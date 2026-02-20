SUA
Donald Trump oferă Iranului maximum 15 zile pentru un acord privind programul nuclear al Teheranului: „Fie vom ajunge la un acord, fie va fi regretabil pentru ei”
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că 10-15 zile ar fi suficiente pentru a lua o decizie cu privire la un eventual atac asupra Iranului, informează Deutsche Welle.
Acesta este „practic termenul maxim” pe care îl acorda Iranului pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear, a afirmat Trump.
„Fie vom ajunge la un acord, fie va fi regretabil pentru ei” a declarat el jurnaliștilor joi, în timpul unui zbor cu Air Force One.
Mai devreme în aceeași zi, la Washington, Trump acordase Iranului un termen similar.
„Poate că vom ajunge la un acord [cu Iranul]. Veți afla probabil în următoarele 10 zile”, a declarat el în discursul său de la prima reuniune a controversatului său Consiliu de Pace.
Iranul „nu poate continua să amenințe stabilitatea întregii regiuni și trebuie să încheie un acord”, a spus Trump.
El a repetat că Iranul trebuie împiedicat să dețină arme nucleare, precizând că „lucruri rele” s-ar întâmpla fără un acord nuclear semnificativ.
Mai multe agenții de presă au publicat informații conform cărora Armata americană este pregătită pentru posibile atacuri asupra Iranului încă din acest weekend, arată The Guardian.
Cu toate acestea, potrivit relatărilor, Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la lansarea unui atac. Trump a cerut în repetate rânduri Iranului să înceteze programul nuclear și a avertizat că intenționează să recurgă la forță dacă nu se ajunge la un acord.
Potrivit New York Times, CBS News și CNN, armata SUA a adunat suficiente resurse aeriene și navale în Orientul Mijlociu pentru a lansa un atac în zilele următoare.
Reuters, citând un înalt oficial american anonim, a oferit un calendar ușor diferit, precizând că, în cadrul unei reuniuni care a avut loc miercuri în Camera de criză a Casei Albe, consilierii de securitate națională ai SUA au fost informați că toate forțele militare americane dislocate în regiune ar trebui să fie pe poziții până la jumătatea lunii martie.
Iranul ar trebui să prezinte o propunere scrisă privind modul de soluționare a conflictului cu Statele Unite, în urma discuțiilor cu SUA de marți, de la Geneva, a declarat oficialul pentru Reuters.
În cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, nu a răspuns la întrebarea privind termenul exact pe care Trump îl va acorda Iranului pentru a ajunge la un acord înainte de a iniția acțiuni militare.
„Ar fi foarte înțelept ca Iranul să încheie un acord cu președintele Trump”, a afirmat ea, adăugând că administrația Trump „a distrus complet instalațiile nucleare ale Iranului”, dar că „diplomația” a fost întotdeauna „prima opțiune” a președintelui SUA.
Potrivit reporterului Axios, Barak Ravid, Trump s-a întâlnit miercuri cu cei doi consilieri care conduc negocierile indirecte cu Iranul: Steve Witkoff, un dezvoltator imobiliar devenit trimis special, și Jared Kushner, ginerele președintelui.
La televiziunea israeliană, Ravid a relatat că surse americane i-au spus că negocierile de la Geneva cu ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, au fost „fără rezultat” și că Pentagonul se pregătește pentru o ofensivă comună israeliano-americană care ar putea dura săptămâni întregi. Potrivit surselor lui Ravid, Iranul are timp doar până la sfârșitul lunii februarie să ofere concesii în privința programului său nuclear.
Grupul de portavioane USS Abraham Lincoln și flota sa de nave de război se află deja în regiune, a remarcat CBS News, iar un al doilea grup de portavioane, USS Gerald Ford, se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.
De asemenea, Statele Unite au trimis în Orientul Mijlociu avioane F-15 Strike Eagles și F-16 Fighting Falcons, care în mod normal sunt staționate în Europa, potrivit revistei Air and Space Forces.
