Donald Trump se așteaptă ca întâlnirea cu Xi Jinping să se încheie cu un „rezultat foarte bun pentru întreaga lume”

Președintele SUA, Donald Trump, a aterizat miercuri în Coreea de Sud pentru ultima parte a călătoriei sale în Asia, exprimându-și optimismul cu privire la încheierea unui armistițiu comercial cu președintele chinez Xi Jinping, nu înainte de a avea discuții președintele sud-coreean Lee Jae Myung, informează Deutsche Welle.

Trump a părăsit Tokyo pentru a merge în Coreea de Sud la doar câteva ore după ce Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră cu capacitate nucleară. Președintele SUA urmează să țină un discurs la un summit al directorilor executivi și să se întâlnească cu Lee în Gyeongju miercuri.

Situațiile comerciale nerezolvate planează asupra vizitei lui Trump.

Trump a declarat că un acord comercial cu Coreea de Sud va fi „finalizat foarte curând”, a spus el delegaților la summitul directorilor executivi din cadrul APEC din orașul sud-coreean Gyeongju.

„Suntem cu adevărat uniți și avem o relație foarte specială, o legătură specială. De fapt, colaborăm cu voi în domeniul construcțiilor navale”, a adăugat președintele SUA.

Între timp, se așteaptă ca acesta să se întâlnească cu Xi în Coreea de Sud joi.

Vorbind cu reporterii la bordul avionului Air Force One în drum spre Gyeongju, Trump a părut neperturbat de testul cu rachete al Coreei de Nord și a declarat că este concentrat pe întâlnirea cu Xi.

„Relația cu China este foarte bună. Așadar, cred că vom avea un rezultat foarte bun pentru țara noastră și, de fapt, pentru întreaga lume”, a declarat președintele SUA.

Trump a declarat că se așteaptă ca „multe probleme” să fie rezolvate cu Xi în cadrul discuțiilor lor.

Președintele SUA a declarat că se așteaptă ca prima lor discuție față în față din al doilea mandat să aibă ca rezultat reducerea de către Washington a tarifelor impuse Beijingului în legătură cu fentanilul.

Trump a mai spus că „nu este sigur” dacă va discuta subiectul sensibil al autonomiei Taiwanului în timpul întâlnirii sale cu liderul chinez.

Trump a declarat luni că Statele Unite și China sunt aproape de un acord comercial după discuțiile dintre Scott Bessent și vicepremierul chinez He Lifeng, ce s-au desfășurat în weekend la summitul ASEAN din Malaezia.

Dar China nu intenționează să evite subiectul. Peng Qing’en, purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri privind Taiwanul din China, a declarat într-o conferință de presă la Beijing că „reunificarea” pașnică în cadrul modelului „o țară, două sisteme” este abordarea fundamentală pentru „rezolvarea problemei Taiwanului”.