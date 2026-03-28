Donald Trump reia criticile la adresa NATO și sugerează că SUA ar putea să nu vină în ajutorul Alianței în caz de nevoie

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie, reiterându-și criticile la adresa Alianței, în cadrul unui forum de afaceri desfășurat la Miami, relatează AFP, potrivit Agerpres.



„Pur și simplu nu au fost acolo”, a declarat președintele american, referindu-se la solicitarea Washingtonului de sprijin militar din partea aliaților pentru securizarea strâmtorii Ormuz, care nu a primit răspuns.



„Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO, sute de miliarde, pentru a-i proteja, și am fi fost mereu acolo pentru ei, dar acum, având în vedere acțiunile lor, cred că nu mai trebuie să fim, nu-i așa?”, a spus liderul de la Casa Albă.

În ultimele săptămâni, președintele american și-a intensificat declarațiile belicoase la adresa NATO, calificând Alianța drept un „tigru de hârtie” pe rețeaua sa Truth Social și numindu-i pe aliați „lași”. „SUA își vor aminti”, a declarat el joi, în cadrul unei ședințe de guvern.

“Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!”, a scris Trump cu majuscule într-o postare pe platforma sa Truth Social.

Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia s-au declarat gata, într-un comunicat comun din 19 martie, „să contribuie la eforturile adecvate vizând garantarea securității traversării strâmtorii”, pe unde tranzitează în mod normal o cincime din producția de petrol mondială. Aceste țări au exclus totuși orice participare militară directă.



Traficul prin strâmtoare este practic paralizat, ceea ce a dus la o creștere a prețurilor energiei.



În cadrul luării sale de cuvânt de la Miami, în fața unor șefi de companii și investitori reuniți pentru summitul „FII Priority”, Donald Trump a dat din nou asigurări că operațiunea militară împotriva Iranului, care va intra în a cincea săptămână, se desfășoară bine.