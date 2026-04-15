Donald Trump, prima declarație după victoria lui Peter Magyar în alegerile din Ungaria: Cred că va face o treabă bună

Președintele american Donald Trump a apreciat că viitorul prim-ministru ungar Peter Magyar va face „o treabă bună”, într-un interviu pentru postul american ABC News, după ce candidatul pe care l-a sprijinit în alegerile din Ungaria, Viktor Orban, a pierdut cursa pentru reînnoirea mandatului de premier, anunță AFP, citat de Agerpres.

„Cred că cel nou va face o treabă bună, este un om bun”, a declarat marți seara președintele american jurnalistului Jonathan Karl, care a postat declarațiile lui Donald Trump pe platforma X în noaptea de marți spre miercuri.

In a conversation earlier today, President Trump told me he was not concerned about Viktor Orban’s loss in Hungary — and that he likes incoming PM @magyarpeterMP “I think the new man’s going to do a good job — he’s a good man.” He said he didn’t know if it would have made a… — Jonathan Karl (@jonkarl) April 15, 2026

Jurnalistul american a dezvăluit că liderul SUA i-a mărturisit că nu știe dacă prezența lui la Budapesta ar fi făcut vreo diferență în rezultatele electorale.

„Era cu mult în urmă. Nu m-am implicat prea mult în campania asta. Totuși, Viktor e un om de treabă”, i-a mai spus Trump lui Jonathan Karl.

Donald Trump a subliniat, de asemenea, că Peter Magyar este un fost membru al Fidesz, partidul lui Viktor Orban, și a afirmat că acesta împărtășește opiniile sale privind imigrația: „Cred că va fi bun”, a declarat el pentru ABC.

Marți, vicepreședintele american J.D. Vance, prezent la Budapesta cu câteva zile înainte de scrutinul electoral din 12 aprilie, a declarat că este „trist”, dar nu surprins pentru eșecul lui Viktor Orban de a obține un nou mandat de premier.

La alegerile parlamentare din 12 aprilie, formațiunea Tisza, condusă de Peter Magyar, a obținut 138 de mandate, suficiente pentru o majoritate de două treimi, cu 52,44% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale.

Citiți și: După 16 ani, Viktor Orban pierde puterea și își recunoaște înfrângerea: Peter Magyar câștigă alegerile din Ungaria, pe fondul unei prezențe record la vot de 77,8%

În schimb, partidul Fidesz al lui Viktor Orban a obținut 39,15% și doar 55 de mandate, pierzând peste jumătate din reprezentarea parlamentară.