Donald Trump, ”onorat” să îl susțină din nou pe Viktor Orban: Luptă neobosit pentru poporul său, la fel cum fac eu pentru SUA

Președintele Donald Trump a trimis un nou mesaj de susținere pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare din data de 12 aprilie, subliniind că este un „lider cu adevărat puternic și influent”, care „luptă pentru poporul său”, așa cum și liderul de la Casa Albă face pentru Statele Unite ale Americii.

„Foarte respectatul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic și influent, cu o experiență dovedită în obținerea de rezultate fenomenale. El luptă neobosit pentru marea sa țară și poporul său, pe care îi iubește, la fel cum fac eu pentru Statele Unite ale Americii. Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a crește economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura LEGEA ȘI ORDINEA.”

Potrivit președintelui Trump, relațiile dintre Ungaria și SUA „au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase” sub administrația sa, „în mare parte datorită prim-ministrului Orbán”: „Aștept cu nerăbdare să continui să lucrez îndeaproape cu el, astfel încât ambele țări să poată avansa și mai mult pe această cale extraordinară către SUCCES și cooperare. Am fost mândru să-l susțin pe Viktor pentru realegere în 2022 și sunt onorat să o fac din nou.”

De asemenea, Donald Trump face un apel către alegători să meargă la urne și să îl susțină pe Viktor Orban: „IEȘIȚI LA VOT ȘI VOTAȚI PENTRU VIKTOR ORBÁN. El este un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR, și are sprijinul meu complet și total pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru al Ungariei — VIKTOR ORBÁN NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI. SUNT ALĂTURI DE EL PÂNĂ LA CAPĂT!”