Donald Trump spune că și-ar dori să preia controlul asupra petrolului iranian și sugerează că SUA ar putea ocupa „foarte ușor” Insula Kharg

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu apărut luni în publicația britanică The Financial Times că și-ar dori să preia controlul asupra petrolului iranian, calificându-i drept „proști” pe criticii săi din interiorul SUA, potrivit dpa, scrie Agerpres.

„Ca să fiu sincer, ceea ce mi-ar plăcea cel mai mult este să iau petrolul iranian. Dar unii oameni proști din SUA spun: De ce faci asta? Dar ei sunt niște oameni proști”, a afirmat Trump în remarci publicate luni.

Preluarea sub control a petrolului iranian ar necesita probabil ocuparea de către forțele americane a Insulei Kharg din Golf, pe unde tranzitează aproape 90% din exporturile de petrol ale țării. Pentagonul a desfășurat circa 10.000 de soldați special antrenați pentru operațiuni terestre, dar experții avertizează că ocuparea insulei ar putea expune trupele americane atacurilor iraniene.

În interviul pentru FT, Donald Trump a declarat că, în opinia sa, apărarea iraniană din Insula Kharg este slabă: „Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o luăm foarte ușor”, adăugând că forțele SUA s-ar putea să fie nevoite să rămână acolo „o vreme”.

„Poate că vom lua Insula Kharg, poate că nu. Avem o mulțime de opțiuni”, a spus el.

Întrebat dacă un armistițiu în zilele următoare ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz, rută de importanță strategică vitală pentru fluxurile mondiale de petrol și gaze, Donald Trump a refuzat să ofere detalii.

„Mai avem aproximativ 3.000 de ținte – am bombardat 13.000 de ținte”, a spus el, adăugând că un acord „ar putea fi încheiat destul de repede”.

În declarații separate făcute duminică, președintele american a sugerat că Iranul va permite trecerea a circa 20 de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit EFE.

Astfel, liderul de la Casa Albă le-a spus jurnaliștilor care îl însoțeau la bordul avionului prezidențial duminică după-amiază că Iranul a acceptat să permită trecerea acestor nave luni ca un fel „cadou” și în „semn de respect” față de SUA.

Aceste declarații ale lui Donald Trump intervin pe fondul unei intensificări a prezenței militare americane în Orientul Mijlociu, prin desfășurarea a aproximativ 50.000 de soldați în total și cu presupuse planuri ale Pentagonului privind o incursiune terestră în Iran, potrivit unor informații scurse în media americane.

Trump, care susține că Washingtonul poartă negocieri cu Teheranul, a amânat până pe 6 aprilie ultimatumul dat Iranului de a debloca Strâmtoarea Ormuz, amenințând că, în caz contrar, îi va distruge centralele electrice. De altfel, în interviul pentru FT, Trump a spus că discuțiile indirecte cu Iranul, prin intermediul unor intermediari pakistanezi, înregistrează progrese.

În săptămâmi, Trump le-a solicitat aliaților și rivalilor, precum China, să contribuie la securizare Strâmtorii Ormuz, o rută comercială vitală pentru consumul global de petrol și gaz natural lichefiat, în contextul în care Iranul a impus o blocadă și permite, potrivit celor mai recente declarații, doar unor anumite nave considerate prietene, să tranziteze zona.

Aliații europeni au declinat această solicitare, repetând că nu se vor lăsa trași într-un război pe care nu l-au dorit și care nu este al lor, dar și-au arătat deschiderea de a contribui la un armistițiu în zonă și au lansat apeluri de a demara negocierile în vederea păcii.

În context, Donald Trump a recurs la șantaj, spunând că ar putea renunța la eforturile de deblocare a Strâmtorii Ormuz, în încercarea de a-i convinge pe aliați să se răzgândească.

Ulterior, i-a acuzat pe aceștia că sunt niște „lași” și că „NATO este un tigru de hârtie fără SUA”.