De asemenea, revista a raportat că avioane F-22 Raptors au fost mutate din Statele Unite în Marea Britanie, probabil în drum spre Orientul Mijlociu.
SUA au deja „mai multe escadrile” de avioane de vânătoare F-35 în Orientul Mijlociu, precum și avioane F-15.
Pe lângă avioanele de vânătoare, avioanele de aliemntare și avioanele de transport continuă să se îndrepte către regiune, potrivit Military Air Tracking Alliance (MATA), care utilizează informații din surse deschise pentru a urmări zborurile.
ROMÂNIA
Ministrul Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA: Discuțiile au vizat întărirea cooperării agențiilor de aplicare a legii și a comunității de informații
Ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut o întâlnire bilaterală la sediul Departamentului american de Justiție cu Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Statele Unite, discuțiile vizând cooperarea dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne și agențiile americane de aplicare a legii.
„Astăzi, la sediul Departamentului de Justiție din Washington, am avut o întâlnire bilaterală cu șefa Departamentului de Justiție al SUA, Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi”, a transmis Cătălin Predoiu.
Oficialul român a precizat că în cadrul întrevederii a fost trecută în revistă colaborarea operațională dintre MAI și partenerii americani, precum și deciziile concrete pentru dezvoltarea acesteia, discutate anterior în cadrul întâlnirii cu conducerea Biroului Federal de Investigații
„Am trecut în revistă cooperarea dintre structurile MAI și agențiile de aplicare a legii din SUA, inclusiv deciziile concrete de a dezvolta această cooperare, discutate în cadrul întâlnirii mele cu conducerea FBI, agenție care funcționează în coordonarea DoJ”, a arătat ministrul de interne.
Vizita la Departamentul de Justiție se înscrie într-o serie mai amplă de contacte instituționale desfășurate de delegația română la Washington, după întâlnirile cu reprezentanții FBI și ai Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații.
Potrivit ministrului, dialogul cu Procurorul General al SUA „continuă seria de contacte pe domeniul de competență al MAI, pentru a întări cooperarea dintre structurile ministerului și agențiile americane de aplicare a legii și comunitatea de informații”.
Cătălin Predoiu a subliniat că aprofundarea acestor legături instituționale contribuie direct la eficiența Ministerului Afacerilor Interne în îndeplinirea atribuțiilor sale. „Aceste legături potențează cooperarea, iar cooperarea crește nivelul de eficiență al MAI pentru protejarea cetățenilor români și a frontierelor României, domeniile principale de competență ale MAI”, a mai transmis ministrul.
ROMÂNIA
Ce a discutat Nicușor Dan cu Marco Rubio la finalul Consiliului pentru Pace de la Washington: “Relația diplomatică cu SUA crește pe multiple paliere”
Relația dintre România și Statele Unite este o relație diplomație care crește pe multiple paliere, a declarat joi, la Washington, președintele Nicușor Dan, la finalul participării sale, în calitate de observator, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump.
La finalul reuniunii, Nicușor Dan a avut o discuție în format pull aside cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, șeful statului fiind fotografiat ținând în mână o șapcă inscripționată cu sloganul Make America Great Again și cu numerele 45 și 47 care reprezintă primul și al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.
Întrebat de CaleaEuropeană.ro într-o conferinţă de presă ce a discutat cu Marco Rubio, preşedintele Nicuşor Dan a explicat că, în astfel de întâlniri, este mai mult un schimb de politeţuri.
”În tipul acesta de reuniuni sunt mai mult chestiuni de politeţe între diversi participanţi. Aşa, am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici, din multe zone ale lumii”, a declarat Nicuşor Dan.
Preşedintele a adăugat că discuţiile serioase au loc la nivel instituţional şi diplomatic.
”În ceea ce priveşte relaţia cu Statele Unite, este o relaţie diplomatică care se face prin Ministerul de Externe, prin consilieri, prin întâlniri tehnice, prin vizite ale miniştrilor aici, prin Ambasada României din Statele Unite. Deci este un dosar care creşte pe multiple paliere”, a precizat şeful statului.
