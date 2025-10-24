Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping pe 30 octombrie, în marja summitului APEC din Coreea de Sud

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, pe 30 octombrie, în marja summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), care va avea loc la Busan, Coreea de Sud, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, transmite Politico.

„Președintele va participa la o întâlnire bilaterală cu liderul chinez la finalul unei vizite în trei țări din Asia”, a declarat Leavitt, fără a oferi detalii despre conținutul discuțiilor.

Deși Trump confirmase încă de acum câteva săptămâni intenția de a se întâlni cu Xi în cadrul APEC, data nu fusese stabilită oficial până acum. Întâlnirea va avea loc joi dimineață, ora locală, în Busan.

Cu o zi înainte, liderul american a afirmat că se așteaptă ca cei doi șefi de stat „să ajungă la înțelegeri privind totul, de la comerț până la energie nucleară”, adăugând că va aborda și problema achizițiilor de petrol rusesc de către China.

Tensiunile comerciale dintre Washington și Beijing s-au amplificat în ultimele săptămâni, după ce Trump a anunțat impunerea unor tarife de 100% pentru exporturile chineze către SUA, care urmează să intre în vigoare la două zile după întâlnirea celor doi lideri. Măsura a venit în urma deciziei Chinei de a extinde controalele la export pentru metalele rare și tehnologiile sensibile utilizate în industria electronică și militară.

„Noile tarife americane vor fi peste orice tarif pe care China îl plătește deja”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare la începutul lunii.

Totodată, președintele american a subliniat miercuri că prioritatea sa este încheierea războiului din Ucraina, afirmând că Xi „își dorește acum să vadă acest război încheiat”.

Întâlnirea de la Busan va fi prima întrevedere față în față între cei doi lideri din 2019, când s-au întâlnit în Japonia, la summitul G20.

Karoline Leavitt a mai anunțat că, în timpul turneului său asiatic, Donald Trump va avea întâlniri bilaterale și cu liderii din Malaezia, Japonia și Coreea de Sud.