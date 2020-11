Donald Trump, primele declarații după alegerile din SUA: Rezultatele sunt fenomenale. Mulţumesc poporului american pentru sprijinul extraordinar

Cetățenii Statelor Unite ale Americii s-au prezentat marți la urne pentru un scrutin istoric pentru viitorul țării și al relațiilor internaționale în care au fost chemați, pe fondul unei țări divizate, polarizate și cel mai puternic afectate de pandemia de COVID-19, să își aleagă președintele dintre cei doi contracandidați care își dispută fotoliul prezidențial din Biroul Oval, președintele în funcție Donald Trump (Partidul Republican) și fostul vicepreședinte Joe Biden (Partidul Democrat).

Cu peste 98 de milioane de cetățeni care au votat deja prin corespondență în contextul pandemiei, notează The Guardian, există așteptări record privind prezența finală la vot, care ar putea depăși 160 de milioane de voturi, o creștere de peste 20% față de alegerile din 2016, când democrata Hillary Clinton a câștigat votul popular la o diferență de aproape 3 milioane de sufragii, însă a fost devansată de Donald Trump în Colegiul Electoral, unde un candidat trebuie să obțină sprijinul a minim 270 de electori. În aceeași zi, au loc și alegeri pentru cele 435 de mandate în Camera Reprezentanților și pentru jumătate din locurile din Senatul SUA.

Cele mai importante estimări, dar și rezultatele voturilor din această crucială zi pentru democrația americană și pentru viitorul relațiilor internaționale, în general, și al celor transatlantice, în particular, le puteți găsi pe CaleaEuropeana.ro.

***LIVE TEXT***

UPDATE ora 09:37. Cele mai recente proiecții ale mass-media americane după numărarea voturilor în majoritatea statelor arată următoarea situație, în timp ce mai sunt așteptate rezultatele voturilor din Pennsylvania, George, New Carolina, Michigan, Wisconsin, Nevada și Alaska.

Fox News: Joe Biden – 238 de electori ; Donald Trump – 213 de electori;

Reuters: Joe Biden – 220 de electori ; Donald Trump – 213 de electori;

CNN: Joe Biden – 220 de electori ; Donald Trump – 213 de electori;

Washington Post: Joe Biden – 220 de electori ; Donald Trump – 213 de electori;

The New York Times: Joe Biden – 225 de electori ; Donald Trump – 213 de electori;

BBC: Joe Biden – 220 de electori ; Donald Trump – 213 de electori;

UPDATE ora 09:25. Donald Trump, primele declarații după alegerile din SUA: Rezultatele sunt fenomenale. Mulţumesc poporului american pentru sprijinul extraordinar

UPDATE Ora 08:00. La rândul său, Donald Trump a anunțat o declarație de presă, într-un mesaj pe Twitter, în care a subliniat că urmează “o mare victorie”.

I will be making a statement tonight. A big WIN!

Într-un mesaj separat, asupra căruia Twitter a emis un avertisment, Trump susține că democrații încearcă să “fure aceste alegeri”.

UPDATE Ora 07:55. Candidatul democrat Joe Biden s-a adresat națiunii americane într-o scurtă declarație de presă, urmată de un mesaj pe Twitter: “Păstrați-vă încrederea, oameni buni. Vom câștiga”.

“Credem că ne îndreptăm către o victorie”, a spus el.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020