Donald Trump și Xi Jinping sunt de acord că „Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă”, transmite Casa Albă. Liderul SUA l-a invitat pe omologul chinez la Washington, în septembrie 



Președintele american Donald Trump și omologul chinez Xi Jinping au convenit că Strâmtoarea Ormuz „trebuie să rămână deschisă”, potrivit unui comunicat dat publicității de Casa Albă la finalul discuțiilor dintre cei doi lideri, informează , , BBC.

President Trump had a good meeting with President Xi of China. — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

„Președintele Trump a avut o întâlnire fructuoasă cu președintele Xi al Chinei”, a declarat Casa Albă. Liderul american l-a invitat pe președintele chinez Xi Jinping în Statele Unite, pe 24 septembrie, arată

Comunicatul Casei Albe a menționat că „cele două părți au convenit că Strâmtoarea Hormuz trebuie să rămână deschisă pentru a susține fluxul liber de energie”, în contextul în care Iranul continuă să perturbe traficul prin această cale navigabilă strategică.

„Președintele Xi a subliniat, de asemenea, opoziția Chinei față de militarizarea strâmtorii și față de orice încercare de a percepe o taxă pentru utilizarea acesteia, și și-a exprimat interesul de a achiziționa mai mult petrol american pentru a reduce dependența Chinei de strâmtoare în viitor. Ambele țări au convenit că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară”, mai dezvăluie comunicatul Casei Albe.

Casa Albă a mai declarat că Trump și Xi „au subliniat necesitatea de a valorifica progresele înregistrate în stoparea fluxului de precursori ai fentanilului către Statele Unite, precum și de a crește achizițiile chineze de produse agricole americane”.

Un alt aspect important abordat de cele două părți vizează „modalități de consolidare a cooperării economice” bilaterale, potrivit Casei Albe, „inclusiv extinderea accesului pe piața chineză pentru întreprinderile americane și creșterea investițiilor chineze în industriile noastre”.

Înainte de a pleca în China, președintele american, însoțit de o delegație considerabilă a mediului de afaceri, a subliniat dorința sa ca Beijingul să deschidă piața chineză pentru companiile americane.

”China își va deschide și mai mult porțile. Companiile americane sunt profund implicate în procesul de reformă și deschidere al Chinei. China salută o cooperare mai strânsă și reciproc avantajoasă cu Statele Unite”, arată comunicatul Ministerului chinez de Externe publicat după întâlnirea dintre cei doi lideri.

Documentul publicat de Casa Albă nu face referire la chestiunea spinoasă privind Taiwanul, în legătură cu care Xi Jinping a transmis avertismente către partea americană.

Washingtonul a autorizat la finalul anului trecut vânzarea unui pachet de armament către Taiwan, în valoare de peste 11 miliarde de dolari, fapt ce a stârnit nemulțumirile Beijingului, care consideră această mică insulă teritoriu propriu.

Nemulțumirile au căpătat nuanță de avertisment în comunicatul difuzat de Ministerul chinez de Externe după întâlnirea dintre cei doi președinți.

„Președintele Xi a subliniat că problema Taiwanului este cea mai importantă chestiune din relațiile dintre China și SUA. Dacă este gestionată corespunzător, relația bilaterală se va bucura de o stabilitate generală. În caz contrar, cele două țări vor avea ciocniri și chiar conflicte, punând întreaga relație într-un mare pericol. <<Independența Taiwanului>> și pacea din Strâmtoarea Taiwan sunt la fel de incompatibile precum focul și apa. Menținerea păcii și a stabilității în Strâmtoarea Taiwan este cel mai mare numitor comun între China și SUA. Partea americană trebuie să dea dovadă de o prudență sporită în abordarea chestiunii Taiwanului”, arată comunicatul.