badr Abdelatty a discutat, de asemenea, cu omologii săi turc și pakistanez, care contribuie la medierea dintre SUA și Iran.

Ministerul a precizat că acesta a discutat „idei și propuneri pentru a restabili calmul necesar” și a avertizat asupra unei „explozii fără precedent” în Orientul Mijlociu.

Aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural la nivel mondial tranzita strâmtoarea înainte de izbucnirea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, la sfârșitul lunii februarie. Iranul a oprit în mare parte aceste transporturi de energie, ceea ce are consecințe de anvergură asupra economiei globale și a aprovizionării cu energie.