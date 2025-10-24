CHINA
Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping pe 30 octombrie, în marja summitului APEC din Coreea de Sud
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, pe 30 octombrie, în marja summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), care va avea loc la Busan, Coreea de Sud, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, transmite Politico.
„Președintele va participa la o întâlnire bilaterală cu liderul chinez la finalul unei vizite în trei țări din Asia”, a declarat Leavitt, fără a oferi detalii despre conținutul discuțiilor.
Deși Trump confirmase încă de acum câteva săptămâni intenția de a se întâlni cu Xi în cadrul APEC, data nu fusese stabilită oficial până acum. Întâlnirea va avea loc joi dimineață, ora locală, în Busan.
Cu o zi înainte, liderul american a afirmat că se așteaptă ca cei doi șefi de stat „să ajungă la înțelegeri privind totul, de la comerț până la energie nucleară”, adăugând că va aborda și problema achizițiilor de petrol rusesc de către China.
Tensiunile comerciale dintre Washington și Beijing s-au amplificat în ultimele săptămâni, după ce Trump a anunțat impunerea unor tarife de 100% pentru exporturile chineze către SUA, care urmează să intre în vigoare la două zile după întâlnirea celor doi lideri. Măsura a venit în urma deciziei Chinei de a extinde controalele la export pentru metalele rare și tehnologiile sensibile utilizate în industria electronică și militară.
„Noile tarife americane vor fi peste orice tarif pe care China îl plătește deja”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare la începutul lunii.
Totodată, președintele american a subliniat miercuri că prioritatea sa este încheierea războiului din Ucraina, afirmând că Xi „își dorește acum să vadă acest război încheiat”.
Întâlnirea de la Busan va fi prima întrevedere față în față între cei doi lideri din 2019, când s-au întâlnit în Japonia, la summitul G20.
Karoline Leavitt a mai anunțat că, în timpul turneului său asiatic, Donald Trump va avea întâlniri bilaterale și cu liderii din Malaezia, Japonia și Coreea de Sud.
Trump se așteaptă la un acord comercial „bun” cu Beijingul, dar pune sub semnul întrebării o întâlnire cu Xi Jinping
Președintele american Donald Trump a declarat marți că se așteaptă să ajungă la un acord comercial „bun” cu Beijingul în cadrul summitului țărilor din Asia-Pacific de săptămâna viitoare, dar a avertizat că întâlnirea planificată cu omologul său chinez, Xi Jinping, s-ar putea să nu aibă loc, informează AFP, potrivit Agerpres.
Trump și-a schimbat în repetate rânduri poziția privind organizarea întâlnirii, programată să aibă loc în marja summitului APEC, forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific , care se va desfășura în Coreea de Sud între 31 octombrie și 1 noiembrie.
„Vom obține un acord echitabil și cred că va fi o întâlnire foarte reușită. Cu siguranță, mulți oameni așteaptă asta”, a declarat Donald Trump în fața unor senatori republicani la Casa Albă.
„Poate că asta nu se va întâmpla. Se pot întâmpla lucruri în care, de exemplu, cineva va spune: nu vreau să ne vedem, e prea agresiv, dar nu este chiar agresiv”, a adăugat el imediat.
Citiți și SUA și China reiau negocierile comerciale pentru a evita o nouă confruntare tarifară. Trump: Tarifele impuse bunurilor chinezești sunt nesustenabile
Donald Trump a anunțat pe 19 septembrie că se va întâlni cu Xi Jinping în Coreea de Sud, pentru ceea ce urma să fie prima lor întâlnire de la revenirea la Casa Albă. De asemenea, a menționat o călătorie în China la începutul anului viitor.
Dar pe 10 octombrie a amenințat că va anula discuțiile cu omologul său chinez și va impune tarife masive Chinei după ce aceasta a introdus restricții asupra pământurilor rare.
Săptămâna trecută, guvernul american a făcut apel la unirea eforturilor împotriva restricțiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare denumite și metale rare, esențiale pentru economia mondială.
