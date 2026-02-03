Donald Trump spune că SUA ar putea avea „vești bune” cu privire la eforturile de a pune capăt războiului rus din Ucraina

Președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa ar putea avea în curând „vești bune” cu privire la eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina, informează The Guardian.

„Cred că ne descurcăm foarte bine cu Ucraina și Rusia. Spun asta pentru prima dată. Cred că vom avea, poate, vești bune”, a declarat Trump luni reporterilor în Biroul Oval.

Discuțiile dintre Ucraina și oficialii ruși și americani vor avea loc miercuri, în Abu Dhabi, și vor dura două zile. Un oficial al Casei Albe a declarat că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, va participa la discuții. Volodimir Zelenski a declarat că delegația ucraineană va avea și întâlniri bilaterale cu oficialii americani în cele două zile.

Kremlinul a insistat că orice acord trebuie să implice cedarea de către Ucraina a întregii regiuni Donbas din est, inclusiv a zonelor care se află încă sub control ucrainean.

Kievul a respins cu fermitate condițiile maximaliste enunțate de Kremlin, deși Zelenski a declarat că este dispus să ia în considerare aranjamente alternative, inclusiv retragerea trupelor ucrainene din anumite părți ale estului și crearea unei zone demilitarizate.

La rândul său, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a atras atenția asupra riscului de a exercita presiune pe Ucraina pentru a accepta concesii pentru a pune capăt conflictului declanșat de Rusia.

„Dacă ne gândim la ultimii 100 de ani, Rusia a atacat cel puțin 19 țări, unele dintre ele de 3 sau 4 ori. Niciuna dintre aceste țări nu a atacat vreodată Rusia”, a amintit oficialul european.

Ea a spus că Europa ar trebui să insiste pentru concesii din partea Rusiei, inclusiv limitarea armatei, a forțelor militare și a armelor nucleare, precum și să ceară tragerea la răspundere „pentru crimele pe care le-au comis”.

Kallas a afirmat că rușii încearcă să se concentreze pe negocierile cu SUA pentru a evita discuțiile dificile, deoarece consideră că „discuțiile cu americanii îi ajută să obțină cererile maximaliste pe care nici măcar nu le-au dobândit militar”.

Înaltul Reprezentant al UE a insistat însă că Uniunea Europeană are „un rol foarte clar” în verificarea oricărui potențial acord de pace viitor, deoarece „este nevoie de implicarea Europei”.

În siajul dialogului trilateral de miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Pe măsură ce ne apropiem de al patrulea an al războiului brutal împotriva Ucrainei, Rusia continuă să comită crime de război, atacând infrastructura civilă și locuințele. Zi după zi, an după an, sprijinul Europei pentru Ucraina rămâne neclintit. Trimitem sute de generatoare pentru a asigura încălzirea și iluminatul. Am prezentat o propunere de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani. Avansăm către un cadru unic și unificat de prosperitate cu Ucraina și partenerii noștri din SUA. Și foarte curând, vom prezenta al 20-lea pachet de sancțiuni. Este vorba despre creșterea presiunii asupra Rusiei pentru a veni la masa negocierilor cu o intenție sinceră de a ajunge la pace”, a arătat von der Leyen într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X.

I spoke with President @ZelenskyyUa this afternoon, ahead of this week’s peace talks. As we approach the fourth year of the brutal war against Ukraine, Russia continues to double down on war crimes, striking civilian infrastructure and homes. Day after day, year after year,… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2026

Prima rundă de discuții trilaterale la Abu Dhabi a avut loc în perioada 23-24 ianuarie, fără a se înregistra progrese semnificative, în ciuda declarațiilor pozitive făcute ulterior.