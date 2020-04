Solidaritate transatlantică: Donald Trump oferă ajutorul SUA pentru a-l trata pe premierul britanic Boris Johnson, aflat la terapie intensivă

Mai mulți lideri occidentali s-au alăturat luni seară cu mesaje de susținere pentru prim-ministrul britanic Boris Johnson, internat ca urmare a infectării cu noul coronavirus şi transferat în cursul după-amiezii de luni la terapie intensivă, urându-i acestuia “să depăşească rapid această încercare”.

“Tot sprijinul meu lui Boris Johnson, familiei sale şi poporului britanic în acest moment dificil. Îi urez să depăşească această încercare rapid”, a scris luni seara pe Twitter preşedintele francez.

I send all my support to Boris Johnson, to his family and to the British people at this difficult moment. I wish him a speedy recovery at this testing time.

La rândul său, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis premierului britanic “însănătoşire grabnică”.

“Gândurile mele se îndreaptă către premierului Boris Johnson şi familia sa în această seară. Îi doresc o însănătoşire grabnică şi deplină”, a postat șefa executivului european pe Twitter.

My thoughts are with Prime Minister @BorisJohnson and his family this evening. I wish him a speedy and full recovery.

Un mesaj de susținere a venit și din partea președintelui Consiliului European, Charles Michel.

Wishing @BorisJohnson the very best for a full recovery.

Our thoughts are with his family and the British people at this difficult time.

Get well soon, Boris.

— Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2020