Donald Trump, prima declarație după victoria lui Peter Magyar în alegerile din Ungaria: Cred că va face o treabă bună

SUA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in1 min.
© Official White House Photo by Joyce N. Boghosian

Președintele american Donald Trump a apreciat că viitorul prim-ministru ungar Peter Magyar va face „o treabă bună”, într-un interviu pentru postul american ABC News, după ce candidatul pe care l-a sprijinit în alegerile din Ungaria, Viktor Orban, a pierdut cursa pentru reînnoirea mandatului de premier, anunță AFP, citat de Agerpres

„Cred că cel nou va face o treabă bună, este un om bun”, a declarat marți seara președintele american jurnalistului Jonathan Karl, care a postat declarațiile lui Donald Trump pe platforma X în noaptea de marți spre miercuri.

Jurnalistul american a dezvăluit că liderul SUA i-a mărturisit că nu știe dacă prezența lui la Budapesta ar fi făcut vreo diferență în rezultatele electorale. 

„Era cu mult în urmă. Nu m-am implicat prea mult în campania asta. Totuși, Viktor e un om de treabă”, i-a mai spus Trump lui Jonathan Karl. 

Donald Trump a subliniat, de asemenea, că Peter Magyar este un fost membru al Fidesz, partidul lui Viktor Orban, și a afirmat că acesta împărtășește opiniile sale privind imigrația: „Cred că va fi bun”, a declarat el pentru ABC.

Marți, vicepreședintele american J.D. Vance, prezent la Budapesta cu câteva zile înainte de scrutinul electoral din 12 aprilie, a declarat că este „trist”, dar nu surprins pentru eșecul lui Viktor Orban de a obține un nou mandat de premier. 

La alegerile parlamentare din 12 aprilie, formațiunea Tisza, condusă de Peter Magyar, a obținut 138 de mandate, suficiente pentru o majoritate de două treimi, cu 52,44% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale. 

Citiți și: După 16 ani, Viktor Orban pierde puterea și își recunoaște înfrângerea: Peter Magyar câștigă alegerile din Ungaria, pe fondul unei prezențe record la vot de 77,8%

În schimb, partidul Fidesz al lui Viktor Orban a obținut 39,15% și doar 55 de mandate, pierzând peste jumătate din reprezentarea parlamentară.

Ultimele Articole

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Comisia Europeană investește 1,07 miliarde de euro în 57 de proiecte de apărare care sprijină inițiativele emblematice europene privind gradul de pregătire
Comisia Europeană investește 1,07 miliarde de euro în 57 de proiecte de apărare care sprijină inițiativele emblematice europene privind gradul de pregătire
Articolul următor
„Turneul rachetelor" ajunge în Franța: Bruxelles-ul vizează deblocarea producției și sprijinirea Ucrainei
„Turneul rachetelor” ajunge în Franța: Bruxelles-ul vizează deblocarea producției și sprijinirea Ucrainei
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

Articole Populare