Donald Trump suspendă noile sancțiuni împotriva Rusiei, motivând că „este în interesul național al SUA”

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat vineri un decret prezidențial prin care a suspendat aplicarea unui nou pachet de sancțiuni și tarife împotriva Rusiei, cu puțin timp înainte ca acesta să intre în vigoare, motivând Congresului că această decizie este în interesul național al SUA, informează Euronews, Politico Europe și The Guardian.

„Prin prezenta, renunț la aplicarea sancțiunilor, restricțiilor și obligațiilor prevăzute în Legea Graham. Am înaintat Congresului o certificare conform căreia acordarea unei astfel de derogări în acest moment este în interesul național al Statelor Unite”, a scris Trump în decret.

Trump a promulgat în septembrie „Legea Lindsey O. Graham privind sancțiunile împotriva Rusiei și Iranului din 2026”, în încercarea de a intensifica presiunea asupra Kremlinului și asupra economiei ruse.

Legislația – numită astfel în onoarea regretatului senator american Lindsey Graham, care a susținut aceste măsuri – urmărea să impună sancțiuni asupra oficialilor guvernamentali și militari ruși, asupra marilor bănci și asupra navelor din flota fantomă Rusiei. De asemenea, legea prevedea aplicarea de taxe vamale asupra mărfurilor rusești și asupra mărfurilor provenite din anumite țări care continuă să cumpere petrol și gaze din Rusia.

Trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev a calificat decizia de a suspenda sancțiunile drept un „moment semnificativ și cu adevărat istoric”, adăugând că pachetul de măsuri ar fi putut „duce cooperarea economică dintre Rusia și SUA la un blocaj total”.

Anunțul de vineri vine la o săptămână după ce Trump a declarat că SUA au acceptat să achiziționeze motorină din Rusia pentru a încerca să reducă prețurile globale la energie, răsturnând astfel ani întregi de presiuni exercitate de SUA și Occident asupra Kremlinului pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei.

Înțelegerea privind motorina rusească a provocat un val de critici din partea partenerilor occidentali, dar și din partea reprezentanților politici din SUA, mai mulți senatori americani, printre care și republicani, cerându-i printr-o scrisoare președintelui Donald Trump să renunțe la înțelegere.

Volodimir Zelenski a atras atenția că acordul privind motorina rusească va realimenta financiar mașinăria de război a Rusiei.

Mai mult, Trump l-a surprins pe Zelenski săptămâna trecută, când a anunțat că Ucraina și Rusia au convenit să nu atace reciproc instalațiile energetice ale celeilalte părți.

În perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului de luna viitoare, Trump a dat vina pe atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești pentru creșterea prețurilor la energie, care ar putea costa Partidul Republican majoritățile sale fragile din Senatul și Camera Reprezentanților SUA.