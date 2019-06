Donald Trump, pe Twitter: Dacă preşedintele Kim vede acest mesaj aş putea să îl întâlnesc în Zona demilitarizată coreeană pentru o strângere de mână

Preşedintele american Donald Trump i-a propus sâmbătă, într-o postare pe Twitter, liderului nord-coreean Kim Jong Un să se întâlnească duminică în Zona demilitarizată coreeană și unde în 2018 președintele sud-coreean și liderul de la Phenian și-au dat mâna și au trecut împreună punctul de frontieră care desparte cele două Corei, un moment de destindere care a facilitat și întâlnirile Trump-Kim.

“După întâlniri importante, în special cu preşedintele chinez Xi, voi părăsi Japonia cu destinaţia Coreea de Sud (cu preşedintele Moon)“, a scris pe Twitter preşedintele american.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!