Întrebat, de asemenea, dacă a stabilit întâlniri bilaterale, preşedintele a afirmat: ”Aşa cum am răspuns, am vorbit un minut cu domnul Witkoff, am vorbit cu domnul Kushner (consilierii lui Donald Trump, Jared Kushner şi Steve Witkoff – n.r.), am vorbit cu Mark Rubio, am vorbit cu multă lume. În jurul acestui eveniment au fost momente în care, ăsta a fost setting-ul, dar chestiunile serioase se fac la nivel diplomatic. Deci asta a fost numai o chestiune de politeţe”.
Şeful statului a explicat că, în timp ce el susţinea declaraţia de presă, ”cel puţin 5 sau 6 oficiali români discută cu oficialii americani pe diferite paliere”.
”Şi săptămâna viitoare vor fi alţii, săptămână viitoare vot fi alţii, ăsta este modul în care discutăm lucrurile. Bineînţeles că prezenţa preşedintelui a fost un gest simbolic pentru această relaţie, dar nu în interacţiunea preşedintelui se reglează lucrurile astea tehnice”, a mai declarat Nicuşor Dan.
Citiți și “Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace
Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, că România este pregătită să contribuie concret la eforturile internaționale pentru stabilizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, subliniind atât sprijinul umanitar imediat, cât și expertiza instituțională pe termen lung.
„Cum poate contribui România – în primul rând, în ceea ce privește situația umanitară – putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele românești. Am făcut deja acest lucru și putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora. În al doilea rând, putem oferi expertiză valoroasă în sistemele de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri, și putem contribui la reconstrucția acestor sisteme, putând totodată dona echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse de studii studenților palestinieni și putem extinde acest program, contribuind și la refacerea și reabilitarea școlilor din Gaza. De asemenea, este important de menționat că avem relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj. Prin urmare, puteți conta pe noi”, a afirmat Nicușor Dan, reafirmând disponibilitatea României de a se implica activ în eforturile pentru pace și stabilitate în Gaza.
Citiți și Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
Șeful statului a luat cuvântul după ce Donald Trump l-a invitat pe omologul român să susțină o intervenție în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace.
Șeful statului român a fost singurul lider european în această calitate care se va adresa Consiliului pentru Pace. Ceilalți vorbitori, în frunte cu președintele Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance, provin din statele semnatare a Cartei fondatoare a Consiliului pentru Pace.
INTERNAȚIONAL
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”
Președintele Statelor Unite Donald Trump i-a confundat joi titulatura președintelui Nicușor Dan, numindu-l “prim-ministru al României”.
Liderul de la Casa Albă a dat startul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, recunoscând prezența liderilor și oficialilor prezenți, atât din statele membre fondatoare ale Consiliului, cât și din rândul statelor observatoare, așa cum este România. Evenimentul este găzduit la Institutul pentru Pace din Washington – care între timp poartă numele lui Trump.
Referindu-se la președintele Nicușor Dan, Trump l-a numit „prim-ministrul României”, o formulare eronată din punct de vedere protocolar. În același context, liderul american a elogiat poporul român și comunitatea românească din Statele Unite.
„Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați. Poporul român este fantastic, oameni fantastici, așa cum sunteți și dumneavoastră fantastic. Și mulți dintre ei vin și muncesc în această țară și ne ajută în această țară, după cum știți, și sunt pur și simplu oameni foarte, foarte serioși”, a declarat Trump.
Președintele american l-a invitat pe președintele Nicușor Dan să susțină o intervenție în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, care are loc joi la Washington
Șeful statului român, care participă la reuniunea inaugurală a Consiliului în calitate de observator, va fi singurul lider european în această calitate care se va adresa Consiliului pentru Pace. Ceilalți vorbitori, în frunte cu președintele Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance, provin din statele semnatare a Cartei fondatoare a Consiliului pentru Pace.