În urmă cu două săptămâni, Beijingul a anunțat săptămâna trecută noi controale stricte asupra exporturilor de magneți din pământuri rare și materii prime pentru aceștia, invocând motive de securitate națională. Măsura impune producătorilor de magneți să obțină aprobarea Chinei dacă utilizează chiar și cantități infime de pământuri rare chinezești. Beijingul produce 90% din magneții din pământuri rare la nivel mondial, care sunt utilizați în motoare electrice, generatoare pentru turbine eoliene și aplicații din domeniul apărării.
În ultimele șase luni, echipele americane și chineze s-au întâlnit în patru orașe europene pentru a stabili un „armistițiu tarifar”, care a redus taxele vamale de la niveluri cu trei cifre pentru fiecare parte. Acordul actual este programat să expire la 10 noiembrie.
Washingtonul face apel la unirea eforturilor împotriva restricțiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare
Guvernul american a făcut miercuri apel la unirea eforturilor împotriva restricțiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare denumite și metale rare, esențiale pentru economia mondială, potrivit AFP și France 24, scrie Agerpres.
„Nu vom lăsa un grup de birocraţi de la Beijing să încerce să controleze lanţurile de producţie mondiale”, a declarat secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent. Acesta a avertizat că „ei (chinezii) vor să controleze economia mondială” „Nu îi vom lăsa să facă asta şi suntem deja în discuţii cu partenerii pentru a riposta”, a adăugat Bessent.
„Pentru a fi clar, aceasta nu este o problemă care priveşte doar Statele Unite (…) este o manevră de coerciţie economică împotriva tuturor ţărilor lumii”, a completat la acelaşi eveniment reprezentantul Comerţului, Jamieson Greer.
Declaraţiile oficialilor americani au intervenit în timp ce omologi ai lor din întreaga lume ai venit săptămâna aceasta la Washington pentru reuniunile anuale ale FMI şi ale Băncii Mondiale.
Luni, Bessent a declarat că Statele Unite poartă discuții cu China cu privire la modalitățile de dezamorsare a războiului comercial care a reizbucnit săptămâna trecută.
„Au avut loc discuții substanțiale în weekend”, a declarat Bessent într-un interviu acordat Fox Business, adăugând că sunt așteptate mai multe discuții la „nivel de personal” în această săptămână la Washington, când oficialii chinezi se vor afla în oraș pentru reuniunile anuale de toamnă ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional.
De asemenea, comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a declarat că Uniunea Europeană nu va ezita să răspundă ferm ultimelor restricții impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare, în coordonare cu partenerii săi din G7.
Beijingul a anunțat săptămâna trecută noi controale stricte asupra exporturilor de magneți din pământuri rare și materii prime pentru aceștia, invocând motive de securitate națională. Măsura impune producătorilor de magneți să obțină aprobarea Chinei dacă utilizează chiar și cantități infime de pământuri rare chinezești. Beijingul produce 90% din magneții din pământuri rare la nivel mondial, care sunt utilizați în motoare electrice, generatoare pentru turbine eoliene și aplicații din domeniul apărării.
Această decizie l-a înfuriat pe Donald Trump, care a ameninţat că va impune noi taxe vamale asupra produselor chineze şi și a anunțat că renunță la eforturile de a organiza o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping.
UE cere un răspuns comun al G7 la restricțiile Chinei asupra exportului de minerale rare, anunță comisarul european pentru comerț
Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a declarat că Uniunea Europeană nu va ezita să răspundă ferm ultimelor restricții impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare, în coordonare cu partenerii săi din G7, relatează Politico Europe.
„Controalele nejustificate ale Chinei asupra exporturilor de pământuri rare reprezintă o preocupare majoră. Sunt în strânsă legătură atât cu omologii mei chinezi, cât și cu cei din G7. Trebuie, de asemenea, să accelerăm eforturile pentru a ne reduce dependențele”, a scris Sefcovic, pe X.
