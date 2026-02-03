INTERNAȚIONAL
Donald Trump spune că SUA ar putea avea „vești bune” cu privire la eforturile de a pune capăt războiului rus din Ucraina
Președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa ar putea avea în curând „vești bune” cu privire la eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina, informează The Guardian.
„Cred că ne descurcăm foarte bine cu Ucraina și Rusia. Spun asta pentru prima dată. Cred că vom avea, poate, vești bune”, a declarat Trump luni reporterilor în Biroul Oval.
Discuțiile dintre Ucraina și oficialii ruși și americani vor avea loc miercuri, în Abu Dhabi, și vor dura două zile. Un oficial al Casei Albe a declarat că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, va participa la discuții. Volodimir Zelenski a declarat că delegația ucraineană va avea și întâlniri bilaterale cu oficialii americani în cele două zile.
Kremlinul a insistat că orice acord trebuie să implice cedarea de către Ucraina a întregii regiuni Donbas din est, inclusiv a zonelor care se află încă sub control ucrainean.
Kievul a respins cu fermitate condițiile maximaliste enunțate de Kremlin, deși Zelenski a declarat că este dispus să ia în considerare aranjamente alternative, inclusiv retragerea trupelor ucrainene din anumite părți ale estului și crearea unei zone demilitarizate.
La rândul său, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a atras atenția asupra riscului de a exercita presiune pe Ucraina pentru a accepta concesii pentru a pune capăt conflictului declanșat de Rusia.
„Dacă ne gândim la ultimii 100 de ani, Rusia a atacat cel puțin 19 țări, unele dintre ele de 3 sau 4 ori. Niciuna dintre aceste țări nu a atacat vreodată Rusia”, a amintit oficialul european.
Ea a spus că Europa ar trebui să insiste pentru concesii din partea Rusiei, inclusiv limitarea armatei, a forțelor militare și a armelor nucleare, precum și să ceară tragerea la răspundere „pentru crimele pe care le-au comis”.
Kallas a afirmat că rușii încearcă să se concentreze pe negocierile cu SUA pentru a evita discuțiile dificile, deoarece consideră că „discuțiile cu americanii îi ajută să obțină cererile maximaliste pe care nici măcar nu le-au dobândit militar”.
Înaltul Reprezentant al UE a insistat însă că Uniunea Europeană are „un rol foarte clar” în verificarea oricărui potențial acord de pace viitor, deoarece „este nevoie de implicarea Europei”.
În siajul dialogului trilateral de miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
„Pe măsură ce ne apropiem de al patrulea an al războiului brutal împotriva Ucrainei, Rusia continuă să comită crime de război, atacând infrastructura civilă și locuințele. Zi după zi, an după an, sprijinul Europei pentru Ucraina rămâne neclintit. Trimitem sute de generatoare pentru a asigura încălzirea și iluminatul. Am prezentat o propunere de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani. Avansăm către un cadru unic și unificat de prosperitate cu Ucraina și partenerii noștri din SUA. Și foarte curând, vom prezenta al 20-lea pachet de sancțiuni. Este vorba despre creșterea presiunii asupra Rusiei pentru a veni la masa negocierilor cu o intenție sinceră de a ajunge la pace”, a arătat von der Leyen într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X.
I spoke with President @ZelenskyyUa this afternoon, ahead of this week’s peace talks.
As we approach the fourth year of the brutal war against Ukraine, Russia continues to double down on war crimes, striking civilian infrastructure and homes.
Day after day, year after year,…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2026
Prima rundă de discuții trilaterale la Abu Dhabi a avut loc în perioada 23-24 ianuarie, fără a se înregistra progrese semnificative, în ciuda declarațiilor pozitive făcute ulterior.
Televiziunea publică din Polonia a lansat o versiune în limba română a programului de ştiri, destinată publicului din Republica Moldova
Televiziunea Publică Poloneză (TVP) a anunțat lansarea unei versiuni în limba română a serviciului său de știri dedicat Republicii Moldova, o inițiativă care vine în contextul intensificării eforturilor de combatere a dezinformării rusești și de susținere a parcursului european al Chișinăului.
Noua platformă extinde proiectul „Vot Tak”, lansat inițial în limba rusă în august 2025, cu scopul declarat de a aborda realitățile spațiului post-sovietic și de a contracara propaganda Kremlinului.
Potrivit TVP, succesul ediției în limba rusă a determinat conducerea editorială să se adreseze direct publicului majoritar din Republica Moldova, vorbitor de limba română, relatează tvrinfo.ro.
