Donald Trump se arată ”nemulțumit” că rușii ”bombardează ca nebunii” Ucraina

Președintele american Donald Trump a făcut un anunț surpriză luni potrivit căruia Statele Unite și Iranul sunt pe punctul de a începe discuții directe privind programul nuclear al Teheranului, însă ministrul iranian de externe a declarat că discuțiile din Oman vor fi indirecte, relatează Reuters.

Într-un alt semn al drumului dificil către orice acord între cei doi inamici geopolitici, Trump a lansat un avertisment dur că, dacă discuțiile nu vor avea succes, “Iranul va fi în mare pericol”.

Iranul a respins în ultimele săptămâni cererile lui Trump de a negocia direct programul nuclear al Teheranului sau de a fi bombardat de către SUA, iar luni părea să rămână la această poziție.

“Avem discuții directe cu Iranul și acestea au început. Vor continua sâmbătă. Avem o întâlnire foarte importantă și vom vedea ce se poate întâmpla”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval în timpul unei întâlniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în vizită.

“Și cred că toată lumea este de acord că încheierea unui acord ar fi preferabilă”, a spus Trump. El a adăugat că discuțiile de sâmbătă cu Iranul vor fi la un nivel foarte înalt, fără a elabora.

Totodată, liderul american a refuzat să spună unde vor avea loc discuțiile, dar a susținut posibilitatea încheierii unui acord.

Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a precizat pe X că discuțiile indirecte la nivel înalt vor avea loc în Oman, adăugând: “Este la fel de mult o oportunitate pe cât este un test. Mingea este în terenul Americii”.

Iran and the United States will meet in Oman on Saturday for indirect high-level talks.

It is as much an opportunity as it is a test. The ball is in America’s court.

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2025