Donald Trump și Volodimir Zelenski vor discuta telefonic despre întreruperea livrărilor de arme americane către Ucraina

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a avut o discuție telefonică cu omologul polonez, Radosław Sikorski, căruia i-a mulțumit pentru sprijinul acordat de Polonia Ucrainei în timpul președinției semestriale a Consiliului UE.

„Am discutat despre eforturile suplimentare de a promova aderarea Ucrainei la UE. Am remarcat importanța deschiderii clusterelor de negociere, în special a clusterului 1. Am subliniat, de asemenea, că parcursul comun al Ucrainei și al Moldovei către UE este un factor de securitate și stabilitate regională. Am convenit asupra următoarelor etape concrete pentru consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei și aprofundarea cooperării noastre militare”, a menționat Sybiha într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

I had a good call with my colleague @SikorskiRadek to express my gratitude to Poland for supporting Ukraine during its EU Presidency.

We discussed further efforts to advance Ukraine’s EU accession. I noted the importance of opening the negotiation clusters, in particular Cluster…