Directorul editorial al proiectului, Jerzy Sałodki, a explicat într-un comunicat de presă că popularitatea programului a fost un factor decisiv pentru această extindere. „Popularitatea programului ne-a determinat să ne adresăm moldovenilor și în limba lor maternă”, a declarat acesta, subliniind că, deși limba rusă este încă vorbită pe scară largă în Republica Moldova, limba română rămâne limba oficială și cea utilizată de majoritatea populației.
Sałodki a detaliat și misiunea editorială a noului serviciu, afirmând că „Vot Tak. Moldova nu este doar un serviciu de știri. Demascăm dezinformările rusești, combatem narațiunea rusească în politică, dar și, de exemplu, pe teme legate de istorie și arătăm beneficiile aderării Moldovei la Uniunea Europeană”.
Lansarea versiunii în limba română are loc într-un context politic sensibil pentru Republica Moldova, marcat de apropierea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Perioada premergătoare scrutinului a fost caracterizată de acuzații privind interferențe externe, în special din partea Federației Ruse. Președintele Parlamentului de la Chișinău a declarat în luna noiembrie că Rusia ar fi cheltuit aproape 400 de milioane de euro în încercarea de a influența sondajele electorale în favoarea candidaților considerați prietenoși cu Moscova.
TVP a precizat că serviciul în limba română va funcționa independent de ediția în limba rusă. Proiectul va fi coordonat de Ekaterina Tanasiichuk, o jurnalistă originară din Bălți, care s-a mutat recent la Varșovia pentru a lansa site-ul web destinat publicului vorbitor de română din Republica Moldova.
Tanasiichuk a explicat că noul serviciu va avea un format axat pe analiză și dezbatere, cu invitați din zona expertizei și a politicii. „Invitații mei vor fi experți și politicieni. Vom demonstra mecanismele propagandei, vom prezenta știri și vom discuta, de asemenea, despre modul în care Polonia se implică și contribuie la procesele democratice”, a declarat ea.
Programul va include și informații privind procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și exemple concrete de cooperare între Chișinău și statele membre ale UE, cu accent pe sprijinul oferit de Polonia.
Inițiativa TVP este lansată într-un moment în care scena politică moldoveană rămâne profund polarizată. Deși partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut un nou mandat, rezultatul electoral a fost unul strâns, cu puțin peste 50% din voturi. O situație similară s-a înregistrat și la referendumul din 2024 privind aderarea la Uniunea Europeană, care a fost adoptat, dar la limită.
În acest context, Jerzy Sałodki a subliniat necesitatea implicării externe în sprijinirea eforturilor pro-europene ale Republicii Moldova. „Moldova este o țară pro-europeană, dar dezinformarea rusească rămâne o problemă. Ne-am implicat pentru că vrem să ajutăm Moldova să se îndrepte spre Europa”, a afirmat acesta.
Prin lansarea serviciului „Vot Tak” în limba română, Televiziunea Publică Poloneză își propune să devină un actor relevant în spațiul mediatic moldovean, oferind conținut jurnalistic orientat spre combaterea dezinformării și promovarea valorilor europene într-o perioadă decisivă pentru viitorul politic al țării.
Președinții Parlamentelor din țările baltice spun „într-o singură voce că viitorul” R. Moldova este în UE. Alexandru Munteanu: Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, le-a mulțumit președinților Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania pentru „sprijinul” oferit în eforturile statului vecin de a adera la Uniunea Europeană.
Cei trei oficiali din țările baltice se află la Chișinău pentru a spune „într-o singură voce că viitorul Republicii Moldova este în marea familie europeană.”
„Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă pentru un viitor european, construit pe libertate, democrație și solidaritate”, a amintit Munteanu.
Premierul moldovean a evidențiat și câteva domenii în care Republica Moldova și Estonia, Letonia și Lituania lucrează împreună: „instruirea funcționarilor publici, digitalizarea serviciilor publice și proiecte de energie regenerabilă.”
„Vom continua să transformăm această solidaritate în cât mai multe acțiuni concrete, în beneficiul cetățenilor, care să apropie Republica Moldova, pas cu pas, de locul său firesc în Uniunea Europeană”, a conchis Alexandru Munteanu.
La rândul său, președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, a calificat vizita omologilor săi din țările baltice drept o confirmare că „avem prieteni de nădejde.”
