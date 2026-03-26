Donald Trump reia criticile la adresa aliaților NATO în contextul războiului din Iran: Nu au făcut absolut nimic pentru a ajuta. SUA „nu uită niciodată” 

Autor: Teodora Ion
© Official White House Photo by Daniel Torok

Președintele american Donald Trump a reluat criticile la adresa NATO, spunând despre această alianță defensivă că „nu a făcut absolut nimic pentru a ajuta (n.r. SUA) cu statul lunatic Iran, decimat acum din punct de vedere militar.” 

Într-un mesaj scris cu litere mari și publicat pe rețeaua de socializare Truth Social, liderul american a spus că SUA „nu au nevoie de nimic de la NATO” și a lansat o amenințare implicită: „<<NU UITĂ NICIODATĂ>> (n.r SUA) ACEST MOMENT FOARTE IMPORTANT.”

În ultimele zile, Trump le-a solicitat aliaților și rivalilor, precum China, să contribuie la securizare Strâmtorii Ormuz, o rută comercială vitală pentru consumul global de petrol și gaz natural lichefiat, în contextul în care Iranul a impus o blocadă și permite, potrivit celor mai recente declarații, doar unor anumite nave considerate prietene, să tranziteze zona. 

Aliații europeni au declinat această solicitare, repetând că nu se vor lăsa trași într-un război pe care nu l-au dorit și care nu este al lor, dar și-au arătat deschiderea de a contribui la un armistițiu în zonă și au lansat apeluri de a demara negocierile în vederea păcii

În context, Donald Trump a recurs la șantaj, spunând că ar putea renunța la eforturile de deblocare a Strâmtorii Ormuz, în încercarea de a-i convinge pe aliați să se răzgândească. 

Ulterior, i-a acuzat pe aceștia că sunt niște „lași” și că „NATO este un tigru de hârtie fără SUA”. 

Într-o cheie mai optimistă și împăciuitoare, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a evocat spiritul de camaraderie din cadrul Alianței, exprimându-și convingerea că aliații se vor uni pentru a-l sprijini pe Trump împotriva Iranului. 

Șeful Senatului Mircea Abrudean și omologul turc au discutat despre consolidarea Parteneriatului Strategic România-Turcia, care împlinește 15 ani în 2026
Sorin Grindeanu, discuții cu liderii socialiștilor europeni: PSD susține continuarea guvernării pro-europene, cu un accent mai puternic pe măsuri de protecție a populației și a mediului de afaceri
Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

