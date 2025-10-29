INTERNAȚIONAL
Donald Trump și JD Vance afirmă că acordul de încetare a focului „va rezista” în pofida reluării violențelor în Fâșia Gaza
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că ultimele lovituri aeriene israeliene din Fâșia Gaza nu pun în pericol acordul de încetare a focului și că Israelul are dreptul să riposteze la atacul împotriva unuia dintre militarii săi, relatează presa internațională și Agerpres.
„Au ucis un militar israelian. Așadar, israelienii ripostează. Și ar trebui să riposteze”, a declarat Trump la bordul avionului Air Force One, dând asigurări jurnaliștilor că, în opinia sa, „nimic” nu va pune în pericol armistițiul dintre Israel și Hamas.
„Pacea președintelui (Donald Trump) va rezista” în Gaza, a declarat marți vicepreședintele american JD Vance, declarând că este la curent cu un atac împotriva unui soldat israelian comis de „Hamas sau altcineva în Gaza”.
Acordul de încetare a focului dintre Israel și gruparea islamistă Hamas rămâne în vigoare, în pofida reluării schimburilor de focuri în Fâșia Gaza, a mai spus JD Vance.
„Acordul de încetare a focului rezistă. Asta nu înseamnă că nu vor exista mici ciocniri”, a insistat Vance, citat de presa americană.
Guvernul israelian a declarat că a lansat atacuri aeriene în Fâșia Gaza ca răspuns la un atac asupra soldaților săi, deși Hamas a negat responsabilitatea. Afirmațiile nu au putut fi verificate din surse independente.
The Wall Street Journal a citat un oficial american care a declarat că Washingtonul a fost informat în prealabil despre atacurile israeliene și se aștepta la atacuri țintite. Israelul nu intenționează să pună în pericol acordul de încetare a focului, a adăugat oficialul.
De la intrarea în vigoare a armistițiului pe 10 octombrie, violențele soldate cu decese au continuat în Fâșia Gaza. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, 100 de palestinieni au fost uciși de atunci, din care 35 de copii.
Nicușor Dan: Prin redimensionarea forțelor rotaționale, prezența militară americană în România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis, miercuri, președintele Nicușor Dan.
Reacția șefului statului a venit după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat miercuri dimineață că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, mai exact o reducere a numărului de soldați americani aflați acum în România.
„Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american”, a afirmat președintele, într-o postare pe X.
Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.
Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 29, 2025
„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată anterior de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.
„Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri”, a dat asigurări Nicușor Dan.
Infrastructura strategică dezvoltată de români și americani la bazele de la Deveselu, Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, a precizat șeful satului.
“Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua”, a conchis el.
România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a transmis miercuri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.
Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.
“Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, arată MApN.
Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune.
Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională.
Citiți și Contrast între surse și anunțuri oficiale: Kyiv Post relatează despre retragerea unei brigăzi americane din România, Divizia 3 Infanterie preia comanda prezenței Armatei SUA la Mihail Kogălniceanu
Oficializarea acestei decizii a venit pe fondul faptului că publicația ucraineană Kyiv Post a relatat, citând multiple surse de la Washington și de la nivelul NATO, că administrația Trump este pe cale să retragă mii de militari americani din România, în timp ce publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion rusesc deasupra Mării Baltice, fără plan de zbor și cu transponderul oprit
Forțele Aeriene Poloneze au anunțat că avioanele MiG-29 au interceptat marți o aeronavă a Federației Ruse care efectua o misiune de recunoaștere deasupra Mării Baltice, fără plan de zbor și cu transponderul oprit.
„Pe 28 octombrie 2025, două avioane de vânătoare MiG-29 aflate în serviciul de luptă al Forțelor Aeriene Poloneze a interceptat cu succes, a identificat vizual și a escortat în afara zonei de responsabilitate un avion al Federației Ruse, care efectua un zbor deasupra Mării Baltice”, a transmis de armata poloneză într-o postare pe platforma X.
28 października 2025 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 🇵🇱 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim.
Polskie myśliwce… pic.twitter.com/oKNh8LRFRX
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 29, 2025
Potrivit sursei, avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un avion Il-20 care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional, fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit. Avionul nu a încălcat spațiul aerian al Poloniei.
