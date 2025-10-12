Donald Trump și președintele egiptean vor prezida luni un summit pentru pace în Gaza. Emmanuel Macron, Keir Starmer și Giorgia Meloni, așteptați la evenimentul care va avea loc în Sharm el-Sheikh

Donald Trump și președintele egiptean Abdel Fatah al-Sisi vor prezida luni, la Sharm el-Sheikh, un summit pentru pace în Gaza, la care vor participa mai mulți lideri mondiali, informează The Guardian.

Întâlnirea va avea loc luni după-amiază în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roșie, „cu participarea liderilor din peste 20 de țări”, a declarat președinția egipteană.

Acesta va avea ca obiectiv „încheierea războiului din Fâșia Gaza, intensificarea eforturilor pentru realizarea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu și inaugurarea unei noi ere de securitate și stabilitate regională”.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că va participa, la fel ca și prim-ministrul britanic, Keir Starmer, omologul său italian, Giorgia Meloni, și prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez. Președintele francez Emmanuel Macron și-a confirmat, de asemenea, participarea.

Nu s-a precizat imediat dacă Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, va fi prezent la Sharm el-Sheikh. Hamas a declarat că nu va participa.

Sâmbătă, trei diplomați qatarezi au murit într-un accident de mașină în stațiunea de la Marea Roșie, au declarat două surse din domeniul securității pentru Reuters. Două diplomați au fost răniți, au precizat sursele din domeniul securității.

Summitul a fost organizat după ce Israelul și Hamas au convenit asupra unui acord de încetare a focului și de schimb de prizonieri, în urma unor negocieri indirecte intense desfășurate în Sharm el-Sheikh în ultimele zile. Peste 67.000 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în atacurile Israelului asupra Gazei.

Războiul a început la 7 octombrie 2023, după o incursiune condusă de Hamas în Israel, în care 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatici.

Negocierile, mediate de Egipt, Qatar și Turcia, la care au participat și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, au grăbit încetarea focului și intensificarea ajutorului umanitar acordat Gazei.