România este singura țară din cele 11 state membre ale Uniunii Europene participante cu rol de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace reprezentată la cel mai înalt nivel, respectiv de președintele Nicușor Dan, potrivit listei difuzate de Administrația Prezidențială.
Obiectivul acestei întâlniri vizează reafirmarea angajamentului față de Consiliul pentru Pace, evidențierea oricăror contribuții financiare, operaționale sau sectoriale și afirmarea sprijinului pentru reconstrucția, arhitectura de securitate și prosperitatea pe termen lung a teritoriului Gaza. Potrivit liderului american, Statele Unite se așteaptă la contribuții de peste 5 miliarde de dolari din partea statelor care sunt membre ale Cartei.
În același timp, The Guardian a relatat că administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza pentru o viitoare Forță Internațională de Stabilizare (ISF), planificată ca o forță militară multinațională alcătuită din trupe angajate de mai multe state. ISF face parte din nou-creatul Consiliu pentru Pace, menit să administreze Gaza.
Citiți și România, singurul stat din cele 11 țări UE cu rol de observator reprezentat la nivel de șef de stat și de membru al Consiliului European la reuniunea Consiliului Păcii
La reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington sunt reprezentate în total 37 de entități – state și Uniunea Europeană. Dintre acestea, 24 sunt state membre ale Consiliului pentru Pace, cu drepturi depline după semnarea aderării la Carta Consiliului, iar 13 participă în calitate de observatori. În rândul observatorilor sunt incluse 12 state europene, dintre care 11 sunt state membre ale UE, precum și Uniunea Europeană.
Din partea Comisiei Europene participă comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, care reprezintă Uniunea Europeană în formatul de la Washington, iar România este singura țară observatoare reprezentată la nivel de membru al Consiliului European, respectiv președintele Nicușor Dan.
Citiți și Prima vizită a lui Nicușor Dan în SUA: Președintele reprezintă România, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Care sunt mizele? Corespondență specială din Washington
În grupul observatorilor se mai regăsesc Cehia, prin ministrul de externe Petr Macinka, Cipru (țară care deține președinția Consiliului UE) – reprezentat de ministrul de externe Constantino Combos, Croația – prin secretarul de stat pentru comerț și dezvoltare, Finlanda – la nivel de ambasador, Grecia – prin ministrul adjunct de externe, Italia – prin viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Antonio Tajani, Polonia – prin Marcin Przydacz, șeful Biroului pentru Politică Internațională din cadrul Administrației Prezidențiale, Slovacia, Țările de Jos – la nivel de ambasador, Suedia – la nivel de ambasador, precum și Norvegia – prin reprezentantul special pentru Orientul Mijlociu.
Statele membre ale Consiliului pentru Pace sunt reprezentate în principal la nivel înalt. Lista participanților include lideri și reprezentanți guvernamentali din Europa Centrală și de Sud-Est, Orientul Mijlociu, Caucaz, Asia Centrală, Asia de Sud-Est și America Latină.
Din Europa participă premierul Ungariei, Viktor Orbán, Bulgaria – prin secretarul permanent al Ministerului Afacerilor Externe și directorul general pentru Afaceri Politice, Albania – prin prim-ministrul Edi Rama, precum și Kosovo – la nivel de președinte.
Turcia este reprezentată de ministrul de externe Hakan Fidan.
Din Orientul Mijlociu și zona Golfului sunt reprezentate Arabia Saudită – prin ministrul de externe, Bahrain – prin ministrul de externe, Emiratele Arabe Unite, Qatar – la nivel de emir, Kuweit, Iordania și Israel – prin ministrul de externe. Egiptul participă la nivel de prim-ministru.
America Latină este prezentă prin Argentina – la nivel de președinte, El Salvador și Paraguay, iar Asia și Caucazul sunt reprezentate de Armenia – prin prim-ministru, Azerbaidjan – prin președinte, Kazahstan – prin președinte, Uzbekistan – prin președinte, Mongolia, Pakistan – prin prim-ministru, Indonezia – prin președinte și Vietnam.