„Datorită nivelului ridicat de pregătire pentru luptă, profesionalismului piloților și funcționării eficiente a sistemului de apărare aeriană, operațiunea s-a desfășurat rapid, eficient și în condiții de siguranță”, a adăugat armata poloneză.
În comunicatul transmis după incident, Forțele Armate Poloneze au subliniat angajamentul permanent al militarilor în apărarea spațiului aerian al țării.
„Protejarea spațiului aerian polonez nu este doar o datorie, ci și misiunea zilnică a soldaților din Armata Poloneză, care sunt pe deplin angajați în protejarea securității țării noastre. Forțele armate poloneze rămân în alertă constantă pentru a răspunde la orice amenințare și pentru a proteja suveranitatea spațiului aerian polonez”, a subliniat armata polonează.
Rusia și-a intensificat incursiunile în spațiul aerian al UE în septembrie, mai întâi în Polonia cu aproximativ 20 de drone, apoi în România.
Ulterior, la 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei bombardiere MiG-31, care au rămas în spațiul aerian eston timp de 12 minute, incident ce a determinat autoritățile de la Tallin să ceară activarea Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord. La 26 septembrie, avioane de vânătoare ungare au interceptat cinci avioane rusești deasupra Mării Baltice.
Donald Trump se așteaptă ca întâlnirea cu Xi Jinping să se încheie cu un „rezultat foarte bun pentru întreaga lume”
Președintele SUA, Donald Trump, a aterizat miercuri în Coreea de Sud pentru ultima parte a călătoriei sale în Asia, exprimându-și optimismul cu privire la încheierea unui armistițiu comercial cu președintele chinez Xi Jinping, nu înainte de a avea discuții președintele sud-coreean Lee Jae Myung, informează Deutsche Welle.
Trump a părăsit Tokyo pentru a merge în Coreea de Sud la doar câteva ore după ce Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră cu capacitate nucleară. Președintele SUA urmează să țină un discurs la un summit al directorilor executivi și să se întâlnească cu Lee în Gyeongju miercuri.
Situațiile comerciale nerezolvate planează asupra vizitei lui Trump.
Trump a declarat că un acord comercial cu Coreea de Sud va fi „finalizat foarte curând”, a spus el delegaților la summitul directorilor executivi din cadrul APEC din orașul sud-coreean Gyeongju.
„Suntem cu adevărat uniți și avem o relație foarte specială, o legătură specială. De fapt, colaborăm cu voi în domeniul construcțiilor navale”, a adăugat președintele SUA.
Între timp, se așteaptă ca acesta să se întâlnească cu Xi în Coreea de Sud joi.
Vorbind cu reporterii la bordul avionului Air Force One în drum spre Gyeongju, Trump a părut neperturbat de testul cu rachete al Coreei de Nord și a declarat că este concentrat pe întâlnirea cu Xi.
„Relația cu China este foarte bună. Așadar, cred că vom avea un rezultat foarte bun pentru țara noastră și, de fapt, pentru întreaga lume”, a declarat președintele SUA.
Trump a declarat că se așteaptă ca „multe probleme” să fie rezolvate cu Xi în cadrul discuțiilor lor.
Președintele SUA a declarat că se așteaptă ca prima lor discuție față în față din al doilea mandat să aibă ca rezultat reducerea de către Washington a tarifelor impuse Beijingului în legătură cu fentanilul.
Trump a mai spus că „nu este sigur” dacă va discuta subiectul sensibil al autonomiei Taiwanului în timpul întâlnirii sale cu liderul chinez.
Trump a declarat luni că Statele Unite și China sunt aproape de un acord comercial după discuțiile dintre Scott Bessent și vicepremierul chinez He Lifeng, ce s-au desfășurat în weekend la summitul ASEAN din Malaezia.
Citiți și: Înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, SUA și China au identificat un „cadru semnificativ” de acord cu privire la mineralele rare
Dar China nu intenționează să evite subiectul. Peng Qing’en, purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri privind Taiwanul din China, a declarat într-o conferință de presă la Beijing că „reunificarea” pașnică în cadrul modelului „o țară, două sisteme” este abordarea fundamentală pentru „rezolvarea problemei Taiwanului”.
