Donald Trump s-ar fi ascuns într-un cărucior de catering pentru a se îmbarca într-un zbor secret din Turcia, pe fondul amenințării iraniene (Washington Post & New York Times)

Președintele american Donald Trump a plecat luna trecută din Turcia spre Marea Britanie la bordul unui zbor militar secret, în timp ce Casa Albă anunța că președintele se afla în avionul Air Force One, în contextul unei amenințări iraniene cu asasinarea sa, relatează The Washington Post și The New York Times.

Operațiunea a presupus o stratagemă neobișnuită, inclusiv ascunderea președintelui într-un cărucior folosit pentru aprovizionarea avioanelor în aeroport, arată cele două publicații, citate de The Guardian.

Operațiunea a avut loc în timp ce Trump se afla la Ankara pentru un summit NATO la care au participat lideri din întreaga lume, potrivit The Washington Post. Președintele s-ar fi îmbarcat în vechiul avion Air Force One în văzul camerelor de televiziune, după care, câteva minute mai târziu, ar fi fost transferat în secret într-un avion mai mic cu ajutorul unui camion de catering aeroportuar, folosit în mod obișnuit pentru încărcarea meselor și a altor provizii înaintea zborului, a declarat un oficial american pentru The Washington Post.

Un oficial a confirmat operațiunea și pentru The New York Times.

The Guardian a solicitat un punct de vedere din partea Casei Albe și a Departamentului american al Apărării.

Locația reală a lui Trump a fost ascunsă jurnaliștilor și unor membri ai personalului Casei Albe. Un oficial american a declarat pentru Washington Post că o amenințare credibilă la adresa lui Trump, care implica Iranul, a determinat declanșarea „operațiunii de diversiune”.

Administrația susținuse anterior că Trump a părăsit Turcia pe 8 iulie la bordul fostului Air Force One. Președintele anunțase, de asemenea, pe Truth Social că urma să folosească „fostul Air Force One”, și nu avionul cu care sosise în Turcia, noul Boeing 747-8 oferit Statelor Unite de Qatar.

Summitul NATO a reprezentat prima călătorie internațională efectuată de noul avion, ale cărui lucrări rapide de modernizare au ridicat întrebări cu privire la costurile și securitatea acestuia. Vizita a avut loc în contextul intensificării ostilităților cu Iranul, țară care se învecinează cu Turcia.

Înainte de a pleca din Ankara, Trump a scris pe Truth Social că va folosi vechiul avion Air Force One, de culoare albastru deschis, „de dragul vremurilor de odinioară”, pentru a zbura către baza RAF Mildenhall din Marea Britanie, în timp ce noul avion urma să oprească la aceeași bază pentru ca militarii americani staționați acolo să poată vizita aeronava.

După ce Trump s-a îmbarcat în vechiul Air Force One în fața camerelor de filmat, el a fost transferat în secret într-un avion mai mic, un C-32A al Forțelor Aeriene ale SUA.

Potrivit Washington Post, operațiunea de diversiune a fost declanșată de o amenințare credibilă la adresa lui Trump. O operațiune similară a avut loc în 2000, când Bill Clinton a folosit un avion executiv nemarcat pentru a zbura în Pakistan, în timp ce avionul său oficial Air Force One a fost trimis ca momeală.

De această dată, jurnaliștii care credeau că se află în același avion cu Trump, la bordul vechiului Air Force One, au fost sfătuiți să țină închise jaluzelele din cabina presei. În afară de jurnaliști, și unii membri ai personalului Casei Albe credeau că președintele se afla la bord.

Întrebat ulterior de jurnaliști de ce trebuiau să țină jaluzelele închise pe durata zborului, Trump a răspuns că probabil se aflau într-un „zbor periculos”. „Dar dacă merg eu, mergeți și voi. Corect?”, a adăugat el.

Avionul C-32A cu Trump la bord a zburat către Marea Britanie și a ajuns în jurul orei locale 22.20, în timp ce vechiul Air Force One și presa au sosit câteva minute mai târziu, potrivit Post. Nu era clar, precizează publicația, cum a fost transferat Trump din C-32A înapoi în vechiul Air Force One, din care a fost văzut coborând.

Întrebată despre dezvăluirea privind zborul secret efectuat la bordul unei a treia aeronave, Casa Albă a transmis o declarație a directorului de comunicare, Steve Cheung, potrivit căruia avionul oferit de Qatar a fost echipat cu protocoale de securitate de nivel înalt pentru a garanta siguranța președintelui și a personalului său.

„Așa cum președintele a spus recent, există mulți dușmani ai Americii care îl au în vizor, iar noi folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a face față acestor amenințări”, a declarat Cheung.