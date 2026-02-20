Donald Trump oferă Iranului maximum 15 zile pentru un acord privind programul nuclear al Teheranului: „Fie vom ajunge la un acord, fie va fi regretabil pentru ei”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că 10-15 zile ar fi suficiente pentru a lua o decizie cu privire la un eventual atac asupra Iranului, informează Deutsche Welle.

Acesta este „practic termenul maxim” pe care îl acorda Iranului pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear, a afirmat Trump.

„Fie vom ajunge la un acord, fie va fi regretabil pentru ei” a declarat el jurnaliștilor joi, în timpul unui zbor cu Air Force One.

Mai devreme în aceeași zi, la Washington, Trump acordase Iranului un termen similar.

„Poate că vom ajunge la un acord [cu Iranul]. Veți afla probabil în următoarele 10 zile”, a declarat el în discursul său de la prima reuniune a controversatului său Consiliu de Pace.

Iranul „nu poate continua să amenințe stabilitatea întregii regiuni și trebuie să încheie un acord”, a spus Trump.

El a repetat că Iranul trebuie împiedicat să dețină arme nucleare, precizând că „lucruri rele” s-ar întâmpla fără un acord nuclear semnificativ.

Mai multe agenții de presă au publicat informații conform cărora Armata americană este pregătită pentru posibile atacuri asupra Iranului încă din acest weekend, arată The Guardian.

Cu toate acestea, potrivit relatărilor, Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la lansarea unui atac. Trump a cerut în repetate rânduri Iranului să înceteze programul nuclear și a avertizat că intenționează să recurgă la forță dacă nu se ajunge la un acord.

Potrivit New York Times, CBS News și CNN, armata SUA a adunat suficiente resurse aeriene și navale în Orientul Mijlociu pentru a lansa un atac în zilele următoare.

Reuters, citând un înalt oficial american anonim, a oferit un calendar ușor diferit, precizând că, în cadrul unei reuniuni care a avut loc miercuri în Camera de criză a Casei Albe, consilierii de securitate națională ai SUA au fost informați că toate forțele militare americane dislocate în regiune ar trebui să fie pe poziții până la jumătatea lunii martie.

Iranul ar trebui să prezinte o propunere scrisă privind modul de soluționare a conflictului cu Statele Unite, în urma discuțiilor cu SUA de marți, de la Geneva, a declarat oficialul pentru Reuters.

În cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, nu a răspuns la întrebarea privind termenul exact pe care Trump îl va acorda Iranului pentru a ajunge la un acord înainte de a iniția acțiuni militare.

„Ar fi foarte înțelept ca Iranul să încheie un acord cu președintele Trump”, a afirmat ea, adăugând că administrația Trump „a distrus complet instalațiile nucleare ale Iranului”, dar că „diplomația” a fost întotdeauna „prima opțiune” a președintelui SUA.

Potrivit reporterului Axios, Barak Ravid, Trump s-a întâlnit miercuri cu cei doi consilieri care conduc negocierile indirecte cu Iranul: Steve Witkoff, un dezvoltator imobiliar devenit trimis special, și Jared Kushner, ginerele președintelui.

La televiziunea israeliană, Ravid a relatat că surse americane i-au spus că negocierile de la Geneva cu ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, au fost „fără rezultat” și că Pentagonul se pregătește pentru o ofensivă comună israeliano-americană care ar putea dura săptămâni întregi. Potrivit surselor lui Ravid, Iranul are timp doar până la sfârșitul lunii februarie să ofere concesii în privința programului său nuclear.

Grupul de portavioane USS Abraham Lincoln și flota sa de nave de război se află deja în regiune, a remarcat CBS News, iar un al doilea grup de portavioane, USS Gerald Ford, se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

De asemenea, Statele Unite au trimis în Orientul Mijlociu avioane F-15 Strike Eagles și F-16 Fighting Falcons, care în mod normal sunt staționate în Europa, potrivit revistei Air and Space Forces.

De asemenea, revista a raportat că avioane F-22 Raptors au fost mutate din Statele Unite în Marea Britanie, probabil în drum spre Orientul Mijlociu.

SUA au deja „mai multe escadrile” de avioane de vânătoare F-35 în Orientul Mijlociu, precum și avioane F-15.

Pe lângă avioanele de vânătoare, avioanele de aliemntare și avioanele de transport continuă să se îndrepte către regiune, potrivit Military Air Tracking Alliance (MATA), care utilizează informații din surse deschise pentru a urmări zborurile.