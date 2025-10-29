Donald Trump și JD Vance afirmă că acordul de încetare a focului „va rezista” în pofida reluării violențelor în Fâșia Gaza

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că ultimele lovituri aeriene israeliene din Fâșia Gaza nu pun în pericol acordul de încetare a focului și că Israelul are dreptul să riposteze la atacul împotriva unuia dintre militarii săi, relatează presa internațională și Agerpres.

„Au ucis un militar israelian. Așadar, israelienii ripostează. Și ar trebui să riposteze”, a declarat Trump la bordul avionului Air Force One, dând asigurări jurnaliștilor că, în opinia sa, „nimic” nu va pune în pericol armistițiul dintre Israel și Hamas.

„Pacea președintelui (Donald Trump) va rezista” în Gaza, a declarat marți vicepreședintele american JD Vance, declarând că este la curent cu un atac împotriva unui soldat israelian comis de „Hamas sau altcineva în Gaza”.

Acordul de încetare a focului dintre Israel și gruparea islamistă Hamas rămâne în vigoare, în pofida reluării schimburilor de focuri în Fâșia Gaza, a mai spus JD Vance.

„Acordul de încetare a focului rezistă. Asta nu înseamnă că nu vor exista mici ciocniri”, a insistat Vance, citat de presa americană.

Guvernul israelian a declarat că a lansat atacuri aeriene în Fâșia Gaza ca răspuns la un atac asupra soldaților săi, deși Hamas a negat responsabilitatea. Afirmațiile nu au putut fi verificate din surse independente.

The Wall Street Journal a citat un oficial american care a declarat că Washingtonul a fost informat în prealabil despre atacurile israeliene și se aștepta la atacuri țintite. Israelul nu intenționează să pună în pericol acordul de încetare a focului, a adăugat oficialul.

De la intrarea în vigoare a armistițiului pe 10 octombrie, violențele soldate cu decese au continuat în Fâșia Gaza. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, 100 de palestinieni au fost uciși de atunci, din care 35 de copii.