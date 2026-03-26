Donald Trump reia criticile la adresa aliaților NATO în contextul războiului din Iran: Nu au făcut absolut nimic pentru a ajuta. SUA „nu uită niciodată” 

Președintele american Donald Trump a reluat criticile la adresa NATO, spunând despre această alianță defensivă că „nu a făcut absolut nimic pentru a ajuta (n.r. SUA) cu statul lunatic Iran, decimat acum din punct de vedere militar.”

Într-un mesaj scris cu litere mari și publicat pe rețeaua de socializare Truth Social, liderul american a spus că SUA „nu au nevoie de nimic de la NATO” și a lansat o amenințare implicită: „<<NU UITĂ NICIODATĂ>> (n.r SUA) ACEST MOMENT FOARTE IMPORTANT.”

În ultimele zile, Trump le-a solicitat aliaților și rivalilor, precum China, să contribuie la securizare Strâmtorii Ormuz, o rută comercială vitală pentru consumul global de petrol și gaz natural lichefiat, în contextul în care Iranul a impus o blocadă și permite, potrivit celor mai recente declarații, doar unor anumite nave considerate prietene, să tranziteze zona.

Aliații europeni au declinat această solicitare, repetând că nu se vor lăsa trași într-un război pe care nu l-au dorit și care nu este al lor, dar și-au arătat deschiderea de a contribui la un armistițiu în zonă și au lansat apeluri de a demara negocierile în vederea păcii.

În context, Donald Trump a recurs la șantaj, spunând că ar putea renunța la eforturile de deblocare a Strâmtorii Ormuz, în încercarea de a-i convinge pe aliați să se răzgândească.

Ulterior, i-a acuzat pe aceștia că sunt niște „lași” și că „NATO este un tigru de hârtie fără SUA”.

Într-o cheie mai optimistă și împăciuitoare, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a evocat spiritul de camaraderie din cadrul Alianței, exprimându-și convingerea că aliații se vor uni pentru a-l sprijini pe Trump împotriva Iranului.