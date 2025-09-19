Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud. O vizită în China va fi programată pentru începutul lui 2026

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, luna viitoare, în Coreea de Sud, în marja Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific(APEC), programat în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie. Întâlnirea dintre cei doi lideri va fi prima față în față din al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

„Tocmai am încheiat o convorbire foarte productivă cu președintele Xi al Chinei. Am înregistrat progrese în multe chestiuni foarte importante, printre care comerțul, fentanilul, necesitatea de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și aprobarea acordului (privind vânzarea) TikTok.(…) Discuția a fost foarte bună, vom vorbi din nou la telefon și amândoi așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim la APEC!”, a transmis Donald Trump, pe rețeaua Truth Social.

Trump a anunțat, de asemenea, că va vizita China la începutul anului 2026, iar Xi a acceptat să vină în Statele Unite „la un moment oportun”.

Ministerul chinez de Externe a relatat că discuția dintre cei doi a oferit „orientare strategică pentru dezvoltarea stabilă a relațiilor bilaterale”. Xi a subliniat „importanța vitală a relației” dintre cele două țări, amintind cooperarea din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și comemorarea recentă a 80 de ani de la victoria în războiul anti-fascist.

„China și Statele Unite sunt pe deplin capabile să se ajute reciproc să aibă succes și să prospere împreună, pentru binele celor două țări și al întregii lumi. Pentru ca această viziune să se materializeze, ambele părți trebuie să depună eforturi susținute și să acționeze în aceeași direcție, astfel încât să asigure respectul reciproc, coexistența pașnică și cooperarea reciproc avantajoasă”, a afirmat liderul chinez.

În privința comerțului, Xi a cerut Washingtonului să renunțe la restricțiile unilaterale, avertizând că acestea riscă să submineze rezultatele mai multor runde de negocieri.

„Consultările recente dintre oficialii chinezi și americani au reflectat spiritul de egalitate, respect și beneficii reciproce. Aceștia pot continua să gestioneze în mod adecvat problemele restante din relațiile bilaterale și să depună eforturi pentru obținerea unor rezultate avantajoase pentru ambele părți”, a spus liderul de la Beijing.

Referitor la TikTok, Xi a reafirmat că „poziția Chinei este clară: Guvernul respectă dorința companiei și ar fi bucuros să vadă negocieri comerciale productive, în conformitate cu regulile pieței, care să conducă la o soluție compatibilă cu legislația Chinei și care să țină cont de interesele ambelor părți”.

Potrivit Ministerului chinez de Externe, șeful de la Casa Albă SUA a subliniat că relația dintre SUA și China este „cea mai importantă relație bilaterală”, iar cele două țări „pot face multe lucruri mari împreună, benefice pentru pacea și stabilitatea lumii”. În plus, Trump a lăudat parada militară recentă de la Beijing, pe care a descris-o drept „fenomenală și frumoasă”, și a promis că SUA vor sprijini echipele de negociatori în găsirea unei soluții pentru TikTok.

Convorbirea de vineri dintre președinții american și chinez a fost a doua de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.