Sefcovic a declarat că a discutat situația cu secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, și că cei doi au convenit „că ar fi recomandabil, după această primă discuție, să se organizeze în curând o videoconferință a G7”. G7 reunește Statele Unite, Canada, Germania, Franța, Italia, Regatul Unit și Japonia.
China’s unjustified export controls on rare earths are a critical concern. I’m in close contact with both my Chinese and G7 counterparts. We must also accelerate efforts to minimize our dependencies.
A full day of talks with EU Trade Ministers ahead 👉📽️ https://t.co/oZmUOnWoPP
— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) October 14, 2025
Anul trecut, China a impus controale similare asupra materialelor precum grafitul, germaniul și galiul, toate fiind utilizate în industria tehnologică, de apărare și ecologică. Sefcovic s-a plâns că, în cazul acestor materiale, „doar jumătate dintre cereri” au fost procesate corespunzător de Beijing.
Beijingul a anunțat săptămâna trecută noi controale stricte asupra exporturilor de magneți din pământuri rare și materii prime pentru aceștia, invocând motive de securitate națională. Măsura impune producătorilor de magneți să obțină aprobarea Chinei dacă utilizează chiar și cantități infime de pământuri rare chinezești. Beijingul produce 90% din magneții din pământuri rare la nivel mondial, care sunt utilizați în motoare electrice, generatoare pentru turbine eoliene și aplicații din domeniul apărării.
Acest lucru a stârnit furia președintelui american Donald Trump, care a amenințat că va răspunde cu noi tarife și a anunțat că renunță la eforturile de a organiza o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping.
Deși Washingtonul face demersuri pentru a dezamorsa conflictul, Sefcovic nu a exclus complet posibilitatea unui răspuns similar, declarând reporterilor că dorește să obțină o primă evaluare din partea miniștrilor UE.
„Pentru noi, ceea ce contează este să protejăm interesul general european și să găsim o soluție care să nu fie dăunătoare industriei europene. Așadar, mai întâi consultăm și evaluăm situația”, a adăugat el.
Șeful comerțului UE a mai spus că va solicita o videoconferință cu omologul său chinez „cel mai probabil săptămâna viitoare”.
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat luni că Statele Unite poartă discuții cu China cu privire la modalitățile de dezamorsare a războiului comercial care a reizbucnit săptămâna trecută.
„Au avut loc discuții substanțiale în weekend”, a declarat Bessent într-un interviu acordat Fox Business, adăugând că sunt așteptate mai multe discuții la „nivel de personal” în această săptămână la Washington, când oficialii chinezi se vor afla în oraș pentru reuniunile anuale de toamnă ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internaționa
ONU – 80 de ani de existență. MAE: România rămâne un susținător activ al multilateralismului eficient, cu ONU drept centru
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru: Guvernul trebuie să pregătească țara pentru aderarea la UE
Casa Albă nu exclude un summit Trump-Putin, dar subliniază că președintele SUA vrea „acțiuni, nu doar vorbe”: „Nu a observat în ultima vreme suficient interes din partea Rusiei”
Luca Niculescu: România primește cel de-al 16-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE, confirmând alinierea Sistemului Statistic Național la standardele organizației
Premierul britanic este pregătit să le ceară aliaților Ucrainei să „crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune”
Este timpul să reformăm Consiliul de Securitate al ONU, subliniază Annalena Baerbock, deși este conștientă că acest lucru „nu se va întâmpla în timpul” mandatului său
Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping pe 30 octombrie, în marja summitului APEC din Coreea de Sud
Trump întrerupe „toate negocierile comerciale” cu Canada din cauza unei reclame „false” care folosește vocea lui Ronald Reagan pentru a critica tarifele impuse de SUA
Liderii UE se vor reuni anul viitor într-un summit special consacrat competitivității, la inițiativa lui Merz. Nicușor Dan: Trebuie să temperăm așteptările optimiste legate de mediu pentru a câștiga competitivitate
Ungaria încearcă să identifice o modalitate de a „ocoli” sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere ruse, anunță Viktor Orban
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
