Donald Trump promite intensificarea loviturilor asupra Iranului: „Va fi lovit foarte puternic astăzi. Nu mai este tiranul, ci perdantul Orientului Mijlociu”

Președintele SUA, Donald Trump, a promis sâmbătă că va intensifica campania de bombardamente condusă de SUA împotriva Iranului, promițând că va viza noi „grupuri și persoane” din Republica Islamică, informează Politico Europe.

„Iranul nu mai este <<tiranul Orientului Mijlociu>>, ci mai degrabă «perdantul Orientului Mijlociu»”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

Trump a respins, de asemenea, scuzele publice adresate sâmbătă de președintele iranian Masoud Pezeshkian țărilor vecine, calificându-le drept un semn că Teheranul „s-a predat”.

Pezeshkian a declarat sâmbătă că guvernul său regretă represaliile militare pe care Teheranul le-a îndreptat împotriva vecinilor săi ca răspuns la campania militară americano-israeliană împotriva Iranului.

Președintele SUA a declarat că armata americană va intensifica în curând atacurile, postând: „Astăzi, Iranul va fi lovit foarte puternic!”

El a spus că Pentagonul își va extinde gama de ținte la „grupuri și persoane care până acum nu erau luate în considerare ca ținte”.

Aproximativ 1.332 de civili iranieni au fost uciși în atacurile aeriene americane și israeliene din ultima săptămână, a declarat vineri ambasadorul Iranului la Națiunile Unite.

Campania de lovituri asupra Iranului, care a debutat pe 28 februarie cu atacuri aeriene comune ale Statelor Unite și Israelului, a dus la lansarea a mii de bombe asupra țintelor iraniene, eliminând cea mai mare parte a sistemelor de apărare aeriană, lovind lansatoarele de rachete și elemente ale capacităților de producție ale Teheranului în domeniul apărării.

La nivel politic, ayatollahului Ali Khamenei și zeci de oficiali iranieni au fost uciși în urma loviturilor aeriene americano-israeliene.

În pofida faptului că atacurile au redus capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone asupra țintelor din întreaga regiune a Golfului, Teheranul a reușit să penetreze apărarea SUA, informează Politico Europe.

Șase soldați ai Armatei de Rezervă a SUA au fost uciși în Kuweit de o dronă iraniană Shahed care a lovit un centru de operațiuni tactice care nu era complet protejat împotriva amenințărilor aeriene.

Atacul a subliniat amenințarea pe care o reprezintă pentru forțele americane din regiune dronele de mici dimensiuni și ieftine, deoarece acestea zboară în mod normal sub sistemele radar tradiționale și pot fi lansate în roiuri, care pot fi dificil de neutralizat complet.

Dronele iraniene au ucis și civili israelieni, au lovit clădiri de apartamente în întreaga regiune a Golfului și s-au prăbușit peste sediul Flotei a 5-a a Marinei din Bahrain.