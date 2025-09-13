Donald Trump se arată pregătit să impună „sancțiuni majore” contra Rusiei atunci când țările NATO vor face același lucru și vor renunța să mai cumpere petrol din Rusia

Președintele american Donald Trump a arătat sâmbătă că este pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate țările din NATO se vor pune de acord și vor face același lucru și când toate statele din Alianță vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Schimbarea de atitudine față de Rusia pare să fie condiționată de acțiunea NATO și de decizia Ungariei și a Slovaciei, țări care au continuat relațiile energetice cu Moscova, în pofida faptului că aceasta din urmă a invadat Ucraina.

„O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI: Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările membre NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru și când toate țările membre NATO VOR ÎNCETA SĂ MAI CUMPERE PETROL DIN RUSIA”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social, când cu majuscule, când cu litere mici, informează Agerpres.

El a apreciat că „angajamentul NATO de a CÂȘTIGA a fost mult mai mic de 100%, iar achiziționarea de Petrol Rusesc, de către unii, a fost șocantă! Slăbește foarte mult poziția și puterea dumneavoastră de negociere asupra Rusiei. Oricum, sunt gata să <<încep>> atunci când veți fi și voi pregătiți. Spuneți doar când?”

El a apreciat că acest lucru, plus impunerea de „TARIFE ASUPRA CHINEI de 50% până la 100%” de către „NATO, ca grup”, care „vor fi retrase complet după încheierea RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina, va fi, de asemenea, de mare ajutor în ÎNCHEIEREA acestui RĂZBOI letal, dar RIDICOL”.

„China exercită un control puternic, chiar o influență asupra Rusiei, iar aceste tarife puternice vor rupe această influență”, a estimate președintele american.

Donald Trump a reiterat acuzațiile la adresa predecesorului său, Joe Biden, și la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, spunând că „acesta nu este RĂZBOIUL LUI TRUMP (nu ar fi început niciodată dacă eu aș fi fost Președinte!), este RĂZBOIUL lui Biden și a lui Zelenski”.

„Sunt aici doar pentru a ajuta la oprirea acestui conflict și pentru a salva mii de vieți rusești și ucrainene (7.118 vieți pierdute numai săptămâna trecută. NEBUNIE!). Dacă NATO va face ceea ce spun eu, RĂZBOIUL se va termina repede și toate aceste vieți vor fi salvate! Dacă nu, îmi irosiți doar timpul, energia și banii Statelor Unite. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a conchis liderul american.

Într-o discuție cu liderii țărilor ce fac parte din Coaliția de Voință, ce a avut loc la începutul acestei luni, Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.

Lucrul acesta a fost reiterat săptămâna aceasta de secretarul american al Energiei, Chris Wright, cu ocazia vizitei sale la Bruxelles pentru a discuta cu oficiali despre modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina.

Întrebat de Politico dacă țări precum Ungaria și Slovacia, care s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a renunța treptat la gazul rusesc, ar trebui să pună capăt definitiv relațiilor cu Kremlinul, Wright a răspuns „absolut”.

„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc. Președinte Trump, America și toate națiunile UE, vrem să punem capăt războiului ruso-ucrainean. Cu cât reușim să strangulăm mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți. Așadar, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este categoric da”, a declarat Wright.

În același timp, Wright a făcut apel la țările europene să găsească alternative la energia atomică rusă, afirmând că „vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”.

Prim-ministrul populist al Ungariei și aliatul lui Trump, Viktor Orban, militează de mult timp în favoarea proiectului Paks II și împotriva sancțiunilor UE împotriva Rusiei, inclusiv împotriva planului Comisiei Europene de a elimina complet importul de gaze din Rusia până în 2027.

Statele Unite ar putea fi un înlocuitor în aprovizionarea UE cu energie.

Ursula Von der Leyen și Trump au semnat acordul comercial în iulie, stabilind o taxă vamală de referință de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către SUA.

Acordul include un angajament oarecum vag al UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari.