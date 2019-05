Donald Trump: SUA nu se va îndrepta spre un război cu Iranul. Sunt deschis discuțiilor cu conducerea iraniană

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat presei că nu dorește ca Statele Unite să fie implicate într-un război cu Iranul, potrivit unor oficiali americani, relatează The New York Times.

,,Nu dorește să meargă la război. Nu îl caracterizează”, a spus un oficial, vorbind cu condiția anonimatului.

Trump a comunicat echipei sale de securitate națională și altor asistenți că nu dorește ca tensiunile cu Teheranul să se transforme într-un conflict armat, au spus oficialii.

Acesta a precizat, de asemenea, că va proteja interesele SUA în regiune. Serviciile de informații americane au arătat o intensificare a activității Iranului sau a statelor aliate acestuia pe care oficialii americani le-au perceput ca pe o amenințare la adresa prezenței americane în Orientul Mijlociu.

Donald Trump a câștigat alegerile din 2016, promițând să nu se mai implice militar în conflictele din străinătate după războaiele costisitoare din Afganistan și Irak. La începutul acestui an, a ordonat retragerea trupelor americane din Siria, dar a fost convins să păstreze un contingent.

Trump a declarat ieri reporterilor că speră că Statele Unite nu se vor îndrepta spre un război cu Iranul, transmite Reuters.

Tensiunile s-au complicat în ultimele zile cu preocupări crescânde legate de un potențial conflict între SUA și Iran. La începutul acestei săptămâni, Statele Unite au retras o parte a personalul diplomatic de la ambasada din Bagdad, în urma atacurilor din weekend asupra a patru petroliere aparținând Emiratelor Arabe Unite.

De asemenea, în ultimele două săptămâni, și-au sporit prezența militară în zonă, trimițând două portavioane și o baterie de rachete Patriot către Comandamentul Central american din regiune. În plus, potrivit unor informații oficiale obținute de publicația The New York Times, Secretarul de Stat american pentru Apărare, Patrick Shanahan, ar fi prezentat un plan militar actualizat administrației președintelui Donald Trump, care prevede trimiterea a până la 120.000 de soldați în Orientul Mijlociu, în cazul în care Iranul ar ataca forțele americane sau ar accelera activitatea în domeniul armelor nucleare, informează Reuters.

,,Președintele a fost clar, Statele Unite nu caută un conflict militar cu Iranul și este deschis discuțiilor cu conducerea iraniană. Cu toate acestea, opțiunea implicită a Iranului de 40 de ani încoace a fost violența și vom proteja personalul și interesele din S.U.A. din regiune “, a declarat Garrett Marquis, purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, citat de sursa de mai sus. Cu toate acestea, Iranul a respins orice sugestie de dialog cu Trump.

,,Escaladarea provocată de Statele Unite este inacceptabilă”, a declarat joi ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, citat de The New York Times.

De altfel, într-un climat de tensiune exacerbată cu Washingtonul, Teheranul a decis miercurea trecută să suspende aplicarea câtorva dintre angajamentele luate în cadrul acordului internaţional încheiat în 2015 la Viena cu puterile mondiale privind programul său nuclear, acord pe care preşedintele Trump l-a denunţat în mod unilateral în urmă cu un an. Astfel Iranul a anunţat că nu-şi va mai limita rezervele de apă grea şi uraniu îmbogăţit.

Mai mult, comandantul gărzilor revoluționare de elită a Iranului a declarat, într-o sesiune a parlamentului, duminică, că Unite au declanșat un război psihologic în regiune, potrivit unui purtător de cuvânt al Parlamentului.

,,Comandantul Salami, cu o atenție deosebită pentru situația din regiune, a prezentat o analiză a faptului că americanii au început un război psihologic, deoarece detașarea armatei lor a devenit o chestiune normală “, a declarat purtătorul de cuvânt al conducerii parlamentare, Behrouz Nemati , care rezumă comentariile comandantului Gărzii Revoluționare Iranien, potrivit Reuters.

Generalul-maior Hossein Salami a fost numit în funcția de șef al Gardienilor luna trecută.

Evoluțiile recente au evidențiat un președinte care este precaut față de aventurările militare și o echipă de consilieri – condusă de consilierul pentru securitate națională, John R. Bolton – care a adoptat o abordare foarte dură față de Iran. Tensiunile interne au generat temeri potrivit cărora administrația Trump ar fi dispusă la un conflict militar, chiar dacă comandantul-șef se opune.

Aceste diviziuni apar pe fondul unei dezbateri interne acerbe în rândul oficialilor administrației cu privire la gravitatea amenințării iraniene. În timp ce oficialii și aliații britanici spun că informațiile legate de amenințarea pe care o reprezintă Iranul sunt valide, parlamentarii și unii oficiali din administrație îi acuză pe consilierii lui Donald Trump că exagerează pericolul și că se folosesc de serviciile de informații pentru a justifica o ciocnire militară cu Teheranul.

În orice caz, administraţia preşedintelui Donald Trump nu are permisiunea Congresului de a intra în război cu Iranul, potrivit unei declarații de ieri a lui Nancy Pelosi, preşedintele democrat al Camerei Reprezentanţilor (camera inferioară), pe fondul escaladării tensiunilor în regiune, informează Agerpres.

Nancy Pelosi a declarat presei că administraţia republicană va oferi un briefing cu uşile închise pentru un grup de parlamentari de top – aşa-numitul ‘Gang of Eight’ – cu privire la Iran în cursul serii de joi.

