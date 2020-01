Donald Trump reiterează intenția SUA de a ataca zeci de obiective culturale din Iran

Unele din aceste obiective iraniene „sunt de nivel foarte înalt şi foarte importante pentru Iran şi pentru cultura iraniană”, a precizat Donald Trump într-un mesaj pe Twitter. „Statele Unite nu mai doresc ameninţări!”, a adăugat acesta.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020