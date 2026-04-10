Donald Trump, ”onorat” să îl susțină din nou pe Viktor Orban: Luptă neobosit pentru poporul său, la fel cum fac eu pentru SUA

Diana Zaim
Președintele Donald Trump a trimis un nou mesaj de susținere pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare din data de 12 aprilie, subliniind că este un „lider cu adevărat puternic și influent”, care „luptă pentru poporul său”, așa cum și liderul de la Casa Albă face pentru Statele Unite ale Americii.

„Foarte respectatul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic și influent, cu o experiență dovedită în obținerea de rezultate fenomenale. El luptă neobosit pentru marea sa țară și poporul său, pe care îi iubește, la fel cum fac eu pentru Statele Unite ale Americii. Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a crește economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura LEGEA ȘI ORDINEA.”

Potrivit președintelui Trump, relațiile dintre Ungaria și SUA „au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase” sub administrația sa, „în mare parte datorită prim-ministrului Orbán”: „Aștept cu nerăbdare să continui să lucrez îndeaproape cu el, astfel încât ambele țări să poată avansa și mai mult pe această cale extraordinară către SUCCES și cooperare. Am fost mândru să-l susțin pe Viktor pentru realegere în 2022 și sunt onorat să o fac din nou.”

De asemenea, Donald Trump face un apel către alegători să meargă la urne și să îl susțină pe Viktor Orban: „IEȘIȚI LA VOT ȘI VOTAȚI PENTRU VIKTOR ORBÁN. El este un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR, și are sprijinul meu complet și total pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru al Ungariei — VIKTOR ORBÁN NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI. SUNT ALĂTURI DE EL PÂNĂ LA CAPĂT!”

OCDE avertizează: Creșterea economică globală este sub presiune și cere relansarea urgentă a reformelor structurale. Cormann: „Trebuie să îmbunătățim mediul de afaceri, să stimulăm inovarea și să investim în competențe"
Zelenski: O întâlnire SUA-Ucraina-Rusia, posibilă în următoarele luni dacă Moscova alege calea dezescaladării
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