„Parcursul statelor baltice mereu a fost un exemplu pentru noi și deseori noi moldovenii ne reproșăm ca stat, ca popor, că am ratat acel start comun de acum mai bine de 20 de ani de a merge împreună în marea familie europeană. Dar în popor noi avem o zicală – <<mai bine mai târziu decât niciodată>>. De aceea, avem responsabilitatea să recuperăm timpul pierdut. Astăzi, nu mai vorbim despre <<dacă>>, ci despre <<când>>. Iar acest <<când>> depinde de munca noastră, de unitatea noastră internă și de sprijinul prietenilor noștri europeni”, a arătat Igor Grosu.
Republica Moldova a marcat un pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, lansând la mijlocul lunii decembrie discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE.
La 3 martie 2022, autoritățile de la Chișinău au semnat cererea de aderare a țării la UE, iar la 23 iunie, același an, șefii de stat sau de guvern europeni au decis să acorde Republicii Moldova statutul de țară-candidată la UE. Această călătorie a ajuns într-o nouă etapă la 14 decembrie 2023, când Consiliul European a hotărât începerea negocierilor de aderare.
Autoritățile franceze au percheziționat birourile din Franța ale platformei X, în cadrul unei anchete penale privind instrumentul de inteligență artificială Grok
Autoritățile franceze au percheziționat marți birourile din Franța ale platformei de socializare X, deținută de Elon Musk, în cadrul unei anchete penale privind instrumentul de inteligență artificială Grok, a anunțat Parchetul din Paris într-o postare publicată chiar pe platformă, informează Politico Europe.
Franța a deschis luna trecută o investigație, după apariția și răspândirea unor deepfake-uri cu conținut sexual explicit generate de Grok pe X, în continuarea unei anchete anterioare privind derapajele antisemite ale chatbotului din cursul verii.
Proprietarul platformei, Elon Musk, și fosta directoare executivă, Linda Yaccarino, au fost convocați pentru „interviuri voluntare” pe 20 aprilie, potrivit unui comunicat al parchetului.
„În acest stadiu, desfășurarea anchetei face parte dintr-o abordare constructivă, având ca obiectiv final asigurarea respectării legislației franceze de către platforma X, în măsura în care aceasta își desfășoară activitatea pe teritoriul național”, au transmis autoritățile.
Un studiu recent a estimat că Grok ar fi putut genera până la trei milioane de imagini cu conținut sexualizat în doar 11 zile din luna ianuarie, inclusiv aproximativ 23.000 de imagini cu minori.
De asemenea, Comisia Europeană a deschis o nouă anchetă în baza legislației UE privind platformele online și a anunțat că analizează posibilitatea interzicerii unor aplicații în temeiul legislației privind inteligența artificială.
Parchetul din Paris a precizat că percheziția de marți a fost efectuată de unitatea sa specializată în criminalitate informatică, în colaborare cu agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene, Europol. Anchetele vizează, printre altele, deepfake-uri cu conținut sexual explicit, facilitarea distribuirii materialelor de abuz sexual asupra copiilor, precum și răspândirea conținutului de negare a Holocaustului, au transmis procurorii.
Reprezentanții platformei X nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta situația.
Luna trecută, comisarul european pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, a avertizat compania X să „repare” rapid instrumentul său de inteligență artificială Grok, altfel va suporta consecințele prevăzute în Actul privind serviciile digitale.
Faptul că Grok permite utilizatorilor să genereze imagini care înfățișează femei și minori dezbrăcați și sexualizați este „îngrozitor”, a declarat Henna Virkkunen.
Într-un interviu acordat mai multor publicații europene, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat „consternată” de răspândirea de deepfake-uri cu conținut sexual explicit create folosind chatbotul său AI Grok.
De la începutul lunii ianuarie, sute de femei și adolescente, inclusiv figuri publice, au acuzat că în fotografiile lor postate pe rețelele de socializare au fost „dezbrăcate” și postate în bikini de către Grok, la solicitarea utilizatorilor.
De asemenea, în decembrie, Bruxelles-ul a amendat X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA).
Amenda a generat o reacție puternică din partea Washingtonului. Administrația Trump a decis să impună restricții de călătorie pentru mai mulți oficiali europeni, inclusiv pentru fostul comisar european pentru servicii digitale considerat arhitectul DSA, Thierry Breton.
Gestul a generat critici din partea Uniunii Europene, președintele francez Emmanuel Macron calificând hotărârea SUA drept „o formă de intimidare”.
