Donald Trump suspendă contribuția SUA la Organizația Mondială a Sănătății: Lumea a primit informări false privind transmiterea şi mortalitatea COVID-19

Președintele american Donald Trump a amenințat luni să suspende definitiv contribuția Statelor Unite la Organizația Mondială a Sănătății dacă aceasta nu ”se angajează să procedeze la îmbunătățiri substanțiale” în termen de 30 de zile, completând că ar putea lua în calcul revizuirea apartenenței țării sale la OMS, anunță AFP, Reuters și DPA, citate de Agerpres.

”Dacă OMS nu se angajează să procedeze la îmbunătăţi substanţiale în termen de 30 de zile, voi transforma suspendarea temporară a finanţării către OMS într-o măsură permanentă şi voi reconsidera calitatea noastră de membru în cadrul Organizaţiei”, subliniază Trump într-un mesaj pe Twitter, publicând fotocopia unei scrisori în acest sens adresate şefului OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020